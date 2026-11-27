कांगारुंचा फक्त 108 धावांत खुर्दा; इंग्रजांनी 53 चेंडूत विजय मिळवत मालिकेतही घेतली आघाडी
ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा सामना शुक्रवारी ब्रिस्बेन येथील गब्बा स्टेडियमवर खेळवण्यात आला.
Published : November 27, 2026 at 5:06 PM IST
ब्रिस्बेन ENG Beat AUS 3rd T20I : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांच्या मालिकेतील तिसरा सामना शुक्रवारी ब्रिस्बेन येथील गब्बा स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. पाहुण्या इंग्लंड संघानं हा सामना सहज जिंकत मालिकेत 2-1 अशी आघाडी घेतली आहे. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियाला पूर्ण 20 षटकंही फलंदाजी करता आली नाही, 16.5 षटकांत त्यांनी सर्वबाद 108 धावा केल्या. जी ऑस्ट्रेलियाची घरच्या मैदानावर सर्वात कमी धावसंख्या ठरली. प्रत्युत्तरात पावसाच्या व्यत्ययानं इंग्लंडसा 16 षटकांत 93 धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं, जे त्यांनी 8.5 षटकांत आरामात गाठत सामना आपल्या नावावर केला.
A dominant bowling display helps England move ahead 2-1 in the T20I series against Australia 💪 📝: https://t.co/U89ND2gXuG https://t.co/LdZlnCiMfk— ICC (@ICC) November 27, 2026
ओव्हरटननं घेतल्या 5 विकेट : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करायला आलेल्या ऑस्ट्रेलियन संघाची फलंदाजी पूर्णपणे कोसळली. संघ पूर्ण षटकंही खेळू शकला नाही आणि केवळ 108 धावांवर सर्वबाद झाला. वेगवान गोलंदाज जेमी ओव्हरटननं पाच बळी घेत ऑस्ट्रेलियन फलंदाजीचं कंबरडं मोडलं. ओव्हरटननं आपल्या चार षटकांच्या कोट्यात 12 धावांत पाच बळी घेतले, ज्यापैकी एक षटक निर्धाव होतं. टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये एका डावात पाच बळी घेण्याची ओव्हरटनची ही पहिलीच वेळ आहे. यासह त्यानं टी-20 क्रिकेटमध्ये इंग्लंडसाठी दुसरी सर्वोत्तम गोलंदाजी केली.
लियाम डॉसननं इंग्लंडसाठी गोलंदाजीत सुरुवात केली आणि दुसऱ्या षटकाच्या दुसऱ्याच चेंडूवर मिचेल मार्शला बाद केलं. मार्श केवळ 11 धावाच करु शकला. मार्शनंतर डॉसननं सॅम हार्परची विकेट घेतली. ओव्हरटननंही या दोन्ही विकेट्समध्ये योगदान दिलं, त्यानं दोन्ही फलंदाजांचे झेल घेतले. हार्पर 26 धावा करुन बाद झाला. यानंतर ओव्हरटननं सातव्या षटकाच्या दुसऱ्याच चेंडूवर जॅक फ्रेझर मॅकगर्कला बाद पहिली विकेट घेतली. त्यानंतर ओव्हरटननं एकापाठोपाठ एक विकेट्स घेतल्या. त्यानं टिम डेव्हिड (6), जोएल डेव्हिस (3), निखिल चौधरी (19) आणि बेन डुवरशुइस (0) यांच्या विकेट्स घेऊन आपला स्पेल पूर्ण केला. त्यानं सामन्यात दोन झेलही घेतले.
WIN AT THE GABBA 😍 https://t.co/EvAqov6nIg— England Cricket (@englandcricket) November 27, 2026
इंग्लंडचा आरामात विजय : ऑस्ट्रेलियानं दिलेल्या 109 धावांच्या माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडनं दमदार सुरुवात केली. सलामीवीर फिल साल्ट (5) आणि ॲन्यूरिन डोनाल्ड (32) यांनी आक्रमक फटकेबाजी केली. दरम्यान चौथ्या षटकात पावसामुळं सामना थांबवण्यात आला. यानंतर सामना सुरु होताच पाचव्या षटकात रायली मेरेडिथनं दोन विकेट घेत सामन्यात काहीशी रंगत निर्माण केली. यानंतर 6 षटकानंतर पुन्हा पावसामुळं खेळ थांबल्यानं इंग्लंडला 17 षटकात 97 धावांचं सुधारित लक्ष्य देण्यात आलं. मात्र यानंतर जॉर्डन कॉक्स (33*) आणि टॉम बँटन (10*) यांनी अभेद्य भागीदारी करत संघाला विजय मिळवून दिला. या विजयासह इंग्लंडनं मालिकेत 2-1 अशी आघाडी घेतली आहे.
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