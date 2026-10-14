वनडेसह टी-20 मालिकेसाठी संघाची घोषणा! 4 नव्या खेळाडूंना संघात स्थान
इंग्लंड क्रिकेट संघानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी-20 आणि वनडे मालिकांसाठी आपल्या संघांची घोषणा केली आहे.
Published : October 14, 2026 at 2:48 PM IST
लंडन England Squad : इंग्लंड क्रिकेट संघानं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी-20 आणि वनडे मालिकांसाठी आपल्या संघांची घोषणा केली आहे. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी जोफ्रा आर्चर आणि जेकब बेथेल यांचं इंग्लंडच्या वनडे संघात पुनरागमन झालं आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी-20 मालिकेसाठी जोफ्रा आर्चर, गस अटकिन्सन, सोनी बेकर आणि जोश टंग यांना विश्रांती देण्यात आली आहे. हे सर्व वेगवान गोलंदाज या मालिकेत दिसणार नाहीत. डिसेंबरमध्ये होणारा दक्षिण आफ्रिकेचा कसोटी दौरा लक्षात घेऊन ईसीबीनं (ECB) या वेगवान गोलंदाजांना विश्रांती देण्याचा निर्णय घेतला.
16-player ODI squad ✅ 16-player IT20 squad ✅ Down under in November ✈️ Full squads here: https://t.co/UTSCGhR6ei https://t.co/R22xuCqMbE— England Cricket (@englandcricket) October 13, 2026
इंग्लंडनं वनडे मालिकेसाठी निवडला मजबूत संघ : पुढील वर्षी होणारा वनडे विश्वचषक डोळ्यासमोर ठेवून, इंग्लंड सध्या वनडे क्रिकेटवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. त्यामुळं, त्यांनी वनडे मालिकेसाठी पूर्ण ताकदीचा संघ निवडला आहे, तर टी-20 मालिकेसाठी एक नवीन आणि तरुण संघ निवडण्यात आला आहे. पाकिस्तानमधील तिरंगी मालिकेसाठी आर्चरला विश्रांती देण्यात आली होती. जुलैमध्ये भारताविरुद्धच्या वनडे मालिकेदरम्यान गुडघ्याला दुखापत झालेला जेकब बेथेल पूर्णपणे बरा होऊन संघात परतला आहे.
टी-20 संघात चार नवोदित खेळाडूंचा समावेश : इंग्लंडच्या टी-20 संघात चार नवीन खेळाडूंचा समावेश आहे, ज्यांनी यापूर्वी एकही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही. यामध्ये थॉमस रेव आणि एडी जॅक यांचा समावेश असून, त्यांना इंग्लंड संघात पहिल्यांदाच बोलावण्यात आलं आहे. 18 वर्षीय थॉमस रेव हा संघातील सर्वात तरुण खेळाडू असून त्याला नुकताच ईसीबीचा केंद्रीय करार मिळाला आहे. त्यानं फेब्रुवारीमध्ये 19 वर्षांखालील विश्वचषक स्पर्धेत इंग्लंडचं नेतृत्व करत संघाला अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचवलं होतं. थॉमस रेव आणि एडी जॅक दोघेही गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आलेल्या इंग्लंड लायन्स संघाचा भाग होते.
Harry Brook at the helm as England gear up for a white-ball series in Australia 💪 Read more 👉 https://t.co/YfQLHlCc27 https://t.co/6GkLtjFnaS— ICC (@ICC) October 13, 2026
इंग्लंडच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचं वेळापत्रक : इंग्लंडच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याची सुरुवात 7 नोव्हेंबर रोजी पर्थ येथील वाका (WACA) मैदानावर एका सराव सामन्यानं होईल. यानंतर तीन वनडे सामन्यांची मालिका खेळवली जाईल, जी 13 नोव्हेंबर (पर्थ), 15 नोव्हेंबर (ॲडलेड) आणि 18 नोव्हेंबर (होबार्ट) रोजी खेळवली जाईल. वनडे मालिकेनंतर पाच टी-20 सामन्यांची मालिका होईल, जी 21 नोव्हेंबर रोजी मेलबर्नमध्ये सुरु होईल आणि उर्वरित सामने गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन, सिडनी आणि कॅनबेरा इथं खेळले जातील.
- इंग्लंड वनडे संघ : हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जोफ्रा आर्चर, गस अटकिंसन, सोनी बेकर, टॉम बँटन, जेकब बेथल, जॉर्डन कॉक्स, हेनरी क्रोकॉम्बे, सॅम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जॅक्स, जेमी ओवरटन, आदिल रशीद, जो रुट, जोश टंग
- इंग्लंड T20I संघ : हॅरी ब्रूक (कर्णधार), टॉम बँटन, जेकब बेथल, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, हेनरी क्रोकॉम्बे, सॅम करन, लियम डॉसन, एन्यूरिन डोनाल्ड, एडी जॅक, विल जॅक्स, जेमी ओवरटन, आदिल रशीद, थॉमस रेव, फिल सॉल्ट, ल्यूक वुड
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