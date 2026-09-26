वर्ल्ड कपसाठी कॅप्टनशिवाय संघाची घोषणा! 15 खेळाडूंना टीममध्ये स्थान
2027 मध्ये होणाऱ्या महिला अंडर-19 विश्वचषक स्पर्धेसाठी इंग्लंड महिला क्रिकेट संघानं 15 खेळाडूंचा अंडर-19 संघ जाहीर केला आहे.
Published : September 26, 2026 at 12:54 PM IST
लंडन 15 Member Squad : 2027 मध्ये होणाऱ्या महिला अंडर-19 विश्वचषक स्पर्धेसाठी इंग्लंड महिला क्रिकेट संघानं 15 खेळाडूंचा अंडर-19 संघ जाहीर केला आहे. ही स्पर्धा जानेवारी महिन्यात नेपाळ आणि बांगलादेशमध्ये खेळवली जाईल. विश्वचषकापूर्वी हे खेळाडू ब्रिटनमधील प्रशिक्षण शिबिरात सहभागी होणार आहेत. यानंतर, इंग्लंडचा अंडर-19 संघ नोव्हेंबरमध्ये पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळण्यासाठी भारतात येईल.
फोबी ब्रेटला पुन्हा संघात स्थान : वॉरविक्शायरची फिरकीपटू फोबी ब्रेटला संघात पुन्हा स्थान देण्यात आलं आहे. 2025 च्या स्पर्धेतही ती खेळली होती, ज्यात इंग्लंड संघ उपांत्य फेरी गाठण्यात यशस्वी झाला. यासोबतच 'द ब्लेझ'च्या मारिया अँड्र्यूजचाही समावेश करण्यात आला आहे, जी मागील वेळी राखीव खेळाडू म्हणून संघासोबत प्रवास करु शकली नव्हती.
England are the first team to name their squad for the ICC U19 Women’s T20 World Cup 2027 🤩📝— ICC (@ICC) September 25, 2026
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कॅप्टनच्या नावाची घोषणा नाही : या संघातील अनेक खेळाडूंना टायर-1 काउंटी क्रिकेट खेळण्याचा अनुभव आहे. यामध्ये एसेक्सचा अष्टपैलू खेळाडू ब्रायोनी गिलग्रास, यॉर्कशायरचा लेगस्पिनर हॉली गार्टन आणि लँकेशायरकडून खेळणारा 16 वर्षीय लेगस्पिनर व्हीनस वीरपुली यांचा समावेश आहे. विश्वचषक जवळ आल्यावर संघाच्या कर्णधाराच्या नावाची घोषणा केली जाईल. याशिवाय विश्वचषकासाठी निवडण्यात आलेले 5 राखीव खेळाडूही सराव शिबिर आणि भारत दौऱ्यात संघाशी जोडले जातील.
अंडर-19 महिला संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकाचं मोठं वक्तव्य : इंग्लंडच्या अंडर-19 महिला संघाचं मुख्य प्रशिक्षक ख्रिस गेस्ट म्हणाले की, आमच्या खेळाडूंसाठी ही उत्तम संधी आहे. अंडर-19 महिला विश्वचषक स्पर्धेसाठी आतापर्यंत पाठवण्यात आलेल्या सर्व संघांपैकी हा सर्वोत्तम आणि पूर्णपणे तयार असलेला संघ असेल. यावेळीही आमचं सर्वात मोठं लक्ष्य अंडर-19 विश्वचषक जिंकण्याचं आहे. भूतकाळातील प्रयत्न आणि अनुभवातून शिकून आम्ही यावेळी आमच्या तयारीच्या पद्धतीत थोडा बदल केला आहे. आता आम्ही हे सुनिश्चित करत आहोत की आमच्या खेळाडूंना स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वी मैदानावर सामने खेळण्याची पूर्ण संधी मिळेल.
Our England Women's U19 squad for their biggest ever winter programme 🙌— England Cricket (@englandcricket) September 25, 2026
Full story: https://t.co/WeEwZ36GLA pic.twitter.com/47SaqotvIp
19 वर्षांखालील विश्वचषकासाठी इंग्लंड महिला संघ :
मारिया अँड्र्यूज, ॲमेली बिशप, फोबी ब्रेट, एलिझा ब्रिस्टो, फ्लोरा डेव्हिस, हॉली गार्टन, ब्रायोनी गिलग्रास, जेनेविव्ह गीर, ॲमेलिया ऑलिव्हर, सृष्टी पाटील, प्रार्थना रेड्डी, फेथ टीकासिंग, क्लारा थॅकर, स्काय थॉमस, व्हीनस वीरापुली
राखीव खेळाडू : अवा क्लाइव्ह, एव्हरिन धालीवाल, लिबी फेलोज, लुसी रँडल-बिसेल, इसोबेल थॉर्नडाइक
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