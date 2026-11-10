पुढील महिन्यात होणाऱ्या मालिकेसाठी संघाची घोषणा; 28 वर्षीय खेळाडूला पहिल्यांदा संघात स्थान
इंग्लंड क्रिकेट संघ दक्षिण आफ्रिकेच्या वेगवान आणि उसळत्या खेळपट्ट्यांवरील नव्या आव्हानासाठी सज्ज झाला आहे.
Published : November 10, 2026 at 12:54 PM IST
लंडन England Announce Test Squad : इंग्लंड क्रिकेट संघ दक्षिण आफ्रिकेच्या वेगवान आणि उसळत्या खेळपट्ट्यांवरील नव्या आव्हानासाठी सज्ज झाला आहे. या दौऱ्यावर अनुभवी फलंदाज जो रुट संघाचं नेतृत्व करेल, तर नवीन कसोटी मुख्य प्रशिक्षक स्टीफन फ्लेमिंग यांची ही पहिलीच मालिका असेल. इंग्लंडनं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी 15 सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. जेकब बेथेल दुखापतीतून परतला आहे, तर फिरकी गोलंदाज शोएब बशीरला संघातून वगळण्यात आलं आहे.
28 वर्षीय खेळाडूला पहिल्यांदाच संघात स्थान : इंग्लंडनं बशीरच्या जागी डावखुरा फिरकी गोलंदाज लियाम पॅटरसन-व्हाइटला पहिल्यांदाच कसोटी संघात स्थान दिलं आहे. 28 वर्षीय पॅटरसन-व्हाइटनं काउंटी चॅम्पियनशिपमधील आपल्या कामगिरीनं निवडकर्त्यांना प्रभावित केलं. डिव्हिजन वनमध्ये 42 बळी घेत तो फिरकी गोलंदाजांमध्ये सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज होता. आपल्या प्रथम-श्रेणी कारकिर्दीत त्यानं 75 सामन्यांमध्ये 184 बळी घेतले आहेत. इंग्लंडच्या कसोटी संघातून वगळण्यात आलं असलं तरी, शोएब बशीरकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेलं नाही. त्याचा इंग्लंड लायन्सच्या कसोटी संघात समावेश करण्यात आला आहे. इंग्लंड लायन्सचे दोन्ही संघ 26 नोव्हेंबर ते 21 डिसेंबर दरम्यान दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा करणार आहेत.
Our squad heading to South Africa 🇿🇦 https://t.co/Q8zPZlEidC— England Cricket (@englandcricket) November 9, 2026
गुडघ्याच्या दुखापतीतून सावरल्यानंतर बेथेलचं पुनरागमन : जेकब बेथेलचं इंग्लंड संघात पुनरागमन होणं हे देखील महत्त्वाचं आहे. या उन्हाळ्यात भारताविरुद्धच्या वनडे मालिकेदरम्यान त्याला गुडघ्याची दुखापत झाली होती. आता, पूर्णपणे तंदुरुस्त झाल्यानंतर त्याचा कसोटी संघात समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, ऑली पोपचा यावेळी 15 सदस्यीय संघात समावेश करण्यात आलेला नाही. पाकिस्तानविरुद्धच्या मागील कसोटी मालिकेसाठी त्याचा संघात समावेश करण्यात आला होता, परंतु तो खेळला नाही. जेकब बेथेलच्या दुखापतीमुळं, राखीव फलंदाज म्हणून त्याचा संघात समावेश करण्यात आला होता. आता पोपचा इंग्लंड लायन्सच्या कसोटी संघात समावेश करण्यात आला आहे.
ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर इंग्लंडचा संघ आफ्रिकेत दाखल होणार : दक्षिण आफ्रिका दौऱ्याच्या तयारीसाठी इंग्लंडनं खेळाडूंच्या आगमनाचं वेळापत्रक निश्चित केलं आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या आगामी मर्यादित षटकांच्या मालिकेत स्थान न मिळालेले सहा खेळाडू, सॅम कुक, एमिलियो गे, डॅन लॉरेन्स, लियाम पॅटरसन-व्हाइट, ऑली रॉबिन्सन आणि जेमी स्मिथ हे 25 नोव्हेंबर रोजी पीटरमारित्झबर्ग येथील शिबिरात सामील होतील. दरम्यान, जो रुट, जोफ्रा आर्चर, गस ऍटकिन्सन, सोनी बेकर आणि बेन डकेट हे ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेनंतर यूकेला परततील आणि त्यानंतर 2 डिसेंबर रोजी दक्षिण आफ्रिकेसाठी रवाना होतील. हॅरी ब्रूक, जेकब बेथेल आणि जॉर्डन कॉक्स हे 29 नोव्हेंबर रोजी सिडनीमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या चौथ्या टी20 सामन्यानंतर थेट दक्षिण आफ्रिकेत दाखल होतील.
17 डिसेंबरपासून सुरु होणार कसोटी मालिका : तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेपूर्वी, इंग्लंड 9 ते 11 डिसेंबर दरम्यान डर्बनमध्ये क्रिकेट दक्षिण आफ्रिका इलेव्हनविरुद्ध एक सराव सामना खेळेल. त्यानंतर पहिला कसोटी सामना 17 डिसेंबर रोजी जोहान्सबर्गमध्ये सुरु होईल. दुसरा सामना 26 डिसेंबर रोजी सेंचुरियन इथं, तर तिसरा कसोटी सामना 3 जानेवारी रोजी केप टाऊन इथं खेळवला जाईल.
दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी इंग्लंडचा संघ : जो रुट (कर्णधार), जोफ्रा आर्चर, गस अटकिंसन, सोनी बेकर, जेकब बेथल, हॅरी ब्रूक, सॅम कुक, जॉर्डन कॉक्स, बेन डकेट, अमिलियो गे, डॅन लॉरेंस, लियाम पॅटरसन-व्हाइट, ओली रॉबिन्सन, जेमी स्मिथ आणि जोश टंग.
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