10/4 ते 223/10... संकटमोचक ब्रूकनं साहेबांना संकटातून काढलं बाहेर; शतकही ठोकलं

इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना 26 ऑक्टोबर रोजी खेळवण्यात आला. या सामन्यात इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रुकनं शानदार शतक झळकावलं.

NZ vs ENG 1st ODI
हॅरी ब्रुक (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 26, 2025 at 11:07 AM IST

2 Min Read
माउंट मौंगानुई NZ vs ENG 1st ODI : न्यूझीलंड आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना बे ओव्हल इथं खेळवण्यात येत आहे. न्यूझीलंडनं या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांचा हा निर्णय प्रभावी ठरला. इंग्लंडच्या फलंदाजांना संघर्ष करावा लागला, त्यांनी 10 धावांतच चार विकेट गमावल्या. त्यानंतर, अर्धा संघ 33 धावांत बाद झाला. मात्र कर्णधार हॅरी ब्रूक खंबीरपणे उभा राहिला आणि त्यानं शानदार फलंदाजी करत शतक झळकावलं.

सुरुवातीला साहेबांचा संघ अडचणीत : न्यूझीलंडनं नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, हा निर्णय जॅचरी फॉल्क्ससाठी पूर्णपणे यशस्वी ठरला. त्याच्या पहिल्याच स्पेलमध्ये, फॉल्क्सनं ज्वलंत हेतूनं गोलंदाजी केली, ज्यामुळं इंग्लिश फलंदाजांना स्थिरावता आलं नाही. 23 वर्षीय गोलंदाजानं त्याच्या पहिल्या सात षटकांमध्ये उल्लेखनीय स्विंग आणि वेग दाखवला आणि इंग्लंडच्या चार महत्त्वपूर्ण विकेट घेतल्या. फॉल्क्सच्या प्राणघातक गोलंदाजीसमोर इंग्लंडचे दिग्गज फलंदाजही पूर्णपणे असहाय्य दिसत होते. त्यानं बेन डकेट, जो रूट, जेकब बेथेल आणि सॅम करन यांना बाद केले, जे सहा धावांवर बाद झाले. उर्वरित तीन फलंदाजांनी प्रत्येकी २ धावा केल्या. पॉवरप्ले दरम्यान फाउल्क्सच्या सनसनाटी गोलंदाजीने इंग्लंडच्या टॉप ऑर्डरला धक्का दिला आणि संपूर्ण संघ अडचणीत आला.

कर्णधाराचं दमदार शतक : सुरुवातीला संघ अडचणीत आल्यावर कर्णधार हॅरी ब्रुकनं संघाला सावरत एक आव्हानात्मक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवलं. त्यानं फक्त 82 चेंडूत शतक पूर्ण केलं. हे त्याच्या वनडे कारकिर्दीतील दुसरं शतक होतं. इंग्लंडला सन्मानजनक धावसंख्या गाठण्यात ब्रूकचा मोलाचा वाटा होता. अन्यथा, कीवी संघानं सामन्यावर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं होतं. ब्रूक 135 धावांवर बाद झाला. त्यानं त्याच्या डावात 9 चौकार आणि 11 षटकार मारले. हॅरीचा स्ट्राईक रेट 133.66 होता. हे लक्षात घ्यावं की हॅरी ब्रूक सध्या व्हाईट-बॉल क्रिकेटमध्ये इंग्लंडचा कर्णधार आहे. ब्रूकनं इंग्लंडसाठी 30 कसोटी, 32 वनडे सामने (न्यूझीलंडविरुद्धच्या या एकदिवसीय सामन्यापूर्वी) आणि 52 टी-20 सामने खेळले आहेत.

न्यूझीलंडला दिलं 224 धावांचं लक्ष्य : इंग्लंड संघ पूर्ण 50 षटकं खेळू शकला नाही आणि 35.2 षटकांत 223 धावांवर ऑलआउट झाला. हॅरी ब्रूकच्या शतकाव्यतिरिक्त, खालच्या मधल्या फळीतील जेमी ओव्हरटननं 54 चेंडूत 46 धावा केल्या. ओव्हरटननं त्याच्या डावात 6 चौकार आणि 1 षटकार मारला. हॅरी ब्रूक आणि ल्यूक वूड यांनी शेवटच्या विकेटसाठी 57 धावांची भागीदारी केली. न्यूझीलंडच्या झाचेरी फॉक्सनं सर्वाधिक 4 बळी घेतले. जेकब डफीनं 3 बळी घेतले, तर मॅट हेन्रीनं 2 बळी घेतले. मिचेल सँटनरनंही 1 बळी घेतला.

