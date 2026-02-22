ETV Bharat / sports

ENG vs SL सामनाही संकटात! सामना रद्द झाल्यास काय होणार? वाचा समीकरण

टी-20 विश्वचषकातील सुपर-8 टप्प्याला पावसाचा धोका कायम आहे. पहिला सामना वाया गेल्यानंतर, आता आणखी एका महत्त्वाच्या सामन्यावर पावसाचं सावट निर्माण झालंय.

Published : February 22, 2026 at 9:38 AM IST

पल्लेकेले ENG vs SL : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील सुपर-8 फेरीत आज 22 फेब्रुवारी रोजी श्रीलंका आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात एक महत्त्वाचा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना जिंकत दोन्ही संघ सुपर-8 मोहिमेची विजयी सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करतील. हा सामना दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाचा आहे, कारण गटातील प्रत्येक गुण त्यांचं भविष्य ठरवेल. परंतु हवामानामुळं दोन्ही संघांची चिंता वाढली आहे. कारण शनिवारी आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर पाकिस्तान आणि न्यूझीलंड यांच्यातील मागील सामना पावसामुळं वाया गेला. पल्लेकेले सामनाही वाया जाऊ शकतो अशी चाहत्यांना भीती आहे.

पल्लेकेलेमध्ये पावसाची शक्यता : श्रीलंका हवामान खात्याच्या ताज्या अंदाजानुसार, 22 फेब्रुवारी रोजी दिवसाचा बहुतांश वेळ पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. जर पाऊस असाच सुरु राहिला तर सामना सुरु होण्याची किंवा पूर्ण 20 षटकांचा खेळ पूर्ण होण्याची शक्यता खूपच कमी होऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) नियमांनुसार, 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात उपांत्य फेरी आणि अंतिम सामना वगळता कोणत्याही सामन्यासाठी राखीव दिवस निश्चित केलेला नाही. निकाल निश्चित करण्यासाठी, दोन्ही संघांनी किमान पाच षटकं खेळली पाहिजेत. जर निर्धारित वेळेत ही किमान षटकं पूर्ण झाली नाहीत, तर सामना निकालमुक्त घोषित केला जाईल आणि दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण दिला जाईल.

ग्रुप 2 मध्ये श्रीलंका आणि इंग्लंड : जर श्रीलंका विरुद्ध इंग्लंड सामना पावसामुळं रद्द झाला, तर ग्रुप 2 मधील चारही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळेल, ज्यामुळं आगामी सामने आणखी रोमांचक होतील. सर्वांच्या नजरा आता आकाशाकडे लागल्या आहेत. ढग निवळतील आणि क्रिकेट चाहत्यांना संपूर्ण सामना पाहता येईल का, की पावसामुळं सुपर-8 च्या या लढाईत व्यत्यय येईल? याचं उत्तर पुढील काही तासांत कळेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

इंग्लंड : फिलिप सॉल्ट, जॉस बटलर (विकेटकीपर), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), सॅम करन, विल जॅक्स, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, बेन डकेट, ल्यूक वुड, जोश टंग, रेहान अहमद.

श्रीलंका : पथुम निसांका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रथनायके, कामिंडू मेंडिस, दसुन शनाका (कर्णधार), दुनिथ वेल्लालगे, दुशान हेमंथा, महेश थीक्षाना, दिलशान मदुशंका, प्रमोद मदुशन, दुष्मंथा चमीरा, चरिथ असलंका, जनिथ लियानागे, कामिल मिशारा.

