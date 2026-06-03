सामन्याच्या 2 दोन दिवसांपूर्वीच प्लेइंग 12 जाहीर; संघात दोन नव्या खेळाडूंचा समावेश
इंग्लंड क्रिकेट संघाने न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या घरच्या कसोटी सामन्याची तयारी पूर्ण केली आहे. हा सामना गुरुवार, 4 जूनपासून ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर सुरु होत आहे.
Published : June 3, 2026 at 3:03 PM IST
लॉर्ड्स ENG vs NZ Test : इंग्लंड क्रिकेट संघाने न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या घरच्या कसोटी सामन्याची तयारी पूर्ण केली आहे. हा सामना गुरुवार, 4 जूनपासून ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर सुरु होत आहे. इंग्लंडनं आपल्या सुरुवातीच्या 15 सदस्यीय संघातून तीन खेळाडूंना वगळून अंतिम 12 सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. वगळण्यात आलेल्या खेळाडूंमध्ये सॉमरसेटचा फलंदाज जेम्स रीव्ह, लेग-स्पिनर रेहान अहमद आणि सरेचा वेगवान गोलंदाज मॅथ्यू फिशर यांचा समावेश आहे.
लॉर्ड्सवर दोन खेळाडू पदार्पण करण्यास सज्ज : इंग्लंडच्या 12 सदस्यीय संघात दोन नवोदित खेळाडूंचा समावेश आहे, डरहॅमचा अव्वल फळीतील फलंदाज एमिलिओ गे आणि हॅम्पशायरचा वेगवान गोलंदाज सोनी बेकर. तर ॲशेस मालिकेतील खराब कामगिरीमुळं सलामीवीर झॅक क्रॉलीला वगळण्यात आलं आहे, ज्यामुळं एमिलिओ गेसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. ताशी 90 मैल वेगानं गोलंदाजी करणाऱ्या सोनी बेकरचं कौतुक करताना मुख्य प्रशिक्षक ब्रेंडन मॅककुलम म्हणाले, "सोनी बेकर अत्यंत वेगवान आहे आणि तो आपल्या गोलंदाजीत सर्वस्व पणाला लावतो. तो चेंडू दोन्ही बाजूंनी स्विंग करू शकतो आणि ताशी 90 मैल वेग गाठण्याची क्षमता त्याच्यात आहे. जर त्याला या कसोटीत संधी मिळाली, तर तो उत्कृष्ट कामगिरी करेल अशी मला अपेक्षा आहे."
The Test Summer is nearly here 🦁— England Cricket (@englandcricket) June 2, 2026
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दुखापतीनंतर शोएब बशीरचं पुनरागमन : फिरकी गोलंदाज शोएब बशीरचंही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन निश्चित दिसत आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये भारताविरुद्ध लॉर्ड्स कसोटीत बोट मोडल्यापासून बशीर एकही कसोटी सामना खेळलेला नाही. नुकत्याच झालेल्या ऍशेस 2025-26 मालिकेतही त्याला बेंचवर बसवण्यात आलं होतं. बशीरच्या भूमिकेबद्दल बोलताना प्रशिक्षक मॅककुलम म्हणाले की, तो सुरुवातीला लॉर्ड्सच्या खेळपट्टीवर धावा रोखण्यावर लक्ष केंद्रित करेल आणि जसजसा खेळ पुढं जाईल व खेळपट्टी फिरकीला साथ देईल, तसतसा तो अधिक आक्रमक होईल.
ऑली रॉबिन्सनचं संघात पुनरागमन : वेगवान गोलंदाज ऑली रॉबिन्सननं फेब्रुवारी 2024 नंतर प्रथमच संघात आपलं स्थान कायम ठेवलं आहे. आयपीएलमधील वाढीव हंगामामुळं जोफ्रा आर्चर या सामन्यासाठी अनुपलब्ध आहे, तर ब्रायडन कार्स मनगटाच्या दुखापतीतून अजूनही सावरत आहे, ज्यामुळं रॉबिन्सनला 12 सदस्यीय संघात कायम ठेवण्यात आलं आहे.
बेन स्टोक्स आणि जेमी स्मिथ यांच्या फलंदाजीच्या क्रमात बदल : पहिल्या कसोटीच्या अगदी आधी, इंग्लंडनं एक मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला, यष्टीरक्षक-फलंदाज जेमी स्मिथ आणि कर्णधार बेन स्टोक्स यांच्या फलंदाजीच्या जागांची अदलाबदल केली. जेमी स्मिथ आता सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. संघर्ष करणारा कर्णधार बेन स्टोक्स आता सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल, जेणेकरुन तो खालच्या फळीतील फलंदाजांसोबतच्या आपल्या अनुभवाचा उपयोग करू शकेल.
लॉर्ड्स कसोटीसाठी इंग्लंडचा 12 सदस्यीय संघ : बेन स्टोक्स (कर्णधार), गस अटकिन्सन, सोनी बेकर, शोएब बशीर, जेकब बेथेल, हॅरी ब्रूक, बेन डकेट, एमिलिओ गे, ऑली रॉबिन्सन, जो रूट, जेमी स्मिथ (यष्टीरक्षक), जोश टंग.
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