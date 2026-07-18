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इंग्लंड-भारत तिसरा एकदिवसीय सामना, लॉर्ड्समध्ये रंगणार फायनलचा थरार, कोण जिंकणार मालिका?

England vs India Odi Series 2026 : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातील 3 सामन्यांची मालिका 1-1 ने बरोबरीत आहे.

Team India
भारतीय क्रिकेट संघ (BCCI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 18, 2026 at 11:55 AM IST

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Updated : July 18, 2026 at 12:35 PM IST

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टीम इंडियाने इंग्लंड विरुद्ध टी 20i सीरिज गमावली. इंग्लंडने भारताचा या टी 20i मालिकेत 4-0 अशा एकतर्फी फरकाने धुव्वा उडवला. त्यानंतर आता उभयसंघातील एकदिवसीय मालिका रंगतदार स्थितीत पोहचली आहे. एकूण 3 सामन्यांची मालिका 1-1 ने बरोबरीत आहे. त्यामुळे तिसऱ्या सामन्यासह कोणता संघ मालिका जिंकण्यात यशस्वी ठरणार? याकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष लागून आहे. हा तिसरा सामना रविवारी 19 जुलैला ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंडमध्ये खेळवण्यात येणार आहे.

भारताची विजयी सलामी : भारताने श्रेयस अय्यर याच्या नेतृत्वात टी 20i मालिका गमावल्यानंतर शुबमन गिल याच्या कॅप्टन्सीत वनडे सीरिजमध्ये जोरदार कमबॅक केलं. भारताने मंगळवारी 14 जुलैला झालेल्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात विजयी सलामी दिली. भारताने 259 धावांचं आव्हान हे 4 विकेट्सच्या मोबदल्यात 45.2 ओव्हरमध्ये पूर्ण केलं. त्यामुळे भारताला सलग दुसरा सामना जिंकून मालिकेवर नाव कोरण्याची संधी होती. मात्र यजमान इंग्लंडने दुसऱ्या आणि अटीतटीच्या सामन्यात विजय मिळवला. इंग्लंडने या विजयासह मालिकेत 1-1 ने बरोबरी साधत आपलं आव्हान कायम राखलं.

इंग्लंडचा जोरदार पलटवार : इंग्लंडने गुरुवारी झालेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारतावर एकतर्फी विजय मिळवला. इंग्लंडच्या गोलंदाजांनी भारताला 36 चेंडूआधी गुंडाळलं. भारताचं 44 षटकांत 233 धावांवर पॅकअप झालं. त्यामुळे इंग्लंडला 234 धावांचं आव्हान मिळालं. इंग्लंडने हे आव्हान 43 चेंडूआधी पूर्ण केलं. इंग्लंडने 44.1 षटकांत 6 विकेट्स गमावून 235 धावा केल्या.

तिसरा आणि अंतिम सामना : त्यामुळे आता तिसरा सामना चढाओढीचा आणि चुरशीचा होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. उभयसंघातील या सामन्याला भारतीय वेळेनुसार दुपारी 3 वाजून 30 मिनिटांनी सुरुवात होणार आहे.

रोहितचा अखेरचा आंतरराष्ट्रीय सामना? : दरम्यान भारताचा अनुभवी फलंदाज रोहित शर्मा याच्यासाठी इंग्लंड विरुद्धचा हा सामना अखेरचा ठरणार असल्याची चर्चा पाहायला मिळत आहे. रोहितने याआधीच टी20i आणि कसोटी क्रिकेटला अलविदा केला आहे. त्यामुळे रोहितचा लॉर्ड्सवर होणारा हा अखेरचा सामना असणार का? याकडे चाहत्यांचं बारीक लक्ष असणार आहे.

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Last Updated : July 18, 2026 at 12:35 PM IST

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ENGLAND VS INDIA
ENGLAND VS INDIA 3RD ODI
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