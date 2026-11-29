घरच्या मैदानावर प्रतिष्ठा वाचवण्याची कांगारुंना शेवटची संधी; मालिका विजयासाठी इंग्रज उतरणार मैदानात
ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची मालिका सुरु आहे. या मालिकेतील चौथा सामना आज रविवारी सिडनी येथील सिडनी क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल.
Published : November 29, 2026 at 11:03 AM IST
सिडनी AUS vs ENG 4th T20I : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघात पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची मालिका सुरु आहे. या मालिकेतील चौथा सामना आज रविवारी सिडनी येथील सिडनी क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 01:45 वाजता सुरु होईल. पाहुण्या इंग्लडनं मालिकेत 2-1 अशी आघाडी घेतली असून आजचा सामना जिंकत इंग्रजांचा संघ मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल तर यजमान कांगारु संघ सामना जिंकत मालिकेत बरोबरी करण्याच्या प्रयत्नानं मैदानात उतरेल.
Bowling brilliance from Jamie Overton has consigned Australia to another crushing defeat as England flexed their muscle at the Gabba. Match report: https://t.co/DzpyFFX7WU #AUSvENG https://t.co/d8U3T9luBe— cricket.com.au (@cricketcomau) November 27, 2026
तिसऱ्या सामन्यात काय झालं? : शुक्रवारी खेळल्या गेलेल्या मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलिय संघ 108 धावांत गारद झाला. मात्र पावसामुळं व्यत्यय आल्यानं सामन्यात इंग्लंडला 16 षटकांत 94 धावांचं सुधारित लक्ष्य देण्यात आलं होतं. त्यांनी केवळ तीन गडी गमावून सहज गाठलं. जेमी ओव्हरटनला त्याच्या उत्कृष्ट गोलंदाजीसाठी सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आलं. ओव्हरटननं कांगारुंच्या पाच फलंदाजांना बाद केलं. आता आजचा हा सामना ऑस्ट्रेलियासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मालिकेत आपल्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावाच लागेल.
सिडनीची खेळपट्टी कशी असेल? : सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) येथील खेळपट्टी साधारणपणे फलंदाजांसाठी अनुकूल आहे आणि सुरुवातीला चेंडू चांगला उसळतो, तरीही काही चेंडू खेळपट्टीवर अडकू शकतात किंवा अडकून राहू शकतात, ज्यामुळं फटके मारणं कठीण होतं. या मैदानावर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं 63 टक्के सामने जिंकले आहेत, तर दुसऱ्या डावात फलंदाजी करताना केवळ 32 टक्के सामन्यांत विजय मिळाला आहे. परिणामी या मैदानावर नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करणं सोयीचं मानलं जातं.
WIN AT THE GABBA 😍 https://t.co/EvAqov6nIg— England Cricket (@englandcricket) November 27, 2026
दोन्ही संघांमधील हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा :
- एकूण सामने - 29
- ऑस्ट्रेलिया विजयी - 13
- इंग्लंड विजय - 14
- अनिर्णित - 02
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
- ऑस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कर्णधार), जॅक फ्रेजर-मॅकगर्क, सॅम हार्पर (विकेटकीपर), निखिल चौधरी, टिम डेविड, लचलान शॉ, जॅक एडवर्ड्स, जोएल डेविस, बेन ड्वारशुइस, ॲडम जम्पा, राइली मेरेडिथ.
- इंग्लंड : फिलिप साल्ट, ॲन्यूरिन डोनाल्ड, हॅरी ब्रूक (कर्णधार), टॉम बँटन, जेम्स कोल्स, सॅम करन, जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, आदिल रशीद, हेनरी क्रोकॉम्बे.
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