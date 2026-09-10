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एजबॅस्टन कसोटीचा पहिला दिवस गोलंदाजांच्या नावावर; 14 विकेट पडल्यानंतर दोन फलंदाजांची अर्धशतकं

इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या तिसऱ्या कसोटी सामन्याचा पहिला दिवस गोलंदाजांच्या नावावर होता.

ENG vs PAK 3rd Test
एजबॅस्टन कसोटीचा पहिला दिवस गोलंदाजांच्या नावावर (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 10, 2026 at 11:46 AM IST

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बर्मिंगहॅम ENG vs PAK 3rd Test : इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या तिसऱ्या कसोटी सामन्याचा पहिला दिवस गोलंदाजांच्या नावावर होता. बर्मिंगहॅममधील एजबॅस्टन इथं झालेल्या या सामन्याच्या पहिल्या दिवशी एकूण 14 गडी बाद झाले. नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या इंग्लंडनं आपल्या भेदक गोलंदाजीच्या जोरावर पाकिस्तानचा पहिला डाव केवळ 133 धावांत गुंडाळला. प्रत्युत्तरात, दिवसाचा खेळ संपताना इंग्लंडनं 4 गडी गमावून 156 धावा केल्या आणि आपल्या पहिल्या डावाच्या जोरावर 23 धावांची महत्त्वपूर्ण आघाडी घेतली.

पाकिस्तानची अव्वल फळी अपयशी : इंग्लंडचा कर्णधार जो रुटनं नाणेफेक जिंकून पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. इंग्लंडच्या वेगवान गोलंदाजांनी हा निर्णय योग्य असल्याचं लवकरच सिद्ध केलं. सॅम अयुब शून्यावर असताना ऑली रॉबिन्सनच्या गोलंदाजीवर पायचीत (LBW) झाल्यानं डावाची सुरुवातच निराशाजनक झाली. त्यानंतर अझान अवैस (9 धावा) जोफ्रा आर्चरच्या गोलंदाजीवर जोश टंगकरवी झेलबाद झाला. सॅम आणि अझान लवकर बाद झाल्यानंतर, अब्दुल्ला शफीक (3 धावा) आणि शान मसूद (5 धावा) यांनाही दुहेरी आकडा गाठता आला नाही. धावफलकावर केवळ 28 धावा असताना पाकिस्तानचे चार प्रमुख फलंदाज तंबूत परतले. कर्णधार बाबर आझमकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती, पण तोही जोश टँगच्या गोलंदाजीवर अवघ्या 7 धावांवर बाद झाला.

सौद शकीलचा एकाकी खेळ : एका बाजूला सतत विकेट पडत असताना, सौद शकीलनं काहीसा चिवटपणा दाखवला. त्यानं 47 चेंडूंमध्ये 7 चौकारांसह 43 धावांची वेगवान खेळी केली. खालच्या फळीत, मोहम्मद अब्बासनंही 36 चेंडूंमध्ये 21 धावांचं योगदान दिलं. यष्टीरक्षक गाझी घोरी (4 धावा), मोहम्मद इम्रान रंधावा (5 धावा) आणि रझाउल्लाह (11 धावा) यांना फारसा प्रभाव पाडता आला नाही. संपूर्ण पाकिस्तानी संघ 33.5 षटकांत केवळ 133 धावांवर सर्वबाद झाला. इंग्लंडसाठी जोश टंग हा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला, त्यानं 10 षटकांत 42 धावा देऊन 4 बळी घेतले. तर ऑली रॉबिन्सन (3 बळी 15 धावा) आणि जोफ्रा आर्चर (3 बळी 25 धावा) यांनीही उत्कृष्ट गोलंदाजी केली.

इंग्लंडचीही खराब सुरुवात : 133 धावांना प्रत्युत्तर देताना इंग्लंडची सुरुवात खराब झाली. सलामीवीर बेन डकेट 11 धावांवर मोहम्मद अलीच्या हाती झेलबाद झाला, बाबर आझमनं त्याचा झेल घेतला. त्यानंतर जॉर्डन कॉक्स (4 धावा) मोहम्मद अब्बासच्या गोलंदाजीवर पायचीत झाला. पाकिस्तानचा नवीन गोलंदाज रझाउल्लाहनं आपल्या कसोटी पदार्पणातच फिरकीची जादू दाखवत इंग्लंडचा कर्णधार जो रुटला (8 धावा) पायचीत केलं. परिणामी 39 धावांत 3 गडी गमावल्यामुळं इंग्लंड संघ एका क्षणी दबावाखाली असल्याचं दिसत होतं.

एमिलिओ गे आणि हॅरी ब्रुक यांची दमदार भागीदारी : सुरुवातीच्या धक्क्यांनंतर, सलामीवीर एमिलिओ गे आणि मधल्या फळीतील आक्रमक फलंदाज हॅरी ब्रुक यांनी डाव सावरला. त्यांच्या चौथ्या विकेटसाठीच्या 104 धावांच्या भागीदारीनं सामना इंग्लंडच्या बाजूनं फिरवला. एमिलिओ गेनं संयमानं फलंदाजी करत, नऊ चौकारांच्या मदतीनं 114 चेंडूंमध्ये 60 धावांचं शानदार अर्धशतक झळकावलं. दिवसाच्या शेवटच्या सत्रात तो रझाउल्लाहच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला. दिवसअखेर 39 षटकांनंतर इंग्लंडची धावसंख्या चार गडी बाद 156 होती. या अस्थिर पहिल्या दिवसाच्या अखेरीस इंग्लंडनं पाकिस्तानवर 23 धावांची आघाडी घेत सामन्यावरील आपली पकड अधिक मजबूत केली होती.

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TAGGED:

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इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघ
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