'माजी क्रिकेटपटू सलीम दुर्राणी माझे पती...' बेघर महिलेचा दावा; सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, एक वृद्ध महिला स्वतःला माजी क्रिकेटपटू सलीम दुर्राणी यांची पत्नी असल्याचा दावा करत आहे.

Salim Durrani
सलीम दुर्राणी (AFP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 17, 2025 at 3:48 PM IST

नवी मुंबई Salim Durrani : भारतीय क्रिकेटमधील एकेकाळी लोकप्रिय खेळाडू सलीम दुर्रानी, हे नाव पुन्हा चर्चेत आल आहे. कारण दोन वेळच्या अन्नालाही मोहताज असलेली एक बेघर महिला क्रिकेटपटू सलीम दुर्रानी यांची पत्नी असल्याचं सांगत आहे. हा व्हिडीओ एनजीओ चालवणाऱ्या एका व्लॉगर तरुणानं बनवला असून त्यानं बनवलेला व्हिडीओ सध्या सर्वत्र व्हायरल होत आहे. या प्रकरणात सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

नेमका प्रकार काय आहे : नवी मुंबईतील घणसोली इथं असलेल्या एका एनजीओमध्ये बेघर, नातेवाईक नसलेल्या अडल्या नडलेल्या गोरगरीब वृद्ध लोकांना आणून त्यांची काळजी घेतली जाते. एक महिला नवी मुंबईतील बेलापूर मेट्रो स्टेशनजवळ अंत्यत वाईट अवस्थेत फिरताना आढळून आली, या संबंधित महिलेची चौकशी केली असता या महिलेनं दिवंगत भारतीय अष्टपैलू क्रिकेटपटू खेळाडू सलीम दुर्रानी यांची पत्नी असल्याचं सांगितलं आहे, त्यांना दोन मुलंही असल्याचं सांगितलं आहे. या घटनेमुळं सर्वत्र खळबळ माजली आहे. सद्यस्थितीत दयनीय अवस्था असलेली ही महिला अंत्यत श्रीमंतीत जीवन जगत होती. ती दुबई एयरलाईन्समध्ये कार्यरत होती व एअरलाईन्स चालवत होती असंही त्यांनी सांगितलं आहे. तसंच ती महिला मूळची बंगळुरु येथील असल्याचं सांगितलं आहे. मात्र सद्यस्थितीत सलिम दुर्रानी यांची पत्नी असण्याचा दावा करणाऱ्या महिलेचं मानसिक स्वस्थ खराब असल्याचं देखील आढळून आलं आहे. तसंच ही महिला साऊथ इंडियन डान्सर होती तिला डान्स करताना सलीम यांनी पाहिलं होतं, तेव्हा सलीम तिच्या प्रेमात पडले व त्यानंतर ते विवाहबद्ध झाल्याचा दावाही या महिलेनं केला आहे.

सलिम दुर्रानी यांचं निधन : डिसेंबर 1934 मध्ये काबूलमध्ये जन्मलेले सलीम दुर्राणी फाळणीनंतर जामनगरमध्ये स्थायिक झाले. त्यांच्या आक्रमक शैलीसाठी ओळखले जाणाऱ्या दुर्रानी यांनी 1960 मध्ये कसोटी पदार्पण केलं आणि अर्जुन पुरस्कार मिळवणारे ते पहिले भारतीय क्रिकेटपटू बनले. त्यांच्या कारकिर्दीची आकडेवारी जरी सामान्य असली तरी त्यांचा प्रभाव प्रचंड होता, विशेषतः 1971 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्ध भारताच्या प्रसिद्ध मालिका विजयादरम्यान. त्यांच्या मनाप्रमाणे षटकार मारण्याच्या क्षमतेमुळं, खचाखच भरलेल्या स्टेडियममधून जयजयकार आणि बॅनर काढण्यासाठी ते प्रेक्षकांचे आवडते खेळाडू होते. क्रिकेटच्या पलीकडे, त्यांच्या करिष्माई व्यक्तिमत्त्वामुळं त्यांना चित्रपटसृष्टीतही काही काळासाठी प्रवेश मिळाला, त्यानंतर त्यांनी सार्वजनिक जीवनातून माघार घेतली. सलीम दुर्रानी यांचं 2 एप्रिल 2023 रोजी निधन झालं. त्यावेळी ते गुजरातमधील जामनगर येथे त्यांच्या भावासोबत राहत होते.


