ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणात ईडीची मोठी कारवाई; युवराज सिंग आणि रॉबिन उथप्पा यांच्या मालमत्ता जप्त

ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणात ED नं 19 डिसेंबर रोजी भारतीय संघाचे माजी खेळाडू युवराज सिंग आणि रॉबिन उथप्पा यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले.

ED Attaches Assets of Yuvraj Singh
युवराज सिंग आणि रॉबिन उथप्पा यांच्या मालमत्ता जप्त (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 19, 2025 at 5:19 PM IST

मुंबई ED Attaches Assets of Yuvraj Singh : ऑनलाइन बेटिंग प्रकरणात ज्यांची नावं समोर आली होती आणि नंतर अंमलबजावणी संचालनालयानं (ED) चौकशीसाठी बोलावलं होतं, अशा दोन माजी भारतीय क्रिकेट खेळाडू युवराज सिंग आणि रॉबिन उथप्पा यांनी आता त्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे. ईडीनं युवराज सिंग आणि रॉबिन उथप्पा यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामध्ये युवराज सिंग यांच्या मालकीच्या ₹2.5 कोटी आणि रॉबिन उथप्पाच्या मालकीच्या ₹8.26 कोटी किमतीच्या मालमत्तेचा समावेश आहे.

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीची मालमत्ता जप्त : 1xBet घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयानं युवराज सिंग आणि रॉबिन उथप्पा यांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. ईडीनं त्यांना या प्रकरणात चौकशीसाठी समन्सही बजावलं होतं. ईडीची ही कारवाई निश्चितच युवराज आणि उथप्पा दोघांसाठीही मोठा धक्का आहे. आजच्या कारवाईत ₹7.93 कोटी किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. यापूर्वी, ईडीनं याच प्रकरणात शिखर धवन यांच्या ₹4.55 कोटी आणि सुरेश रैनाच्या ₹6.64 कोटी किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. आतापर्यंत, ईडीनं 1xBet प्रकरणात ₹19.07 कोटी किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे. तपास अजूनही सुरु आहे.

(बातमी अपडेट होत आहे...)

