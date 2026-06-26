FIFA च्या इतिहासात सर्वात मोठा अपसेट! इक्वेडोरनं चार वेळच्या विजेत्या जर्मनीला हरवलं; राष्ट्रपतींनी देशात जाहीर केली सुट्टी
फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये गुरुवारी गट 'इ' चे दोन सामने खेळले गेले, ज्यातून पुढील फेरीत (नॉकआऊट) प्रवेश करणारे संघ निश्चित झाले.
Published : June 26, 2026 at 9:27 AM IST
FIFA 2026 : फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये गुरुवारी गट 'इ' चे दोन सामने खेळले गेले, ज्यातून पुढील फेरीत (नॉकआऊट) प्रवेश करणारे संघ निश्चित झाले. एका मोठ्या अनपेक्षित निकालात, इक्वेडोरनं चार वेळच्या विजेत्या जर्मनीला 2-1 नं पराभूत करुन अंतिम 32 मध्ये आपलं स्थान सहजपणे निश्चित केलं. या ऐतिहासिक कामगिरीनंतर देश उत्सव साजरा करत आहे. देशाच्या या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल अभिमान व्यक्त करत इक्वेडोरचे राष्ट्रपती डॅनियल नोबोआ यांनी शुक्रवार हा राष्ट्रीय सुट्टीचा दिवस म्हणून जाहीर केला. तर दुसऱ्या सामन्यात, आयव्हरी कोस्टनं कुराकाओला 2-0 नं पराभूत करुन आपल्या इतिहासात प्रथमच विश्वचषकाच्या पुढील फेरीत प्रवेश केला.
Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero.— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 25, 2026
¡Mañana, feriado!
Viva el Ecuador.
इक्वेडोरनं केला सर्वात मोठा अपसेट : फिफा विश्वचषकाच्या गट 'इ' च्या सामन्यात इक्वेडोरनं जर्मनीला 2-1 नं पराभूत करुन एक उत्कृष्ट कामगिरी केली. जर्मनीच्या लेरॉय सानेनं सामन्याच्या दुसऱ्या मिनिटाला आपल्या संघाला आघाडी मिळवून दिली, परंतु इक्वेडोरनं एक शानदार पुनरागमन केलं. 9व्या मिनिटाला, निलसन अँगुलोनं इक्वेडोरसाठी गोल करुन स्कोअर 1-1 असा बरोबरीत आणला. पहिल्या हाफमध्ये दोन्ही संघ बरोबरीत होते.
Ecuador take their first win of #FIFAWorldCup 2026 🇪🇨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
इक्वेडोरनं दुसऱ्या हाफमध्येही आपला आक्रमक खेळ सुरू ठेवला. 77 व्या मिनिटाला, गोंझालो प्लाटानं एक शानदार गोल करुन इक्वेडोरला 2-1 अशी आघाडी मिळवून दिली, जी नंतर विजयात रुपांतरित झाली. जर्मनीनं सामना बरोबरीत आणण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण इक्वेडोरच्या बचावपटूंनी त्यांना कोणतीही संधी दिली नाही. या विजयामुळं इक्वेडोर पुढील फेरीसाठी पात्र ठरला, तर आधीच पुढील फेरीसाठी पात्र ठरलेल्या जर्मनीचा स्पर्धेतील हा पहिला पराभव होता.
🇨🇮 Côte d'Ivoire have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
कुराकाओला हरवून आयव्हरी कोस्ट अंतिम 32 मध्ये : आयव्हरी कोस्टनं सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच अत्यंत आक्रमक खेळ केला आणि प्रतिस्पर्धी संघावर दबाव टाकला. सामन्याच्या केवळ 7 व्या मिनिटाला, निकोलस पेपेनं एक शानदार गोल करुन आपल्या संघाला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. पहिल्या हाफमध्ये आघाडी घेऊनही, आयव्हरी कोस्टनं दुसऱ्या हाफमध्ये आपलं वर्चस्व कमी होऊ दिलं नाही. दुसरीकडे, कुराकाओनं बरोबरी साधण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण आयव्हरी कोस्टच्या मजबूत बचावापुढे त्यांना ते जमलं नाही. 64 व्या मिनिटाला निकोलस पेपेनं आपला दुसरा गोल करुन आपल्या संघाचा विजय निश्चित केला. अशाप्रकारे, आयव्हरी कोस्टनं हा सामना 2-0 नं जिंकला आणि 'इ' गटात दुसरं स्थान मिळवून पुढील बाद फेरीमध्ये प्रवेश केला. दरम्यान, आपल्या पहिल्याच विश्वचषकात खेळणारा कुराकाओ संघ या पराभवानंतर स्पर्धेतून बाहेर पडला.
🇪🇨 Ecuador have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
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