ईस्ट बंगालचा 22 वर्षांचा दुष्काळ संपला; इंटर काशीवर विजयासह जिंकलं ISL चं जेतेपद
ईस्ट बंगाल एफसीनं गुरुवारी इंडियन सुपर लीग (ISL) फुटबॉल स्पर्धेत आपला 22 वर्षांचा विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवत विजेतेपद पटकावलं.
Published : May 22, 2026 at 9:37 AM IST
कोलकाता East Bengal : ईस्ट बंगाल एफसीनं गुरुवारी इंडियन सुपर लीग (ISL) फुटबॉल स्पर्धेत आपला 22 वर्षांचा विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवत विजेतेपद पटकावलं. अव्वल पाच संघांमधील एका रोमांचक लढतीत ईस्ट बंगालनं विजेतेपद मिळवलं. किशोर भारती क्रीडांगणावर इंटर काशीवर 2-1 असा संघर्षपूर्ण विजय मिळवून ईस्ट बंगालनं विजेतेपद पटकावलं.
দীর্ঘ ২২ বছরের অপেক্ষার অবসান, ভারতসেরা ইস্টবেঙ্গল এফসি! 🔴🟡#EastBengalFC #ISL12 #ISLChampions pic.twitter.com/sUOA77tZi5— Indian Super League (@IndSuperLeague) May 21, 2026
पाच संघ होते शर्यतीत : युवा भारती क्रीडांगणावर मोहन बागाननं स्पोर्टिंग क्लब दिल्लीचा 2-1 असा पराभव केला. तर अंतिम फेरीपूर्वी ईस्ट बंगाल व्यतिरिक्त, मोहन बागान, मुंबई सिटी एफसी, पंजाब सिटी एफसी आणि बंगळूर एफसी हे विजेतेपदाच्या दावेदारांमध्ये होते. मुंबई एफसीनं पंजाब एफसीचा 2-0 असा पराभव केला, तर ओडिशा एफसी आणि जमशेदपूर एफसी यांच्यातील सामना गोलशून्य बरोबरीत संपला.
ईस्ट बंगालचा संघर्षपूर्ण विजय : ईस्ट बंगालला विजयासाठी खूप मेहनत करावी लागली. अल्फ्रेडच्या शानदार गोलनं 15 व्या मिनिटाला इंटर काशीला आघाडी मिळवून दिली. मध्यंतरापूर्वी बरोबरी साधण्याच्या अनेक संधी गमावल्यानंतर, ईस्ट बंगालनं 50 व्या मिनिटाला स्ट्रायकर युसेफ एझेझारीच्या गोलनं बरोबरी साधली. गोल्डन बूट विजेता असलेल्या युसेफ एझेझारीनं 13 सामन्यांमध्ये 11 गोल केले असून, तो लीगमध्ये सर्वाधिक गोल करणारा खेळाडू ठरला आहे.
22 वर्षांनंतर जिंकलं जेतेपद : सामन्याच्या 73 व्या मिनिटाला मोहम्मद रशीदनं ईस्ट बंगालकडून दुसरा गोल केला आणि कोलकाताच्या या दिग्गज संघानं शानदार पद्धतीनं बाजी पलटवून विजेतेपद पटकावलं. ईस्ट बंगालनं शेवटच्यावेळी 2003-04 च्या हंगामात तत्कालीन नॅशनल फुटबॉल लीगमध्ये, दिवंगत सुभाष भौमिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली अव्वल दर्जाचं देशांतर्गत लीग विजेतेपद जिंकलं होतं.
