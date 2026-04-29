आयपीएल दरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि बीसीसीआयची क्रिकेटपटूंना मोठी भेट; ईशान्य भारतात इनडोअर क्रिकेट अकादमींचं उद्घाटन

आयपीएल दरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि बीसीसीआयची क्रिकेटपटूंना मोठी भेट (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 29, 2026 at 12:59 PM IST

गंगटोक PM Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवार 28 एप्रिल रोजी सिक्कीमची राजधानी गंगटोक येथून मणिपूर आणि अरुणाचल प्रदेशातील इनडोअर क्रिकेट अकादमींचं व्हर्च्युअल पद्धतीनं उद्घाटन केलं. ईशान्य भारतात क्रीडा पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेनं हे एक मोठं पाऊल मानलं जात आहे. बीसीसीआयनं आपल्या सोशल मीडियावरुन या कार्यक्रमाचा व्हिडिओ देखील शेअर केला. बीसीसीआयच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या मणिपूर क्रिकेट असोसिएशनच्या इनडोअर क्रिकेट अकादमीचं उद्घाटन इम्फाळमधील लुवांगसांगबाम येथील लुवांगपोकपा क्रिकेट स्टेडियममध्ये करण्यात आलं. ईशान्येकडील राज्यांमधील संघटनांसाठी इनडोअर क्रिकेट अकादमी सुरू करण्याच्या उपक्रमाचा हा एक भाग आहे.

काय आहेत वैशिष्ट्ये : माध्यमांशी बोलताना, मणिपूर क्रिकेट असोसिएशनचे सचिव लैरेनजम गीतरंजन सिंग यांनी या प्रसंगाचं वर्णन राज्यातील क्रिकेटसाठी एक ऐतिहासिक क्षण असं केलं. बीसीसीआय सचिव असताना या प्रकल्पाला पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांनी जय शाह यांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, ही अकादमी एक जागतिक दर्जाची सुविधा असून, यामध्ये तीन इनडोअर सराव खेळपट्ट्या, एक व्यायामशाळा, एक प्रशासकीय कार्यालय आणि एक जलतरण तलाव आहे. लायरेनजम यांनी पुढं सांगितलं की, पुढील दोन वर्षांसाठी अकादमीच्या देखभालीचा आणि संचालनाचा खर्च बीसीसीआय उचलेल. सिंग यांच्या मते, या इनडोअर सुविधेचा मणिपूरच्या खेळाडूंना, विशेषतः पावसाळ्यात, खूप फायदा होईल. आता खेळाडूंना राज्याबाहेर न पाठवता वर्षभर प्रशिक्षण शिबिरे आणि कोचिंग सत्रे आयोजित करणं शक्य होईल.

अरुणाचल प्रदेशलाही फायदा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अरुणाचल प्रदेशातील डोईमुख इथं एका इनडोअर क्रिकेट अकादमीचं व्हर्च्युअल पद्धतीनं उद्घाटन केलं. ही अकादमी बीसीसीआय आणि अरुणाचल क्रिकेट असोसिएशनने संयुक्तपणे विकसित केली आहे. या प्रदेशात मुसळधार पावसाळा असूनही वर्षभर प्रशिक्षण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशानं, या सुविधेत आधुनिक सराव नेट्स आणि फिटनेस सेंटरचा समावेश आहे.

काय म्हणाले पतंप्रधान मोदी : या आभासी कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, अशा पायाभूत सुविधांमुळं स्थानिक क्रीडा प्रतिभेला प्रोत्साहन मिळेल, तरुण खेळाडूंना प्रशिक्षणाच्या चांगल्या संधी मिळतील आणि ईशान्य भारतातील वाढत्या क्रीडा परिसंस्थेला बळकटी मिळेल. पंतप्रधान अधिकृत दौऱ्यावर गंगटोक इथं होते, जिथं त्यांनी दिवसाच्या सुरुवातीला या प्रदेशासाठी अनेक विकास आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचं उद्घाटन केलं.

राजीव शुक्ला यांनी सांगितले फायदे : बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला म्हणाले, "या अकादमींनी प्रचंड क्षमता असलेल्या प्रदेशाला एक रचना आणि संधी उपलब्ध करुन दिली आहे. आता संपूर्ण ईशान्य भारतात उच्च-कार्यक्षमतेचं वातावरण निर्माण झाल्यामुळं, आम्हाला येत्या काही वर्षांत सातत्यपूर्ण आणि शाश्वत वाढ अपेक्षित आहे. आमचं लक्ष आता स्पर्धात्मक अनुभव आणि मार्ग तयार करण्यावर असेल, जे प्रतिभेला सर्वोच्च स्तरावर प्रगती करण्याची संधी देतील."

