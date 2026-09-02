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दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यासाठी दोन्ही संघ ठरले; तिलक वर्मा-ईशान किशन भिडणार

दुलीप ट्रॉफी 2026 च्या अंतिम सामन्यासाठी दोन्ही संघांची नावं निश्चित झाली आहेत. ईशान किशन आणि तिलक वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील संघ अंतिम सामन्यात एकमेकांसमोर उभे ठाकतील.

Duleep Trophy
दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यासाठी दोन्ही संघ ठरले (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2026 at 3:23 PM IST

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बेंगळुरु Duleep Trophy : दुलीप ट्रॉफी 2026 च्या अंतिम सामन्यासाठी दोन्ही संघांची नावं निश्चित झाली आहेत. पूर्व विभागानं पहिल्या उपांत्य सामन्यात मध्य विभागाला हरवून अंतिम फेरीत आपलं स्थान आधीच निश्चित केलं होतं. आता, दक्षिण विभागानं उत्तर विभागाला हरवून आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. याचा अर्थ, ईशान किशन आणि तिलक वर्मा यांच्या नेतृत्वाखालील संघ अंतिम सामन्यात एकमेकांसमोर उभे ठाकतील.

दुलीप ट्रॉफीचा अंतिम सामना 6 सप्टेंबरपासून चेन्नईत : तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखालील दक्षिण विभागाच्या संघानं उपांत्य सामन्यात कन्हैया वाधवानच्या नेतृत्वाखालील उत्तर विभागाच्या संघाला सात गडी राखून हरवून दुलीप ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात आपलं स्थान निश्चित केलं. पूर्व विभाग आणि दक्षिण विभाग यांच्यातील अंतिम सामना 6 सप्टेंबर रोजी एम. ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला जाईल. दोन्ही संघ उत्कृष्ट कामगिरी करुन या टप्प्यावर पोहोचले आहेत. त्यामुळं, अंतिम सामना खूपच रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे. जो संघ चांगली कामगिरी करेल तो विजेतेपद जिंकेल.

तिलक वर्माचं पहिल्या डावात शतक तर दुसऱ्या डावात अर्धशतक : कर्णधार तिलक वर्मानं दक्षिण विभागाला अंतिम फेरीत पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. उपांत्य फेरीत दक्षिण विभागाविरुद्ध त्यानं पहिल्या डावात नाबाद 166 धावा केल्या. त्यानंतर दुसऱ्या डावात नाबाद 51 धावा करुन त्यानं आपल्या संघाचं अंतिम फेरीतील स्थान निश्चित केलं. दरम्यान, पूर्व विभागाच्या संघात कर्णधार ईशान किशन आणि वैभव सूर्यवंशी यांच्यासह वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी यांचा समावेश आहे.

ईशान किशन आणि तिलक वर्मा आमनेसामने : या वर्षीची दुलीप ट्रॉफी 23 ऑगस्ट रोजी सुरु झाली. अंतिम फेरीसाठीचे दोन संघ आता आमनेसामने आले आहेत. ईशान किशननं आपल्या कर्णधारपदाखाली अद्याप एकही देशांतर्गत सामना गमावलेला नाही, ज्यामुळं त्यांचा संघ अंतिम फेरीसाठी प्रबळ दावेदार बनला आहे. तिलक वर्मा ज्या प्रकारे फलंदाजी करत आहेत, ते ट्रॉफी इतक्या सहजपणे हातातून निसटू देतील असं वाटत नाही. याचा अर्थ अंतिम सामना खूपच चुरशीचा होण्याची शक्यता आहे.

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TAGGED:

DULEEP TROPHY TWO FINALISTS
DULEEP TROPHY 2026
ISHAN KISHAN AND TILAK VARMA
DULEEP TROPHY TITLE CLASH
DULEEP TROPHY TWO FINALISTS

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