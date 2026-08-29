बांबूच्या बाणापासून ऑलिंपिक लक्ष्यापर्यंत! 'अंबानगरी'त घडताय भविष्यातील ऑलिंपिक पदकविजेते
धनुर्विद्या अर्थात आर्चरीकडे शहरातील आणि जिल्ह्यातील मुलांचा ओढा वाढत आहे. चिमुकल्यांपासून युवा खेळाडूंपर्यंत अनेक जण या मैदानावर नियमितपणे धनुष्यबाण हाताळताना दिसतात.
Published : August 29, 2026 at 5:00 PM IST
अमरावती : एका हातात धनुष्य, दुसऱ्या हातात बाण, लक्षापासून अंतर वाढत जातं, तशी आव्हानंही वाढत जातात. मात्र खेळाडूची नजर लक्षाच्या मध्यभागी खेळलेली असते. प्रत्यंचा कानापर्यंत ओढली जाते, काही क्षण श्वास स्थिर होतो आणि पुढच्याच क्षणी बाण सुसाट वेगानं लक्ष्याकडं झेपावतो. लक्ष्याचा मध्यभागी लागलेला प्रत्येक बाण केवळ गुण मिळवत नाही, तर त्या मागील तासंतासाच्या सरावाची, संयमाची आणि एकाग्रतेची साक्ष देतो. अमरावतीच्या जिल्हा क्रीडा संकुलात सध्या असंच चित्र पाहायला मिळत आहे. धनुर्विद्या अर्थात आर्चरीकडे शहरातील आणि जिल्ह्यातील मुलांचा ओढा वाढत आहे. चिमुकल्यांपासून युवा खेळाडूंपर्यंत अनेक जण या मैदानावर नियमितपणे धनुष्यबाण हाताळताना दिसतात. सकाळी 6 ते दुपारी 12 आणि सायंकाळी 4 ते 7 या वेळेत आर्चरीचा सराव सुरु असतो. अमरावती शहर आणि जिल्ह्यात आर्चरी खेळाचं वाढणारं महत्त्व यासंदर्भात राष्ट्रीय क्रीडा दिनानिमित्त 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
मैदानावर घडत आहेत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय खेळाडू : अमरावती शहरातील जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या मैदानावरुन केवळ खेळाडू घडत नाहीत तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचं प्रतिनिधित्व करणारे तिरंदाज तयार होत आहेत. प्रवीण जाधव यांच्यासारखा ऑलंपियन तुषार शेळके, मानव जाधव, कुमकुम मोहोड, यशदीप भोगे यांच्यासारखे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आणि अनेक राष्ट्रीय स्तरावरील तिरंदाजही त्यांची साक्ष आहे.
बांबूच्या धनुष्यापासून सुरु होतो अचूक वेध : आर्चरीच्या मैदानावर नव्यानं येणाऱ्या प्रत्येक खेळाडूच्या हातात सुरुवातीलाच लाखो रुपयांचं आधुनिक धनुष्य दिलं जात नाही. इंडियन बो किंवा बांबूच्या धनुष्यापासून त्याची पहिली ओळख धनुर्विद्येशी करुन दिली जाते. धनुष्य योग्य पद्धतीनं कसं पकडायचं, पायांची आणि शरीराची ठेवण कशी असावी, प्रत्यंचा कशी ओढायची, बाण कसा बसवायचा, लक्षावर नजर कशी स्थिर करायची आणि बाण सोडताना शरीराचा समतोल कसा राखायचा, या मूलभूत बाबींचं प्रशिक्षण या टप्प्यावर दिलं जातं. खेळाडूची क्षमता वाढत गेल्यानंतर त्याला पुढील स्तरावर नेलं जातं. त्यानंतर रिकर्व आणि कंपाउंड या आधुनिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रकारात त्याची तयारी केली जाते.
16 जणांनी केलं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधित्व : अमरावतीच्या खेलो इंडिया आर्चरी प्रशिक्षण केंद्रावर सध्या सुमारे 50 खेळाडू नियमित सराव करत आहेत. मुला, मुलींचा यामध्ये सहभाग आहे. नवोदित खेळाडूंना मूलभूत प्रशिक्षण देण्यापासून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी आवश्यक असलेला प्रगत तंत्र शिकवण्यापर्यंतची प्रक्रिया रोज राबविली जाते. अमरावती जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे 16 खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. त्यापैकी अनेक खेळाडूंनी आशियाई, जागतिक आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्येही पदकं मिळविली आहेत, अशी माहिती प्रशिक्षक प्रफुल डांगे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली. यामुळं अमरावतीतील आर्चरी केवळ स्थानिक क्रीडा प्रकार राहिलेला नसून आंतरराष्ट्रीय खेळाडू घडविणारं केंद्र म्हणून पुढं येत असल्याचं देखील प्रफुल डांगे म्हणाले.
तीन धनुष्य, तीन वेगळ्या शैली : आर्चरी मध्ये खेळाडूंच्या प्रशिक्षणात प्रामुख्यानं इंडियन बो, रिकर्व बो आणि कंपाउंड बो या तीन प्रकारांचा उल्लेख केला जातो. प्रत्येक धनुष्याची रचना, वापरण्याची पद्धत आणि स्पर्धेचं स्वरुप वेगळं आहे.
- इंडियन बो : लहान मुलांसाठी आणि नवोदित खेळाडूंसाठी इंडियन बो हा प्रशिक्षणाचा प्रारंभिक टप्पा आहे. या माध्यमातून खेळाडूला धनुर्विद्येची मूलभूत तंत्र आत्मसात करुन दिली जातात. बाण लक्ष्याकडं सोडण्यापेक्षा तो योग्य पद्धतीनं सोडणं हे या टप्प्यावर अधिक महत्त्वाचं असतं. यामुळं हाताची हालचाल, शरीराची स्थिती, संतुलन आणि एकाग्रता यावर भर दिला जातो.
- रिकर्व बो : रिकर्व हा ऑलिंपिक मधील आर्चरीचा प्रकार आहे. या धनुष्यात दोन्ही टोकांची पाती बाहेरील बाजूस वळलेली असतात. आधुनिक रिकर्व धनुष्यात रिसर, लिंब्स, स्प्रिंग, साईट स्टॅबिलायझर आणि अँरो रेस्ट यांसारख्या उपकरणांचा वापर केला जातो. ऑलिंपिक आणि आंतरराष्ट्रीय टारगेट आर्चरी मध्ये खेळाडू 70 मीटर अंतरावरुन 122 सेंटीमीटर व्यासाच्या लक्षावर निशाणा साधतो. इथं काही सेंटीमीटरची चूकही गुणांमध्ये मोठा फरक निर्माण करु शकते. त्यामुळं लक्ष्यापेक्षा इथं खेळाडूची एकाग्रता या ठिकाणी महत्त्वाची असते.
- कंपाउंड बोर : कंपाउंड धनुष्यात कॅम्स आणि केबलची विशेष यंत्रणा असते. त्यामुळं प्रत्यंचा पूर्ण ओढल्यानंतर धनुष्य धरुन ठेवताना खेळाडूवर येणारा ताण तुलनेनं कमी होतो. तंत्रज्ञानाची जोड असणाऱ्या ह्या धनुष्यासोबत साईट, स्टॅबिलायझर, अँरो रेस्ट, आणि अन्य आधुनिक उपकरणांचा वापर केला जातो. आंतरराष्ट्रीय कंपाऊंड स्पर्धेत सामान्यतः 50 मीटर अंतरावरुन 80 सेंटीमीटर लक्षावर निशाणा साधला जातो.
लक्ष्याचा मध्यभागी सुवर्णवेध : आर्चरी मध्ये टार्गेट अर्थात लकक्ष्यावर विविध गुणांचे विभाग असतात. लक्षाच्या मध्यभागाकडे जाताना गुण वाढत जातात. मध्यवर्ती भागात 10 गुण मिळतात. त्यामुळं खेळाडूच्या प्रत्येक बाणाचं अंतिम लक्ष हे शक्य तितक्या मध्यभागी पोहोचणं असतं.
कसा असतो सामना, कसे ठरतात गुण : रिकर्वमध्ये पात्रता फेरीत खेळाडू 72 बाण सोडतो. या बाणांमधून मिळालेल्या एकूण गुणांवर त्याची क्रमवारी निश्चित होते. त्यानंतर बाद फेरीतील सामने सुरु होतात. रिकर्वच्या वैयक्तिक सामन्यांमध्ये सेट पद्धतीचा वापर केला जातो. प्रत्येक सेटमध्ये तीन बाण असतात. जास्त गुण मिळविणाऱ्या खेळाडूला दोन सेट पॉईंट, तर बरोबरी झाल्यास प्रत्येकी एक सेट पॉईंट दिला जातो. सहा सेट पॉइंट मिळवणारा खेळाडू सामना जिंकतो. कंपाउंमध्ये मात्र गुणांची एकूण बेरीज महत्त्वाची असते. पात्रता फेरीत 72 बाण असतात, तर वैयक्तिक बाद फेरीतील सामना 15 बाणांचा असतो.
लहान वयोगटातील खेळाडूंची कमी अंतरावरून सुरुवात : आर्चरीमध्ये सुरुवातीपासूनच मुलांना 50 किंवा 70 मीटरवर उभं केलं जात नाही. त्यांचं वय, क्षमता आणि प्रशिक्षणाच्या पातळीनुसार लक्षाचा अंतर हळूहळू वाढवला जातं. लहान वयोगटातील खेळाडू कमी अंतरावरुन सुरुवात करतात. प्रशिक्षणात 20, 30, 40 मीटर अशा टप्प्यात अंतर वाढवत नेलं जातं. अखेरीस रिकर्वच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील 70 मीटर आणि कंपाऊंडच्या 50 मीटर अंतरासाठी खेळाडू तयार केला जातो. म्हणजेच आज 20 मीटर वरुन बाण सोडणारा चिमुकला उद्या 70 मीटर वरील ऑलिंपिक लक्षाचा वेध घेऊ शकतो.
तीन लाखांचं धनुष्य, सुरुवात मात्र संयमानं : उच्च दर्जाची आर्चरी उपकरणं महागडी आहेत. रिकर्व किंवा कंपाऊंडच्या आधुनिक धनुष्यासोबत बाण, साईट, स्टॅबिलायझर, अँरोरेस्ट आणि इतर साहित्याची आवश्यकता असते. उच्च दर्जाच्या धनुष्याचा संपूर्ण सेट सुमारे तीन लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, अशी माहिती प्रफुल डांगे यांनी दिली.
आर्चरित पदक जिंकणारे अमरावतीकर :
- माधव जाधव : तिरंदाज मानव जाधव यांना युवा जागतिक स्पर्धेत भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व करत रौप्यपदक पटकावलं.
- सुमेध मोहोड : दक्षिण आशियाई स्पर्धेत सुमेध मोहोड यांनी 2018 मध्ये झालेल्या तिसऱ्या साउथ एशियन चॅम्पियनशिप मध्ये रौप्यपदक मिळवलं.
- रिया लोणे : युवा जागतिक चॅम्पियनशिप मध्ये रिया लोणेनं भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व करत पदकाची कमाई केली.
- शुकमानी बाबरेकर : 2017 मधील युवा जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये शुकमानी बाबरेकरनं रौप्यपदक मिळवलं.
- साक्षी तोटे : 2019 मधील युवा विश्व चॅम्पियनशिपमध्ये साक्षी तोटेनं भारताचं प्रतिनिधित्व केलं.
- प्रवीण जाधव : प्रवीण जाधवनं टोकियो 2020 आणि पॅरिस 2024 ऑलिंपिकमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलं.
- पूर्वा शेंडे : आशियाई स्तरावरील स्पर्धेत पूर्वा शेंडेनं भारताचा प्रतिनिधित्व केलं.
- यशदीप भोगे : अमरावतीचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तिरंदाज अशी यशदीप भोगे याची ओळख आहे. 2025 मध्ये बांगलादेशात झालेल्या आशियाई आर्चरी चॅम्पियनशिपमध्ये भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व करत त्यानं पदकांची कमाई केली. प्रशिक्षक गणेश विश्वकर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली यशदीप भोगे यांनी प्रशिक्षण घेतलं.
- तुषार शेळके : 2022 मध्ये चीनमधील हांगझोऊ इथं झालेल्या 19 व्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत रौप्यपदक पटकावलं.
- वृषाली गोरले : 2019 मध्ये सेंटो डोमिगो इथं झालेल्या स्पर्धेत वृषाली गोरले कांस्यपदक मिळवलं.
- कुमकुम मोहोड : खेलो इंडिया आर्चरी केंद्रात प्रशिक्षण घेतलेल्या कुमकुमनं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या कामगिरीची छाप पाडली. 2026 मध्ये भारतीय महिला रिकर्व संघासोबत तिनंं वर्ल्डकप मध्ये सुवर्णपदकाची कामगिरी केली. मिश्र सांघिक स्पर्धेतही भारताला तीन सुवर्णपदकं मिळवून दिली.
मोबाईल स्क्रीन ऐवजी लक्ष्यावर नजर : आर्चरी हा केवळ पदक मिळवून देणारा खेळ नाही. या खेळातून मुलांना शिस्त, संयम, एकाग्रता आणि पराभव स्वीकारण्याची मानसिकता शिकता येतं, असं प्रफुल डांगे म्हणाले. आज मोबाईल आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये मोठा वेळ घालवणाऱ्या मुलांना मैदानाकडे वळविण्यासाठी आर्चरी सारखे खेळ महत्त्वाचे ठरत आहेत. या खेळात लगेच यश मिळत नाही. एका बाणाला लक्ष्याचा मध्यभागी पोहोचविण्यासाठी हजारो वेळा त्याच हालचालीचा सराव करावा लागतो. कधी पदक मिळतं, तर कधी पराभव स्वीकारावा लागतो. मात्र प्रत्येक अपयश पुढच्या प्रयत्नासाठी खेळाडूला अधिक मजबूत करतो असं प्रफुल डांगे म्हणाले.
आर्चरीमुळं वाढली एकाग्रता : आर्चरीच्या मैदानावर गत अडीच वर्षांपासून सराव करणारा कैलाश खंडारे यानं सुरुवातीला इंडियन बो पासून प्रशिक्षणाला सुरुवात केली. त्यानंतर शालेय, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याची संधी त्याला मिळाली. "आर्चरी सुरु करण्यापूर्वी मी खोडकर होतो, मात्र या खेळामुळं माझी एकाग्रता वाढली. मी सकाळी आणि सायंकाळी सराव करतो. या खेळासाठी शाळेकडूनही आवश्यक सहकार्य मिळतं," असं कैवल्य खंडारे ईटीव्ही भारतशी बोलताना म्हणाला.
खेळातून पदकाबरोबर करिअरची संधी : आर्चरीमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना शासनाच्या विविध योजना, रोख पारितोषिकं, शिष्यवृत्ती आणि इतर प्रोत्साहन लाभ मिळू शकतो. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना क्रीडा कोट्यातून शासकीय सेवेत संधी मिळण्याचा मार्गही उपलब्ध आहे. त्यामुळं विद्यार्थ्यांसाठी आर्चरी हा केवळ छंद न राहता भविष्यातील करिअरचा पर्याय ठरु शकतो, असं प्रफुल्ल डांगे सांगतात.
बांबूच्या बाणापासून ऑलिंपिक लक्ष्यापर्यंत : अमरावतीच्या जिल्हा क्रीडा संकुलातील आर्चरीचं मैदान सध्या एका नव्या क्रीडा चळवळीचं केंद्र बनत आहे. एका बाजूला हातात बांबूचं धनुष्य घेतलेली चिमुकली मुलं प्राथमिक धडे गिरवत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आधुनिक रिकर्व आणि कंपाऊंड धनुष्य हाताळणारे युवा खेळाडू आंतरराष्ट्रीय लक्षातचा वेध घेण्यासाठी सज्ज होत आहेत.
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