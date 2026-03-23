Exclusive: "दोन वर्ष मी नोकरीसाठी फिरलो पण, आता..."; डबल महाराष्ट्र केसरी हर्षवर्धन सदगीरनं व्यक्त केली खदखद

पुण्यातील वाघोली इथं आयोजित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धामध्ये हर्षवर्धन सदगीरनं विजय मिळवला. 'डबल महाराष्ट्र केसरी' ठरलेल्या हर्षवर्धनसोबत 'ईटीव्ही भारत'च्या प्रतिनिधींनी संवाद साधला.

डबल महाराष्ट्र केसरी हर्षवर्धन सदगीर
Published : March 23, 2026 at 3:47 PM IST

पुणे Harshavardhn Sadgir : पुण्यातील वाघोली इथं आयोजित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धामध्ये महेंद्र गायकवाड आणि हर्षवर्धन सदगीर यांच्यात झालेल्या अंतिम सामन्यात हर्षवर्धन सदगीरनं सोलापूरच्या महेंद्र गायकवाड याला 4-3 पराभूत करत 68व्या महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा जिंकली आहे. हर्षवर्धन सदगीर हा डबल महाराष्ट्र केसरी झाला असून यानंतर त्यानं त्याच्या मनातील खंत व्यक्त करत मला नोकरी नको अस म्हटलं होतं. पण आता जर सरकारनं मला नोकरी दिली तर मी करणार असल्याचं यावेळी त्यानं सांगितलं. 'डबल महाराष्ट्र केसरी' ठरलेल्या हर्षवर्धन सदगीरसोबत 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी सज्जाद सय्यद यांनी संवाद साधला, यावेळी त्यानं अनेक विषयांवर भाष्य केलं.

डबल महाराष्ट्र केसरी हर्षवर्धन सदगीर

काय म्हणाला हर्षवर्धन सदगीर : महाराष्ट्र केसरी स्पर्धा जिंकल्यावर आज हर्षवर्धन सदगीरनं पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्याच्या हस्ते बप्पाची आरती करत ट्रस्टतर्फे त्याचा सन्मान करण्यात आला. 68व्या महाराष्ट्र केसरीचा मानकरी हर्षवर्धन सदगीरनं यावेळी सरकार विरोधात नाराजी व्यक्त केली. तो म्हणाला की, "माझं स्वप्न होतं की मला एकदा करुन दाखवायचं होतं ते मी काल करुन दाखवलं आहे. मी गरीब घरचा महाराष्ट्र केसरी होतो, नोकरीसाठी सर्वत्र फिरलो. तब्बल दोन वर्ष मी नोकरीसाठी फिरत होतो पण सरकारनं मला नोकरी दिली नाही. मी तत्कालीन मुख्यमंत्री, मंत्री दादा भुसे यांना देखील भेटलो पण मला प्रतिसाद दिला नाही, म्हणून मी माझ्या मनातील खंत बोलून दाखवली. आता जर मला नोकरी दिली तर मी नक्कीच करणार असल्याचं यावेळी त्यानं सांगितल." तसंच मॅटची कुस्ती सोडल्याबाबत हर्षवर्धन म्हणाला की, मी जो दोन वर्ष संघर्ष केला आहे त्याबाबत काल मी ते बोललो होतो आता माझ्या कुस्तीबाबत माझे वस्ताद काका पवार जे काही निर्णय घेतील ते मला मान्य असणार असल्याचं यावेळी हर्षवर्धननं सांगितलं.

डबल महाराष्ट्र केसरी हर्षवर्धन सदगीर


हर्षवर्धन ठरला डबल महाराष्ट्र केसरी : महाराष्ट्र केसरीच्या अंतिम कुस्तीला सुरुवात होताच महेंद्रनं आक्रमक खेळाला सुरवात केली. त्यामध्ये महेंद्रला 1 गुण देण्यात आला. हर्षवर्धननं शांत आणि संयमी खेळ करत महेंद्रचं आक्रमण थोपवत होता. महेंद्रनं धोबीची पकड करण्याचा प्रयत्न हर्षवर्धननं धुडकावून लावला. हर्षवर्धननं हप्ते डावाची पकड केली पण गुण मिळवता आला नाही. पहिल्या फेरीत दोघांनी 1-1 अशी बरोबरी गाठली. दुसऱ्या फेरीत महेंद्रनं पटाला लागण्याचा प्रयत्न केला पण गुण मिळवता आला नाही. महेंद्रला निष्क्रियता असल्याचं सांगत 1 गुण हर्षवर्धन याला देण्यात आला. त्यानंतर हर्षवर्धननं पटाला लागत 2 गुण मिळवला आणि हर्षवर्धननं महेंद्रचा 4-3 असा पराभव करत 'डबल महाराष्ट्र केसरी'चा किताब पटकावला.

डबल महाराष्ट्र केसरी हर्षवर्धन सदगीर

काका पवारांच्या तालमीत तयार झाले दोन्ही मल्ल : रामकृष्ण अण्णा सातव पाटील यांच्या आयोजनातून पार पडलेल्या 68व्या महाराष्ट्र केसरी कुस्ती स्पर्धेच्या समारोप सोहळ्यास विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांची उल्लेखनीय उपस्थिती लाभली. कुस्तीप्रेमींच्या उत्स्फूर्त प्रतिसादात आणि जल्लोषमय वातावरणात हा समारोप सोहळा मोठ्या दिमाखात संपन्न झाला. 68व्या वरिष्ठ महाराष्ट्र राज्य अजिंक्यपद व महाराष्ट्र केसरी किताब कुस्ती स्पर्धेत माती विभागात सोलापूर जिल्ह्याच्या महेंद्र गायकवाडनं, तर गादी विभागात नाशिकच्या अनुभवी हर्षवर्धन सदगीरनं दिमाखदार विजय नोंदवत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. त्यामुळं मानाच्या महाराष्ट्र केसरी किताबासाठी सोलापूरचा महेंद्र गायकवाड आणि नाशिकचा हर्षवर्धन सदगीर यांच्यात रंगतदार लढत झाली. विशेष म्हणजे, हे दोन्ही मल्ल अर्जुन पुरस्कार विजेते काका पवार यांच्या तालमीत तयार झालेले असून एकाच आखाड्यात सराव करणारे होते.

