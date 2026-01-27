भारताविरुद्ध घातलेली 'डॉन'ची बॅगी ग्रीन कॅप लिलावात तब्बल २.९२ कोटी रुपयांना विकली
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट आयकॉन सर डॉन ब्रॅडमन यांनी घातलेली कॅप लिलावात मोठ्या किंमतीत विकली गेली. तिचं भारताशी खास नातं राहिलं आहे.
Published : January 27, 2026 at 7:20 PM IST
गोल्ड कोस्ट (ऑस्ट्रेलिया) - ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट आयकॉन सर डॉन ब्रॅडमन यांनी घातलेली एक मौल्यवान बॅगी ग्रीन कॅप सोमवार, २६ जानेवारी रोजी गोल्ड कोस्टमध्ये झालेल्या लिलावात ४,६०,००० ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (सुमारे २.९२ कोटी रुपये) ला विकली गेली. सर डॉन ब्रॅडमन यांच्या कॅप्सनं एक नवीन बेंचमार्क स्थापित केला आहे. 'बॅगी ग्रीन कॅप' ही ऑस्ट्रेलियन खेळाडू कसोटी सामन्यांमध्ये घालतात.
कॅप संग्रहालयात ठेवली जाणार - लिलावातील विजेत्यानं नाव न सांगण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ही कॅप एका संग्रहालयात ठेवली जाणार आहे. त्यामुळं आता क्रिकेट चाहत्यांना मौल्यवान कॅप पाहण्याची संधी मिळणार आहे.
Don Bradman: 52 Tests. 6996 runs. Averaging a stunning 99.94. High score of 334. 29 centuries. What a record. pic.twitter.com/NqBXUMDWw8— ICC (@ICC) August 27, 2016
कॅपचं भारताशी आहे विशेष नातं - ही कॅप १९४७-४८ मध्ये भारताविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतील आहे. क्रीडा महत्त्वापलीकडं या कॅपचं भारताशी एक विशेष नातं देखील आहे. ब्रॅडमन यांनी ही कॅप वैयक्तिकरित्या भारतीय क्रिकेटपटू श्रीरंगा वासुदेव सोहोनी यांना भेट दिली होती. सोहोनी यांच्या कुटुंबानं ही कॅप सात दशकांहून अधिक काळ काळजीपूर्वक जपली. सोहोनी यांच्या तीन पिढ्यांपर्यंत त्या कॅपला जपत आले. इतक्या वर्षांनंतरही कॅप चांगल्या स्थितीत आहे. या कॅपच्या आत 'डी.जी. ब्रॅडमन' आणि 'एस.डब्ल्यू. सोहोनी' ही नावं हस्तलिखित आहेत. त्यामुळं या कॅपचं आकर्षण आणखी वाढलं आहे.
बॅगी ग्रीन कॅप अत्यंत दुर्मिळ - यापूर्वी २०२४ मध्ये ब्रॅडमन यांची बॅगी ग्रीन कॅप ४७९,७०० ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (२.६३ कोटी रुपये) ला लिलाव करण्यात आली होती. ब्रॅडमन यांच्या काळातील बॅगी ग्रीन कॅप अत्यंत दुर्मिळ अशी आहे. त्यामुळं लिलावात तिला मोठी बोली लागते.
ब्रॅडमन यांचा अल्प परिचय - ब्रॅडमन यांची कसोटी कारकीर्द शानदार होती. त्यांनी ५२ कसोटी सामने खेळले आणि ९९.९४ च्या प्रभावी सरासरीनं त्यांच्या करिअरचा शेवट झाला. त्यांनी २९ कसोटी शतकं झळकावली, ज्यात १२ द्विशतकं आणि तीन त्रिशतकांचा समावेश आहे. ऑस्ट्रेलियासाठी ५२ कसोटी सामन्यांमध्ये, ब्रॅडमन यांनी ९९.९४ च्या सरासरीनं ६,९९६ धावा केल्या आणि १९२८ ते १९४८ पर्यंत ऑस्ट्रेलियाला विश्वचषकात वर्चस्व मिळवून दिलं.
