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डोंबिवलीच्या सुपुत्राचा ऐतिहासिक पराक्रम! जगातील सर्वात लांब नदी पोहण्याची स्पर्धा 11 तास 34 मिनिटांत पूर्ण

पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद इथं आयोजित करण्यात आलेल्या जगप्रसिद्ध आणि जगातील सर्वात लांब खुल्या पाण्याच्या भागीरथी नदीतील पोहण्याच्या स्पर्धेत डोंबिवलीच्या सुपुत्रानं इतिहास रचला आहे.

Aryan Khedekar
डोंबिवलीच्या सुपुत्राचा ऐतिहासिक पराक्रम! (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 3:30 PM IST

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ठाणे Aryan Khedekar : पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद इथं आयोजित करण्यात आलेल्या जगप्रसिद्ध आणि जगातील सर्वात लांब खुल्या पाण्याच्या भागीरथी नदीतील पोहण्याच्या स्पर्धेत डोंबिवलीच्या सुपुत्रानं इतिहास रचला आहे. ओमकार इंटरनॅशनल स्कूलचा 15 वर्षीय युवा जलतरणपटू मास्टर आर्यन राजेश खेडेकरनं 81 किलोमीटरचं अंतर अवघ्या 11 तास 34 मिनिटांत यशस्वीपणे पार करुन महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे.

Aryan Khedekar
डोंबिवलीच्या सुपुत्राचा ऐतिहासिक पराक्रम (ETV Bharat Reporter)

सर्वात आव्हानात्मक मानली जाते स्पर्धा : 81 किलोमीटरची ही शर्यत तिच्या अथांग अंतरामुळं आणि 12 तास 30 मिनिटांच्या अत्यंत कठोर कालमर्यादेमुळं जगातील सर्वात आव्हानात्मक खुल्या पाण्याच्या स्पर्धांपैकी एक मानली जाते. दरवर्षी या मानाच्या स्पर्धेत देश विदेशातील अनेक दिग्गज जलतरणपटू भाग घेतात, मात्र दिलेल्या वेळेत हे अंतर पार करणं हे मोठमोठ्या अनुभवी जलतरणपटूंनाही शक्य होत नाही. दरवर्षी साधारण 5 ते 7 जलतरणपटूच ही शर्यत पूर्ण करु शकतात. अशा अत्यंत कठीण आणि कसोटी पाहणाऱ्या स्पर्धेत वयानं सर्वात लहान असूनही आणि लांब पल्ल्याच्या स्पर्धांचा तुलनेनं कमी अनुभव असतानाही आर्यननं कमालीचा निर्धार, अफाट सहनशक्ती आणि पोलादी मानसिक बळ दाखवत हे अशक्य वाटणारं ध्येय साकार केलं.

एकूण स्पर्धेत पटकावला 10वा क्रमांक : या ऐतिहासिक कामगिरीसह आर्यननं एकूण स्पर्धेत 10 वा क्रमांक पटकावला असून महाराष्ट्रातून दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. विशेष म्हणजे अवघ्या 15 व्या वर्षी 81 किलोमीटरची ही खडतर शर्यत यशस्वीपणे पूर्ण करणारा तो सर्वात तरुण जलतरणपटू ठरला आहे. त्याच्या या असामान्य कामगिरीमुळं कल्याण-डोंबिवलीसह संपूर्ण महाराष्ट्रात कौतुकाचा वर्षाव होत असून त्याच्या या यशाचा सर्वत्र अभिनंदन व्यक्त करण्यात येत आहे. आर्यन खेडेकरनं यापूर्वी प्रॉन्ग लाइटहाऊस ते अटल सेतू हे 20 किमी समुद्र पोहण्याचं अंतर 3 तास 54 मिनिटांत पूर्ण केल्याबद्दल इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स आणि वर्ल्ड रेकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया या दोन्ही मानाच्या पुस्तकात त्याच्या नावाची नोंद झाली आहे. महाराष्ट्र हौशी जलतरण संघटनेनं 16 मार्च 2025 रोजी घेतलेल्या या स्पर्धेतील विक्रमाची अधिकृत नोंद 29 जानेवारी 2026 रोजी करण्यात आली.

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TAGGED:

TOUGHEST WATER SWIM 81 KM
भागीरथी नदी
जलतरणपटू मास्टर आर्यन राजेश खेडेकर
इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स
ARYAN KHEDKAR TOUGHEST WATER SWIM

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