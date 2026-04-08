ODI सामन्यात अख्खा संघ 35 धावांत गारद; एक नव्हे तर दोनदा झाला पराक्रम

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 4:08 PM IST

Team All Out on 35 Runs : जेव्हा कधी वनडे सामना खेळला जातो, तेव्हा काही ना काही विक्रम नेहमीच रचला जातो. खेळाडूंना नवीन विक्रम प्रस्थापित करायचे असतात, पण कधीकधी असे विक्रम रचले जातात जे कोणालाच नको असतात. असाच एक लाजिरवाणा विक्रम 2004 मध्ये झिम्बाब्वेनं केला होता. असं नाही की त्यानंतर असं घडलं नाही, 2020 मध्ये इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली आणि त्यावेळी अमेरिकेनं हा पराक्रम केला. वनडे सामन्यातील सर्वात कमी धावसंख्येचा विक्रम या दोन संघांच्या नावावर आहे.

श्रीलंकेविरुद्ध झिम्बाब्वेचा संपूर्ण संघ केवळ 35 धावांत बाद : 2004 मध्ये झिम्बाब्वे आणि श्रीलंका हरारे क्रिकेट मैदानावर एकमेकांसमोर आले होते. त्या सामन्यात झिम्बाब्वेनं प्रथम फलंदाजी केली, तेव्हा कोणीही कल्पना केली नसेल की असा इतिहास रचला जाईल ज्याची चर्चा वर्षानुवर्षे होत राहील. या सामन्यात झिम्बाब्वेचा संपूर्ण संघ केवळ 35 धावांत बाद झाला. 50 षटकांच्या या सामन्यात झिम्बाब्वे केवळ 18 षटकं फलंदाजी करु शकला आणि सर्वबाद झाला.

चमिंडा वासनं नऊ षटकांत घेतले चार बळी : श्रीलंकेचा वेगवान गोलंदाज चमिंडा वासनं त्या सामन्यात उत्कृष्ट गोलंदाजी करत नऊ षटकांत केवळ 11 धावांत चार फलंदाजांना बाद केलं. वासनं चार निर्धाव षटकं टाकली आणि एकही धाव दिली नाही. परवेझ महरुफनंही तीन षटकांत तीन धावा देऊन तीन बळी घेतले. प्रत्युत्तरात श्रीलंकेनं केवळ एक गडी गमावून 9.2 षटकांत सामना जिंकला. हा सामना अनेक वर्षे इतिहासात कोरला गेला. जगातील इतर कोणताही संघ इतक्या कमी धावसंख्येवर बाद झाला नव्हता.

2020 मध्ये अमेरिकेनं केली याच कामगिरीची पुनरावृत्ती : त्यानंतर फेब्रुवारी 2020 मध्ये अमेरिकेचा सामना नेपाळशी झाला. त्या सामन्यातही प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या अमेरिकेचा संघ केवळ 35 धावांत सर्वबाद झाला. हा वनडे सामना असून तो पूर्ण 50 षटकांचा असणं अपेक्षित असतानाही, संघानं केवळ 12 षटकं फलंदाजी केली. नेपाळनं नंतर अवघ्या 5.2 षटकांत दोन गडी गमावून 36 धावा करत सामना जिंकला. ही धावसंख्या वनडे क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात कमी सांघिक धावसंख्या आहे. दोन्ही संघांनी समान 35 धावा केल्या. मात्र, दोन्ही सामन्यांमध्ये लक्षणीय फरक होता. आता हे पाहणं बाकी आहे की ही 35 धावांचा हा विक्रम कधी मोडली जाईल की तसाच राहील.

हेही वाचा :

  1. DC vs GT सामन्यावर संकट; कोणत्या संघाला होणार फायदा?
  2. IPL दरम्यान दिग्गज क्रिकेटपटूला अटक अन् जामीन; 7 मे रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश
  3. IPL मध्ये सलग तिसऱ्या सामन्यात पावसाचा व्यत्यय येणार? कसं असेल दिल्लीचं वातावरण, वाचा सविस्तर

