नाशिकच्या दिलीपची 'सुवर्ण' कामगिरी! अवघ्या 10.69 सेकंदात शर्यत पूर्ण करत जिंकलं गोल्ड मेडल
जपानमध्ये सुरु असलेल्या आशियाई पॅरा क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये भारतीय खेळाडूंचा दबदबा कायम असून महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी बुधवारी चमकदार कामगिरी केली.
Published : October 22, 2026 at 5:11 PM IST
नाशिक Dilip Gavit Gold Medal : जपानमध्ये सुरु असलेल्या आशियाई पॅरा क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये भारतीय खेळाडूंचा दबदबा कायम असून महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी बुधवारी चमकदार कामगिरी केली. नाशिकचा धावपटू दिलीप गावितनं पुरुषांच्या 100 मीटर टी-47 प्रकारात ऐतिहासिक सुवर्णपदक जिंकून महाराष्ट्रासह देशाची मान उंचावली. दिलीपनं अवघ्या 10.69 सेकंदात ही शर्यत पूर्ण करत अव्वल स्थान मिळवलं. याच शर्यतीत भारताच्या मोहम्मद मोर्सिंगनाकथ यानं 10.72 सेकंदांची वेळ नोंदवत रौप्यपदक पटकावलं, तर चीनच्या खेळाडूला कांस्यपदकावर समाधान मानावं लागलं. गावितनं केलेल्या या सुवर्ण कामगिरीचं सर्वत्र कौतुक होत आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील दुर्गम आदिवासी भागातून संघर्ष करत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाची मान उंचावणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यातील दिलीप गावितनं पुन्हा एकदा लक्षवेधी कामगिरी केली आहे. यापूर्वी त्यानं पॅरा राष्ट्रकुल स्पर्धांमध्येही सुवर्णपदक पटकावलं होतं. 18 ते 24 ऑक्टोबर या कालावधीत जपानमध्ये होत असलेल्या या स्पर्धेत विविध गटांतून भरीव कामगिरी करतांना भारतीय खेळाडूंनी पदकांची लयलूट केली आहे. भारताच्या खेळाडूंनी आतापर्यंत एकूण 59 पदकं जिंकली असून, पदक तालिकेत भारत चौथ्या स्थानी आहे. यात 14 सुवर्ण, 21 रौप्य आणि 24 कांस्यपदक जिंकताना भारतीय खेळाडूंनी स्पर्धेत छाप सोडली. दरम्यान, दिलीप गावितनं ही स्पर्धा 10.69 सेकंदात पूर्ण करताना सुवर्णपदक पटकावलं. भारताच्याच मोहम्मद मोर्सिंगनाकथनं 10.72 सेकंद वेळेसह द्वितीय क्रमांकासह रौप्यपदक जिंकलं. चीनच्या शी कांगजून यानं 10.80 सेकंद अशी वेळ नोंदवत तृतीय क्रमांकासह कांस्यपदक जिंकलं.
News Alert! India's Dilip Mahadu Gavit wins gold in men's 400m T47 event of Asian Para Games, Bhavikkumar Bharwad settles for silver in same event. https://t.co/JfjWsYBzcH— Press Trust of India (@PTI_News) October 22, 2026
प्रशिक्षक काळे यांनी दिलीपला घेतलं दत्तक : नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील अलंगुण गावात शहीद भगतसिंग माध्यमिक विद्यालय इथं वर्ग शिक्षकांनी सहज म्हणून दिलीप गावीतचं नाव धावण्याच्या स्पर्धेसाठी दिलं. स्पर्धेला पंच म्हणून प्रशिक्षक वैजनाथ काळे उपस्थित होते. यावेळी दिव्यांग दिलीपनं जोरदार खेळ करत सर्वांचं मन जिंकलं. दूरदृष्टीकोन ठेवत काळे यांनी शाळेतील शिक्षकांशी त्याच्याबद्दल चर्चा केली. मागचा पुढचा विचार न करता काळे यांनी दिलीपच्या घरी भेट देत घरची हलाखीची आर्थिक परिस्थिती जाणून घेतली. त्यानंतर वैजनाथ काळे त्याच्या वडिलांसमोर दिलीपला दत्तक घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला. सुरवातीला भीतीच्या छायेत असलेल्या दिलीपच्या कुटुंबानं भविष्यात दिलीपचा प्रगतीचा विचार करता काळे यांना होकार दिला आणि मग तिथून दिलीपनं कधीच मागे वळून पाहिलं नाही आणि धावण्याच्या स्पर्धेत एक-एक शिखर तो गाठत गेला.
...आणि काळे यांनी विकली जमीन : दिलीप 14 वर्षांचा असताना 2016 मध्ये काळे यांनी त्याला नाशिकला स्वतःच्या घरी आणलं. त्याठिकाणी त्यांनी त्याची राहण्याची पालन-पोषण आणि शालेय शिक्षणासह प्रशिक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी उचलली. वैजनाथ काळे हे स्वतः राष्ट्रीय खेळाडू पंच असून त्यांच्या तंत्रशुद्ध प्रशिक्षणाचा फायदा दिलीपला होत गेला आणि राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय खेळात तो आपली चमक दाखवत गेला. मात्र एक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू घडवताना काळे यांना सुद्धा आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला यासाठी त्यांनी अनेकदा सरकारकडे मदतीचा हात पुढं केला. मात्र. त्यांना कुठलाच प्रतिसाद न मिळाल्यानं अखेर वैजनाथ काळे यांनी आपली जमीन विकली.
...आणि मी धावलो : "माझ्यासाठी ही स्पर्धा अतिशय महत्त्वाची होती. मला फक्त 100 मीटर धावायचं होतं. सहसा मी 400 मीटर धावतो ती माझी मुख्य स्पर्धा आहे. पण इथं मी 100 मीटर धावलो आणि मला यात यश मिळालं याचा खूप अभिमान आहे. मी माझ्या यशाचं श्रेय माझे गुरु वैजनाथ काळे सरांना देतो," असं धावपटू दिलीप गावित यानं म्हटलं आहे.
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