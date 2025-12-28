ETV Bharat / sports

टीम इंडियाला मिळणार नवीन कसोटी प्रशिक्षक? बीसीसीआयनं सुरु केला शोध

भारतीय संघाला मायदेशात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला.

December 28, 2025

मुंबई White Ball Coach : भारतीय क्रिकेट संघ गेल्या काही काळापासून कसोटी क्रिकेटमध्ये खराब कामगिरी करत आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध घरच्या मैदानावर झालेल्या कसोटी मालिकेत संघानं 0-2 असा पराभव पत्करला. शिवाय, न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतही संघाला क्लीन स्वीप मिळाला. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, कसोटी मालिकेतील सलग अपयशानंतर, क्रिकेट बोर्डाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांना अनौपचारिकपणे प्रशिक्षकपदासाठी विचारणा केल्याचं सांगितलं जातंय.

व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांना प्रशिक्षकपदात रस नाही : व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांनी अद्याप कसोटी प्रशिक्षकपदात रस दाखवलेला नाही. सध्या ते बेंगळुरु येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्स इथं क्रिकेट प्रमुख म्हणून राहण्यास आनंदी आहेत. भारतीय संघासोबत असलेल्या सध्याच्या प्रशिक्षकांचे 2027 च्या वनडे विश्वचषकापर्यंत करार आहेत. मात्र, भारताच्या खराब कसोटी कामगिरीमुळं या करारावर पुनर्विचार केला जाऊ शकतो. लक्ष्मण सध्या प्रशिक्षकपदी रुची ठेवत नाहीत.

2026 च्या टी-20 विश्वचषकात भारतीय संघाच्या कामगिरीवर अवलंबून : पीटीआयच्या अहवालात असंही म्हटलं आहे की, 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात भारतीय संघ कसा कामगिरी करतो यावर आता सर्व काही अवलंबून असेल. जर भारतीय संघानं टी-20 विश्वचषक कायम ठेवला किंवा अंतिम फेरीत पोहोचला तर बीसीसीआय आपला निर्णय बदलू शकते. भारतीय संघाला आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध अजूनही दोन कसोटी सामने खेळायचे आहेत. त्यानंतर, ते ऑक्टोबरमध्ये न्यूझीलंडचा दौरा करतील. त्यानंतर जानेवारी-फेब्रुवारी 2027 मध्ये ऑस्ट्रेलियन संघ पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिकेसाठी दौरा करेल.

शुभमन गिलला 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात स्थान नाही : असं मानलं जातं की, राहुल द्रविडच्या कार्यकाळात जसं त्यांना सर्वांच्या भूमिका निश्चित होत्या, तसंच सध्याच्या प्रशिक्षकाखाली अनेक खेळाडू सुरक्षित वाटत नाहीत. द्रविडच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात, खेळाडूंना त्यांची योग्यता सिद्ध करण्यासाठी जास्त वेळ मिळाला. अलीकडेच, उपकर्णधार बनवून शुभमन गिलला टी-20 संघात परत आणण्यात आले. त्यानंतर, तो खूप मोठा अपयशी ठरला आणि चांगली कामगिरी करण्यात अपयशी ठरला. यामुळं, त्याला 2026 च्या टी-20 विश्वचषक संघातून वगळण्यात आलं. अशा परिस्थितीत, त्याचं अचानक पुनरागमन आणि त्यानंतर संघातून वगळण्यात आल्यानं इतर खेळाडूंमध्ये शंका निर्माण होत आहे.

बीसीसीआय नव्या प्रशिक्षकाच्या शोधात : आगामी स्पर्धेनंतर आयपीएल होईल आणि त्यानंतर, बीसीसीआयकडे वेगवेगळ्या फॉरमॅटसाठी वेगवेगळे प्रशिक्षक किंवा तिन्हींसाठी एकच प्रशिक्षक नियुक्त करण्याचा विचार करण्यासाठी भरपूर वेळ असेल. परंतु व्हीव्हीएस लक्ष्मणशी बोलताना असे दिसून येते की बीसीसीआयनं आधीच नवीन कसोटी प्रशिक्षकाचा शोध सुरू केला आहे.

