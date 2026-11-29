117-7 ते 246-10! टीम इंडियासाठी ध्रुव ठरला 'संकटमोचक'; 5 डावांत चौथ्यांदा केला 'असा' कारनामा
यष्टीरक्षक-फलंदाज ध्रुव जुरेलनं शानदार फलंदाजी करत अर्धशतक झळकावलं आणि भारतीय संघाला फॉलो-ऑनच्या धोक्यातून वाचवलं.
Published : November 29, 2026 at 9:45 AM IST
क्राईस्टचर्च Dhruv Jurel : न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारतीय संघाच्या फलंदाजीनं मोठी निराशा केली. प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडनं 356 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, भारतीय संघानं एका क्षणी 117 धावांत 7 गडी गमावले होते. मात्र त्यानंतर यष्टीरक्षक-फलंदाज ध्रुव जुरेलनं शानदार फलंदाजी करत अर्धशतक झळकावलं आणि भारतीय संघाला फॉलो-ऑनच्या धोक्यातून वाचवलं. त्याच्या खेळीनं भारतीय संघाचा पहिला डाव 246 धावांवर संपुष्टात आला. जुरेलनं आपल्या अर्धशतकासह एक महत्त्वपूर्ण विक्रमही रचला. विशेष म्हणजे, जुरेलची त्याच्या गेल्या पाच कसोटी डावांमधील ही चौथी 50 हून अधिक धावांची खेळी आहे.
Innings Break! Dhruv Jurel with a valiant 88 as #TeamIndia are all out for 246 runs ; New Zealand lead by 110 runs. Scorecard - https://t.co/6iCwvH4Zap #NZvIND https://t.co/J7sIJyhJDv— BCCI (@BCCI) November 29, 2026
ध्रुव जुरेलची खालच्या फळीतील फलंदाजांसोबत दमदार फलंदाजी : सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी, भारतीय संघाची फलंदाजी पूर्णपणे अयशस्वी ठरली आणि त्यांनी 116 धावांत 6 गडी गमावले. यानंतर आज तिसऱ्या दिवशी अंशुल कंबोज आणि ध्रुव जुरेल फलंदाजीसाठी मैदानात उतरले. मात्र दुसऱ्याच षटकात अंशुल बाद झाला. यामुळं भारतीय संघ बॅकफूटवर गेला आणि फॉलो-ऑन टाळण्यासाठी त्यांना 40 धावांची गरज होती. त्यानंतर ध्रुव जुरेलनं आकाश दीपसोबत शानदार भागीदारी रचली.
आकाशनं 52 चेंडूंमध्ये 29 धावा केल्या. या दोघांनी आठव्या विकेटसाठी 46 धावांची भागीदारी केली. यामुळं टीम इंडियाला फॉलो-ऑन टाळता आला. आकाश बाद झाल्यानंतर, गुरनूर जुरेलसोबत सामील झाला. दरम्यान जुरेलनं 100 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. यानंतरही त्यानं शानदार फलंदाजी सुरु ठेवली आणि न्यूझीलंडची आघाडी कमी करण्याचा प्रयत्न केला.
A knock filled with patience, grit and character, Dhruv Jurel's innings comes to an end on 88 #NZvIND | @dhruvjurel21 https://t.co/2fH0MLrq4Z— BCCI (@BCCI) November 29, 2026
सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना जुरेलचा विक्रम : न्यूझीलंडविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत जुरेलचं हे दुसरं अर्धशतक होतं. यासह त्यानं इतिहासाच्या पानांवर आपलं नाव कोरलं आहे. न्यूझीलंडमध्ये सातव्या किंवा त्याखालील क्रमांकावर फलंदाजी करताना मोठी खेळी करणं खूप कठीण असते.
धोनीच्या विक्रमाशी बरोबरी : जुरेलनं या मालिकेत दोनदा ही कामगिरी केली आहे. यासह त्यानं इतिहासाच्या पानांवर आपले नाव कोरले आहे. न्यूझीलंडच्या भूमीवर सातव्या किंवा त्याखालील क्रमांकावर फलंदाजी करताना एकापेक्षा जास्त अर्धशतकं करणारा तो तिसरा भारतीय ठरला आहे. यापूर्वी, किरण मोरे यांनी 1990 मध्ये दोन अर्धशतकं झळकावली होती, तर महेंद्रसिंग धोनीनं 2009 आणि 2014 मध्ये न्यूझीलंडच्या भूमीवर अर्धशतकं झळकावली होती. आता, 12 वर्षांनंतर, ध्रुव जुरेलनं या यादीत स्थान मिळवलं आहे.
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