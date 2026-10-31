ध्रुव जुरेलनं वाचवली टीम इंडियाची प्रतिष्ठा; जैस्वाल पुन्हा 0 वर बाद
भारत आणि न्यूझीलंड 'अ' क्रिकेट संघातील दुसरा अनधिकृत कसोटी सामना क्राइस्टचर्च येथील हॅगली ओव्हल स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला आहे.
Published : October 31, 2026 at 3:30 PM IST
क्राइस्टचर्च India A vs NZ A : भारत आणि न्यूझीलंड 'अ' क्रिकेट संघातील दुसरा अनधिकृत कसोटी सामना क्राइस्टचर्च येथील हॅगली ओव्हल स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला आहे. पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारतीय संघानं 7 गडी गमावून 291 धावा केल्या होत्या. कर्णधार ध्रुव जुरेल 99 धावांवर नाबाद राहिला. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या भारताची सुरुवात खराब झाली. सलामीवीर यशस्वी जैस्वाल डावाच्या पहिल्याच षटकात एकही धाव न काढता बाद झाला.
सुदर्शन आणि पडिक्कल यांची 91 धावांची भागीदारी : पहिली विकेट लवकर गमावल्यानंतर, साई सुदर्शन आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी शानदार 91 धावांची भागीदारी केली, ज्यात सुदर्शन 41 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर पडिक्कलनं यश राठोडसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी 40 धावा जोडल्या आणि संघाची धावसंख्या 131 पर्यंत पोहोचवली. या धावसंख्येवर, यश राठोड 13 धावांवर तिसरा गडी म्हणून बाद झाला. देवदत्त पडिक्कलनं शानदार फलंदाजी करत 12 चौकारांच्या मदतीनं 140 चेंडूंमध्ये 80 धावा केल्या. तो 137 धावांवर चौथ्या विकेटसाठी बाद झाला. त्याच्या बाद झाल्यानंतर लगेचच, स्मृती रविचंद्रनही शून्यावर बाद होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतली आणि वॉशिंग्टन सुंदरही केवळ 8 धावा करुन तंबूत परतला.
INDIA A 291/7 AT STUMPS. Dhruv Jurel - 99* (155). https://t.co/o7dKrgnbDg— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 31, 2026
ध्रुव जुरेलनं टीम इंडियाला संकटातून काढलं बाहेर : एकेकाळी, 160 धावांत सहा गडी गमावल्यानंतर भारत अडचणीत होता. कर्णधार ध्रुव जुरेलनं खेळपट्टीवर टिकून डाव सावरला. जुरेलनं मानव सुथारसोबत सातव्या विकेटसाठी 62 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी करुन संघाची धावसंख्या 222 पर्यंत पोहोचवली. सुथार 22 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर कर्णधार ध्रुव जुरेल आणि आकाशदीप (25 धावा) यांनी 69 धावांची भक्कम नाबाद भागीदारी करुन संघाला मजबूत स्थितीत आणलं आहे.
99 धावा करुन जुरेल नाबाद : पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारतीय संघानं 7 गडी गमावून 291 धावा केल्या होत्या. कर्णधार ध्रुव जुरेल शतकापासून फक्त एक धाव दूर असून 155 चेंडूंमध्ये 11 चौकार आणि 3 षटकारांसह 99 धावांवर नाबाद आहे. तो आता आपलं शतक पूर्ण करण्याच्या इराद्यानं दुसऱ्या दिवशी मैदानात परत येईल. दरम्यान, न्यूझीलंडच्या गोलंदाजी विभागात, फ्रेझर शेठनं सर्वाधिक चार बळी घेतले, तर ब्रेट रँडेल, जॅरॉड मॅके आणि जेडन लेनॉक्स यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
हेही वाचा :