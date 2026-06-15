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ऐतिहासिक! धीरज बोम्मादेवरानं तिरंदाजी विश्वचषकात एकाच दिवशी जिंकले दोन गोल्ड मेडल

स्टार भारतीय तिरंदाज धीरज बोम्मादेवरानं तिरंदाजी विश्वचषक स्पर्धेत एकाच दिवशी दोन सुवर्णपदकं जिंकून शानदार कामगिरी करत इतिहास रचला.

dhiraj bommadevara
धीरज बोम्मादेवरा (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 9:44 AM IST

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Dhiraj Bommadevara : स्टार भारतीय तिरंदाज धीरज बोम्मादेवरानं तिरंदाजी विश्वचषक स्पर्धेत एकाच दिवशी दोन सुवर्णपदकं जिंकून शानदार कामगिरी करत इतिहास रचला. धीरजनं प्रथम कुमकुम मोहोडसोबत रिकर्व्ह मिश्र सांघिक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं आणि काही तासांनंतर त्यानं पुरुषांच्या वैयक्तिक रिकर्व्ह प्रकारातही सुवर्णपदक पटकावलं. जागतिक क्रमवारीत 18व्या स्थानावर असलेल्या आणि भारतीय सैन्याचा तिरंदाज असलेल्या धीरजनं अंतिम सामन्यात दक्षिण कोरियाचा स्टार तिरंदाज आणि पॅरिस ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेता ली वू-सेओकचा 7-3 असा पराभव करुन आपल्या कारकिर्दीतील पहिलं वैयक्तिक तिरंदाजी विश्वचषक सुवर्णपदक जिंकलं.

अंतिम सामन्यातील दमदार कामगिरी : धीरजनं सामन्याची शानदार सुरुवात केली आणि पहिले दोन सेट 30-29 आणि 29-28 असे जिंकून 5-1 अशी आघाडी घेतली. तिसरा सेट 27-27 असा बरोबरीत सुटला. चौथ्या सेटमध्ये ली वू-सेओकनं पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला आणि 29-27 असा सेट जिंकून 5-3 अशी आघाडी घेतली. मात्र, दबावाखालीही धीरज शांत राहिला. निर्णायक सेटमध्ये, त्यानं एका 'X' सह सलग तीन अचूक 10 गुण मिळवून सामना 7-3 नं जिंकला.

उपांत्य फेरीत दमदार पुनरागमन : अंतिम फेरीत पोहोचण्यापूर्वी, धीरजनं उपांत्य फेरीत जर्मनीच्या मॉरिट्झ वायझरचा 6-4 नं पराभव केला. सामन्याची सुरुवात त्याच्यासाठी खराब झाली, त्यानं पहिला सेट 26-27 नं गमावला. पुढील दोन सेट 28-28 असे बरोबरीत सुटले, ज्यामुळं धीरज 2-4 नं मागे पडला. स्पर्धेतून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर असताना, धीरजनं जबरदस्त पुनरागमन केलं आणि चौथा सेट 30-27 नं जिंकला. निर्णायक सेटमध्ये जर्मन तिरंदाजाच्या एका चुकीचा फायदा घेत, धीरजनं 9, 10 आणि 9 गुणांसह तो सेट 28-23 नं जिंकला आणि आपल्या पहिल्या विश्वचषक अंतिम फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं.

भारतीय तिरंदाजीसाठी ऐतिहासिक दिवस : धीरज बोम्मादेवरासाठी हा दिवस त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वात संस्मरणीय दिवस ठरला. वैयक्तिक आणि मिश्र सांघिक अशा दोन्ही प्रकारांमध्ये सुवर्णपदकं जिंकून त्यानं भारतीय तिरंदाजीला जागतिक स्तरावर नव्या उंचीवर नेलं आहे. एकाच दिवशी दोन सुवर्णपदकं जिंकण्याची ही कामगिरीदेखील भारतीय तिरंदाजीसाठी खूप विशेष मानली जात आहे.

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DHIRAJ BOMMADEVARA
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