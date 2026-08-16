IND vs SL: स्वातंत्र्यदिनी शतक झळकावणारा देवदत्त ठरला दुसरा भारतीय; पहिल्यांदा कोणी केला होता कारनामा?
श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात, स्टार डावखुरा फलंदाज देवदत्त पडिक्कलनं आपल्या कसोटी कारकिर्दीतील पहिलं शतक झळकावलं.
Published : August 16, 2026 at 9:43 AM IST
गॉल Devdutt Padikkal : इथं श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्यात, स्टार डावखुरा फलंदाज देवदत्त पडिक्कलनं आपल्या कसोटी कारकिर्दीतील पहिलं शतक झळकावलं. साई सुदर्शनच्या दुखापतीनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या पडिक्कलनं या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि आपल्या शानदार शतकादरम्यान ऐतिहासिक विक्रम प्रस्थापित केले. त्यानं 134 चेंडूत 9 चौकार आणि एका षटकाराच्या सहाय्यानं आपलं शतक पुर्ण केलं.
स्वातंत्र्यदिनी शतक ठोकणारा दुसरा भारतीय खेळाडू : या खेळीमुळं देवदत्त पडिक्कलनं एक मोठा विक्रम रचला आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यदिनी, 15 ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये शतक झळकावणारा तो दुसरा भारतीय पुरुष खेळाडू ठरला आहे. पडिक्कलच्या आधी, हा विक्रम केवळ त्याचा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु (RCB) संघातील सहकारी विराट कोहलीनं केला होता. विराटनं 2019 मध्ये पोर्ट ऑफ स्पेन इथं वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या वनडे सामन्यात नाबाद 114 धावांची खेळी करुन हा विक्रम प्रस्थापित केला होता.
21 व्या शतकात तिसऱ्या क्रमांकावर शतक झळकावणारा दुसरा डावखुरा भारतीय फलंदाज : देवदत्त पडिक्कल हा 2001 नंतर, 21व्या शतकात भारतासाठी कसोटी क्रिकेटमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर शतक झळकावणारा केवळ दुसरा डावखुरा फलंदाज ठरला आहे. माजी महान कर्णधार सौरव गांगुलीनं 2002 मध्ये झिम्बाब्वेविरुद्ध दिल्ली कसोटीत 136 धावा करुन हा पराक्रम केला होता.
MAIDEN TEST HUNDRED! 💯— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
A special moment on a special day for Devdutt Padikkal in Galle 🥳
Updates ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/8x1HcYeFbA
तिसऱ्या क्रमांकावर शतक झळकावणाऱ्या दिग्गजांच्या यादीत समावेश : पडिक्कल हा भारतीय कसोटी इतिहासात तिसऱ्या क्रमांकावर शतक झळकावणारा आठवा डावखुरा फलंदाज ठरला आहे. या एलिट यादीत विनोद कांबळी (4 शतकं), सौरव गांगुली (3 शतकं), सलीम दुर्रानी, बापू नाडकर्णी, अजित वाडेकर, एकनाथ सोळकर आणि सुरिंदर अमरनाथ यांसारख्या दिग्गजांचा समावेश आहे, आणि आता पडिक्कलचीही त्यात भर पडली आहे.
19 कसोटी सामन्यांच्या तिसऱ्या क्रमांकावर शतक : भारतीय संघासाठी तिसऱ्या क्रमांकावर शेवटचं कसोटी शतक सप्टेंबर 2024 मध्ये बांगलादेशविरुद्ध चेन्नई कसोटीत शुभमन गिलनं केलं होतं. त्या सामन्यानंतर, भारतानं 19 कसोटी सामन्यांतील 35 डावांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर सात वेगवेगळ्या फलंदाजांना संधी दिली, ज्यांनी केवळ पाच वेळा 27.28 च्या सरासरीनं 50 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. पडिक्कलनं हा दुष्काळ संपवला आहे आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील सर्वात मोठी समस्या सोडवली आहे.
Century and counting 🔥— BCCI (@BCCI) August 15, 2026
That feeling when you get to your Maiden Test Ton! 💯
Updates ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/arfiTOrS5v
हेही वाचा :