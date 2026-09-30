साताऱ्याच्या साहिलचं जिद्दी यश! सहा वर्षांची प्रतीक्षा अन् आज आशियाई क्रीडा स्पर्धेत जिंकले दोन सुवर्णपदक
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत तिरंदाजीमध्ये भारतानं आज तीन सुवर्णपदकं जिंकली. यातील दोनमध्ये साताऱ्याचा सुपुत्र साहिलचं मोलाचं योगदान आहे, 'ईटीव्ही भारत'चे वार्ताहर सुधीर पाटील यांंचा विशेष वृत्तांत.
Published : September 30, 2026 at 3:51 PM IST
सातारा Sahil Jadhav : 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत तिरंदाजीमध्ये भारतानं आज सलग तीन सुवर्णपदकांची कमाई केली. महिलांच्या स्पर्धेनंतर आता पुरुष संघानंही कंपाऊंड प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं आहे. भारतीय पुरुष संघाचा सामना अंतिम सामन्यात चीनशी झाला. तिसऱ्या गेममध्ये ते एका गुणानं मागे होते, पण चौथ्या आणि अंतिम गेममध्ये त्यांनी वर्चस्व मिळवलं आणि 238-237 अशा गुणांनी सामना जिंकून सुवर्णपदक पटकावलं. तिरंदाजी प्रकारातील हे त्यांचं तिसरं सुवर्णपदक आहे. या तीनपैकी दोन स्पर्धांमध्ये साताऱ्याचा सुपुत्र साहिल जाधवचं मोलाचं योगदान आहे. त्यानं मिश्र आणि पुरुष सांघिक प्रकारात सुवर्णपदक जिंकलं. त्याच्या या यशानंतर त्याच्या कुटुंबियांमध्ये आनंदाचं वातावरण असून त्याच्या गावी जल्लोष साजरा केला जात आहे. साहिलच्या पदकांमुळं साताऱ्यातील उदयोन्मुख खेळाडूंना भरारी घेण्याची प्रेरणा मिळाली आहे.
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अनेक अडचणींचा सामना करत घेतला धनुर्विद्येत जाण्याचा निर्णय : साहिलच्या सुवर्णपदकामागे फक्त विजयाची गोष्ट नाही, तर अनेक वर्षांचा संघर्ष, प्रतीक्षा, निराशा आणि हार न मानण्याची जिद्द आहे. साहिल हा सर्वसामान्य कुटुंबातील असून त्याचे वडिल खासगी नोकरी करतात तर आई शिक्षिका आहे. साहिलचा धनुर्विद्येतील प्रवास इंडियन राऊंडपासून सुरु झाला. सुरुवातीपासूनच हा प्रवास सोपा नव्हता. अनेक अडचणींचा सामना करत, स्पर्धांमध्ये सहभागी होत आणि स्वतःला सतत सुधारत साहिलनं धनुर्विद्येत आपली वाट तयार करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर त्यानं कंपाउंड राऊंडमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. पण कंपाउंडमध्ये प्रवेश केल्यानंतरचा काळ त्याच्यासाठी आणखी कठीण होता. पहिल्या नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये निवड होण्यासाठी साहिलला तब्बल सहा वर्षे संघर्ष करावा लागला. सहा वर्षे म्हणजे खूप मोठा काळ. या काळात स्पर्धा झाल्या, निवड चाचण्या झाल्या, संधी आल्या आणि काही वेळा हातातून निसटल्याही. मेहनत होती, सराव होता, स्वप्न होते; पण अपेक्षित यश मात्र लगेच मिळत नव्हतं.
अन् साहिलच्या प्रवासाला नवी दिशा मिळाली : अशा वेळी एखाद्या खेळाडूसाठी सर्वात मोठी परीक्षा मैदानावर नसते, तर स्वतःला पुन्हा पुन्हा उभं करण्याची असते. पुढची संधी कधी मिळेल? हा प्रश्न मनात असतानाही दुसऱ्या दिवशी पुन्हा मैदानावर जायचं, पुन्हा सराव करायचा आणि पुन्हा स्वतःवर विश्वास ठेवायचा. साहिलनं हेच केलं. त्यानं धनुर्विद्या सोडली नाही. त्यानं मेहनत थांबवली नाही आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, त्यानं स्वतःवरचा विश्वास ढळू दिला नाही. अखेर सहा वर्षांच्या संघर्षानंतर साहिलची नॅशनल चॅम्पियनशिपसाठी निवड झाली. ज्याच्यासाठी ही निवड कदाचित इतरांसाठी एक साधी बातमी होती, पण त्याच्यासाठी ती सहा वर्षांच्या मेहनतीची पहिली मोठी पावती होती अन् तिथूनच साहिलच्या प्रवासाला नवी दिशा मिळाली.
जर्मनीत पदक जिंकून मिळवली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख : नॅशनल चॅम्पियनशिपनंतर त्यानं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचं प्रतिनिधित्व करण्यास सुरुवात केली. हळूहळू मोठ्या स्पर्धांचा अनुभव मिळत गेला आणि जगातील सर्वोत्तम खेळाडूंसोबत स्पर्धा करण्याचा आत्मविश्वास वाढत गेला. 2025 मध्ये जर्मनी इथं झालेल्या FISU वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्समध्ये साहिलनं कंपाउंड प्रकारात वैयक्तिक सुवर्णपदक जिंकून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी ओळख निर्माण केली. त्यानंतर आशियाई आर्चरी चॅम्पियनशीप, वर्ल्ड कप यांसारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व करत त्यानं आपली कामगिरी सातत्यानं उंचावत नेली आणि आता आशियाई क्रीडा स्पर्धेत त्याच प्रवासाचा सर्वात मोठा अध्याय लिहिला गेला आहे.
साहिल हा करंडी गावचा भूषण आहे. गेली काही वर्षे तो सातत्यानं यश मिळवत होता. त्यामुळं त्याच्या यशाबद्दल ग्रामस्थांना नेहमीच खात्री असायची. परंतु, आता त्यानं आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावून करंडी गावाचा नावलौकिक सातासमुद्रापार नेला आहे. त्याचा संपूर्ण गावाला अभिमान आहे. - शशिकांत जाधव, सरपंच, करंडी
साहिलच्या यशात प्रशिक्षकांचं मोठं योगदान : साहिलच्या या प्रवासात दृष्टी आर्चरी अकॅडमी, सातारा आणि त्याचे प्रशिक्षक प्रवीण सावंत यांचंही महत्त्वाचं योगदान आहे. संघर्षाच्या काळात योग्य मार्गदर्शन, सातत्यानं सराव करण्याची संधी आणि स्वतःवर विश्वास ठेवण्याची शिकवण या प्रवासाचा महत्त्वाचा भाग राहिला. आज लोकांना साहिलच्या हातात आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे सुवर्णपदक दिसत आहे. त्या सुवर्णपदकामागे आहे, इंडियन राऊंडपासून सुरु झालेला प्रवास, कंपाउंडमध्ये केलेला बदल, पहिल्या नॅशनलसाठी सहा वर्षांची प्रतीक्षा, अनेक अपयश आणि निराशा, तरीही सुरु ठेवलेला सराव, भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये केलेलं प्रतिनिधित्व, वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्सचं सुवर्णपदक, वर्ल्ड कपचा अनुभव आणि आता आशियाई खेळांमध्ये सुवर्णपदक.
"साहिलची गोष्ट केवळ एका खेळाडूच्या यशाची गोष्ट नाही. ही गोष्ट आहे वाट पाहण्याची, पडून पुन्हा उभं राहण्याची आणि परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी स्वप्न सोडून न देण्याची. सहा वर्षे एका संधीसाठी संघर्ष करणारा साहिल आज आशियाचा चॅम्पियन आहे. कारण काही स्वप्नांना वेळ लागतो. पण जिद्द कायम ठेवली, तर एक दिवस ते स्वप्न नक्कीच सत्यात उतरतं, हेच साहिलनं दाखवून दिलं आहे. साहिलनं सहा वर्षे एका नॅशनल निवडीची वाट पाहिली होती. त्याच्यासाठी हा क्षणही त्याच्या संयमाची आणि जिद्दीची परीक्षा घेणारा होता. वाट पाहण्याची, पडून पुन्हा उभं राहण्याची आणि परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी स्वप्न सोडून न देण्याच्या जिद्दीमुळं साहिल आज आशियाचा चॅम्पियन आहे." - प्रवीण सावंत, साहिलचे प्रशिक्षक
कंपाउंड मिश्र सांघिक प्रकारात जिंकलं सुवर्णपदक : 30 सप्टेंबर 2026 रोजी साहिल जाधव आणि चिकिता तनीपर्थी यांनी कंपाउंड मिश्र सांघिक प्रकारात भारतासाठी सुवर्णपदक जिंकलं. थायलंडविरुद्धच्या उपांत्य फेरीत भारतानं 156–155 असा विजय मिळवला. सामन्याच्या निर्णायक क्षणी साहिलनं महत्त्वाचे 10 गुण मिळवत भारताला अंतिम फेरीत पोहोचवण्यात मोलाची भूमिका बजावली. अंतिम सामना दक्षिण कोरियाविरुद्ध होता. सामना बरोबरीत सुटल्यानं सुवर्णपदकाचा निर्णय शूट-ऑफमध्ये झाला. दबाव प्रचंड होता. पण ज्या खेळाडूनं आयुष्यात सहा वर्षे एका नॅशनल निवडीची वाट पाहिली होती, त्याच्यासाठी हा क्षणही त्याच्या संयमाची आणि जिद्दीची परीक्षा होती. साहिल आणि चिकिता यांनी शांतपणे सामना खेळला आणि भारतानं 20-19 असा शूट-ऑफमध्ये विजय मिळवत आशियाई क्रीडा स्पर्धेचं सुवर्णपदक पटकावलं. या विजयासोबत भारताला 2028 च्या ऑलिंपिक खेळांसाठी कोटा स्थान देखील मिळाला.
पुरुष सांघिक प्रकारातही जिंकलं सुवर्णपदक : साहिल राजेश, कुशल दलाल आणि मणिरत्नम गणेश या भारतीय त्रिकुटानं चीनविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात उल्लेखनीय झुंजार वृत्ती दाखवली. तीन फेऱ्या आणि 18 शॉट्सनंतर भारत एका गुणानं मागे होता. चीनचा स्कोर 179 होता, तर भारताचा 178 होता. त्यानंतर, अंतिम फेरीत भारतीय संघानं बाजी पलटवली. शेवटच्या सहा फेऱ्यांमध्ये एका चिनी तिरंदाजानं आठ गुण मिळवले. याचा भारताला फायदा झाला आणि भारतीय संघानं एका गुणाची आघाडी घेतली. अखेरीस, भारतानं 238 गुण मिळवले, तर चीनला केवळ 237 गुण मिळवता आले. अशाप्रकारे भारतीय संघानं सुवर्णपदक जिंकलं.
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