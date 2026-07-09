ETV Bharat / sports

ENG vs IND मालिकेदरम्यान सलामीवीर अभिषेक शर्मानं ठोठावला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा; नेमकं प्रकरण काय?

भारतीय क्रिकेट संघाचा स्फोटक सलामीवीर अभिषेक शर्मानं दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे.

Abhishek Sharma
ENG vs IND मालिकेदरम्यान सलामीवीर अभिषेक शर्मानं ठोठावला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 9, 2026 at 5:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Abhishek Sharma : भारतीय क्रिकेट संघाचा स्फोटक सलामीवीर अभिषेक शर्मा जो सध्या इंग्लंडमध्ये पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत खेळत आहे, त्यानं आपल्याबद्दल सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या आक्षेपार्ह पोस्ट हटवण्याची मागणी करत दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात शर्माचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या त्याच्या वकिलांनी, अद्याप न हटवलेल्या लिंकचा तपशील देणारं एक अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांनी सांगितलं की, अभिषेक शर्माच्या व्यक्तिमत्व हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी त्या या प्रकरणात अंतरिम आदेश जारी करतील.

न्यायालयानं प्रकरणात समन्स जारी केलं : अभिषेक शर्माचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी सांगितलं की, अद्याप न हटवलेल्या लिंकचा तपशील देणारं एक अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं आहे. शर्माच्या वकिलांनी सांगितलं की, काही पोस्ट आधीच हटवण्यात आल्या असल्या तरी, फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवरील दोन पोस्ट आणि आणखी एक पोस्ट, ज्यात अपमानास्पद भाषा होती, त्या अद्याप हटवण्यात आलेल्या नाहीत. त्यांनी अशीही माहिती दिली की, फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉननं अभिषेक शर्माचा फोटो त्याच्या परवानगीशिवाय व्यावसायिक कारणांसाठी वापरला आहे, जो हटवणं आवश्यक आहे. मेटाच्या वकिलांनी सांगितलं की दोन्ही सोशल मीडिया पोस्ट काढून टाकण्यात येतील, तर ॲमेझॉनच्या वकिलानं सांगितलं की ते न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करतील आणि परवानगीशिवाय अभिषेक शर्माचा फोटो वापरलेलं यूआरएल काढून टाकतील.

चौथ्या टी-20 सामन्यात सर्वांचं लक्ष अभिषेकवर : इंग्लंडविरुद्ध सुरु असलेल्या टी-20 मालिकेत अभिषेक शर्मा चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे, पण त्याला आपली खेळी पुढं वाढवता आलेली नाही. आता टीम इंडियाकडे मालिका अनिर्णित राखण्याचीच संधी असल्यानं, चौथ्या टी-20 सामन्यात अभिषेक शर्माची कामगिरी निर्णायक ठरेल. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील टी-20 मालिकेतील चौथा सामना ब्रिस्टल येथील काउंटी ग्राऊंडवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 10:00 वाजता सुरु होईल.

हेही वाचा :

  1. FIFA मध्ये आजपासून उपांत्यपूर्व फेरीचा थरार; पहिल्या सामन्यात फ्रान्ससमोर 'जायंट किलर्स' मोरोक्कोचं आव्हान
  2. भारत-इंग्लंड चौथा सामना आज! टीम इंडिया विजय मिळवत प्रतिष्ठा वाचवणार?
  3. ICC च्या हॉल ऑफ फेममध्ये दिसणार 'दादा'गिरी; वाढदिवशीच मिळालं गिफ्ट

TAGGED:

DELHI HIGH COURT SHARMA
OFFENDING URL
ABHISHEK SHARMA
SUMMONS IN PERSONALITY RIGHTS
DELHI HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.