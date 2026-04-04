दिल्ली कैपिटल्स विरुद्ध मुंबई इंडियंस: आयपीएल 2026 चा आठवा सामना, पिच आणि हवामानाचा अंदाज
IPL 2026 च्या आठव्या सामन्यात दिल्ली कैपिटल्स विरुद्ध मुंबई इंडियंसची लढत अरुण जेटली स्टेडियमवर होणार आहे. दोन्ही संघ पहिल्या विजयानंतर मैदानात उतरतील.
Published : April 4, 2026 at 10:15 AM IST
नवी दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) 2026 च्या आठव्या सामन्यात दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) आपल्या घरच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians ) चा सामना करणार आहे. शनिवारी (4 एप्रिल 2026) हा पहिला डबल हेडर सामना दुपारी खेळवला जाईल. दोन्ही संघ आपला पहिला विजय साजरा करून या लढतीत उतरतील. दिल्लीनं लखनऊ सुपर जायंट्सला त्यांच्या घरच्या मैदानावर हरवलं होतं, तर मुंबईनं वानखेडेवर कोलकाता नाइट रायडर्सला पराभूत केलं होतं. या सामन्यात विजयी होणारा संघ गुणतालिकेत आघाडी घेईल.
टॉप ऑर्डरवर सर्वांच्या नजरा : दोन्ही संघांच्या टॉप ऑर्डरकडं या सामन्यात विशेष लक्ष असेल. दिल्लीचा टॉप ऑर्डर लखनऊविरुद्ध फ्लॉप ठरला होता. केएल राहुल (0), पाथुम निसांका (1) आणि नितीश राणा (15) लवकर बाद झाले. 26 धावांवर चार विकेट्स गमावल्यानंतर इम्पॅक्ट प्लेयर समीर रिजवी (70) आणि ट्रिस्टान स्टब्स (39) यांच्या जोरावर दिल्लीनं विजय मिळवला. दुसरीकडं, मुंबईचा टॉप ऑर्डर चांगला चालला. रयान रिकेल्टन (81) आणि रोहित शर्मा (78) यांनी 148 धावांची दमदार भागीदारी केली. या सामन्यात टॉप ऑर्डरची खेळी सामन्याचा निकाल ठरवू शकते. गोलंदाजीच्या बाबतीत दिल्लीकडं कर्णधार अक्षर पटेल आणि कुलदीप यादव सारखे अनुभवी स्पिनर्स आहेत. मुंबईकडं ट्रेंट बोल्ट, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह आणि शार्दुल ठाकुर असे तगडे खेळाडू आहे. मुंबईच्या स्पिनची अद्याप जादू फारशी चालली नसून अल्लाह मोहम्मद गजनफरडून चांगल्या कामगिरी अपेक्षित आहे.
गजनफर साबित होतील एक्स-फॅक्टर! : मुंबई इंडियंसचे मुख्य प्रशिक्षक महेला जयवर्धने यांनी युवा अफगाण स्पिनर अल्लाह मोहम्मद गजनफर यांना टीमचा ‘एक्स-फॅक्टर’ म्हटलं आहे. कोलकाताविरुद्धच्या सामन्यात गजनफरनं 4 ओव्हर्समध्ये 51 धावा दिल्या, तरी विकेट न मिळाल्यानं त्यांना कोचाचं पूर्ण समर्थन मिळालं. जयवर्धने म्हणाले, “त्याची उंची इतकी चांगली आहे की तो चमत्कार करू शकतो..” टी20 मध्ये गजनफरची इकॉनॉमी 6.83 ची आहे, जी या फॉरमेटसाठी उत्तम मानली जाते.
पिच रिपोर्ट: अरुण जेटली स्टेडियम फलंदाजांना अनुकूल ठरते. छोट्या सीमांच्या आणि सपाट पिचमुळं (DC vs MI Report) येथे मोठे स्कोर्स आणि लांब षटकार पाहायला मिळतात. 2021 पासून येथे आयपीएलचे 23 सामने झाले असून, पहिल्या फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा सरासरी स्कोर 200 च्या आसपास राहिला आहे. या सामन्यात 220+ धावांचा स्कोर चांगला मानला जाईल. दुपारच्या वेळी दव नसल्यानं टॉसचा फारसा फरक पडणार नाही, पण पिच सपाट असल्यानं फलंदाजांना फायदा होईल.
हवामानाचा अंदाज : शनिवारी दिल्लीत हवामान ढगाळ राहण्याची शक्यता (DC vs MI Weather Forecast) आहे. तापमान सुमारे 29-33 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहील. 55 टक्के पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून, आकाश 87 टक्के ढगांनी झाकलेलं राहील. हलका पाऊस किंवा विजांच्या कडकडाटासह हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, सामना पूर्ण होण्याची आशा आहे. वारे 30-40 किमी/तास वेगानं वाहतील, ज्यामुळं चेंडूंच्या ट्रॅजेक्टरीवर परिणाम होऊ शकतो.
- दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 (DC vs MI Squad)
दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (यष्टीरक्षक), पाथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कर्णधार), ट्रिस्टान स्टब्स, विपराज निगम, डेव्हिड मिलर, लुंगी एंगिडी, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, टी. नटराजन. इम्पॅक्ट प्लेयर: समीर रिजवी.
मुंबई इंडियंस: रयान रिकेल्टन (यष्टीरक्षक), रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कर्णधार), नमः धीर, शेरफेन रदरफोर्ड, शार्दुल ठाकुर, मयंक मार्कडे, अल्लाह गजनफर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह. इम्पॅक्ट प्लेयर: सूर्यकुमार यादव.
हे वाचलंत का :