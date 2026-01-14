ETV Bharat / sports

WPL 2026: दिल्लीनं जिंकला पहिला सामना; यूपी वॉरियर्सचा सलग तिसरा पराभव

महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) च्या 7व्या सामन्यात, दिल्ली कॅपिटल्सचा सामना यूपी वॉरियर्सशी झाला.

Delhi Beat UPW
दिल्ली कॅपिटल्स (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 14, 2026 at 11:40 PM IST

1 Min Read
नवी मुंबई Delhi Beat UPW : महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) च्या 7व्या सामन्यात, दिल्ली कॅपिटल्सचा सामना यूपी वॉरियर्सशी झाला. या सामन्यात, दिल्ली कॅपिटल्सनं UP वॉरियर्सचा 7 विकेट्सनं पराभव करुन हंगामातील पहिला विजय नोंदवला. नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना UP नं दिल्लीला 155 धावांचं लक्ष्य दिलं. प्रत्युत्तरात, दिल्लीनं शेवटच्या चेंडूवर सामना जिंकला.

दिल्लीची दमदार फलंदाजी : दिल्लीच्या सलामी जोडीनं डावाची शानदार सुरुवात केली. शफाली आणि लिझेल लीनं 10 षटकांत एकही विकेट न गमावता स्कोअरबोर्डवर 87 धावा उभारल्या. शफाली वर्मा आणि लिझेल ली यांनी यानंतरही त्यांचा प्रभावी फॉर्म सुरु ठेवला. लिझेलनं अर्धशतक झळकावलं. शफाली वर्मा 12 व्या षटकात बाद झाली. त्यानंतर, दिल्लीनं 13 षटकांत 100 धावांचा टप्पा ओलांडला. लिझेल लीनं 15 व्या षटकात 67 धावा करत 6 धावा काढल्या. दिल्लीला शेवटच्या षटकात 6 धावांची आवश्यकता होती. सोफी एक्लेस्टोनच्या या षटकात एक वेगळाच उत्साह निर्माण झाला, पण दिल्लीनं शेवटच्या चेंडूवर विजय मिळवला.

यूपीची प्रथम फलंदाजी : त्याआधी, उत्तर प्रदेशची सुरुवात निराशाजनक झाली. पहिल्याच षटकात संघाला धक्का बसला. किरण नवगिर तिसऱ्या चेंडूवर धाव न घेता बाद झाली. त्यानंतर कॅप्टन मेग लॅनिंगनं फोबी लिचफिल्डसोबत मिळून संघाला पाच षटकात 1 बाद 41 अशी मजल मारली. सहाव्या षटकात सहा धावा काढल्यानंतर, सातव्या षटकात उत्तर प्रदेशला आणखी एक मोठा धक्का बसला. लिचफिल्ड 27 धावा काढल्यानंतर बाद झाली. त्यानंतर कॅप्टन लॅनिंग आणि हरलीन लॅनिंग यांनी डाव सावरला आणि उत्तर प्रदेशला 15 षटकात 130 अशी मजल मारली. त्यानंतर 16 व्या षटकात मेग लॅनिंग 54 धावांवर बाद झाली. 20 षटकांच्या शेवटी संघानं आठ बाद 154 धावा केल्या. हरलीन देओलनं 36 चेंडूत 47 धावा केल्या.

कोणता संघ कोणत्या स्थानावर : WPL 2026 मध्ये आतापर्यंत सात सामने खेळले गेले आहेत. या हंगामात पॉइंट टेबलमध्ये, RCB, MI आणि गुजरात अनुक्रमे चार गुणांसह पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत. पहिला विजय नोंदवल्यानंतर दिल्ली दोन गुणांसह चौथ्या स्थानावर आहे. दरम्यान, UPW शेवटच्या स्थानावर आहे.

