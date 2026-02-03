ETV Bharat / sports

WPL: दिल्ली 'राजधानी एक्सप्रेस' फायनलमध्ये; एलिमिनेटरमध्ये गुजरातवर दणदणीत विजय

महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 चा एलिमिनेटर सामना दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात जायंट्स यांच्यात खेळवण्यात आला. यात दिल्लीनं विजय मिळवला.

DC Beat GG
दिल्ली 'राजधानी एक्सप्रेस' फायनलमध्ये (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 3, 2026 at 11:32 PM IST

1 Min Read
वडोदरा DC Beat GG : वडोदरा येथील कोटाम्बी स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात जायंट्स यांच्यात महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 चा एलिमिनेटर सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात दिल्लीनं गुजरातचा 7 विकेट्सनं आरामात पराभव करुन अंतिम फेरीत प्रवेश निश्चित केला. दिल्ली कॅपिटल्सची कर्णधार जेमिमा रॉड्रिग्जनं सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना गुजरातनं दिल्लीला 169 धावांचं लक्ष्य दिलं. दिल्लीनं हे लक्ष्य 15.4 षटकांत 7 विकेट्स राखुन पूर्ण केलं. यासह दिल्लीनं सलग चौथ्या हंगामात अंतिम फेरी गाठण्यात यश मिळवलं आहे.

गुजरातची सुमार फलंदाजी : नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना गुजरात जायंट्सची सुरुवात चांगली झाली नाही. संघाला 9 धावांवर पहिला धक्का बसला. त्यानंतर, 38 धावांवर, सहाव्या षटकात दोन चेंडूंमध्ये दोन विकेट्स पडल्यानं त्यांना दुहेरी धक्का बसला. गुजरात नियमित अंतरानं विकेट्स गमावत असताना, बेथ मुनीनं एका बाजुनं संघाचा डाव सांभाळला. तिनं डावाची सुरुवात केली आणि शेवटपर्यंत नाबाद राहिली. तिनं 51 चेंडूत 62 धावांची नाबाद खेळी केली. तिच्याशिवाय जॉर्जिया वेअरहॅमनं 25 चेंडूत 35 धावा केल्या. यांच्याशिवाय अनुष्का शर्मानं 16 आणि काश्वी गौतमनं 18 धावांचं योगदान दिलं.

दिल्लीची आक्रमक सुरुवात : गुजरातनं दिलेल्या 169 लक्ष्याचा पाठलाग करताना दिल्लीला या सामन्यात चांगली सुरुवात मिळाली. लिझेल ली आणि शफाली वर्मा यांनी पहिल्या विकेटसाठी 89 धावांची भागीदारी केली. लिझेल ली 24 चेंडूत 41 धावा करुन बाद झाली. त्यानंतर, संघाला दुसरा धक्का शफालीच्या रुपात 92 धावांवर बसला. तिनं 21 चेंडूत 31 धावांची खेळी केली. कर्णधार जेमिमा रॉड्रिग्जनं 23 चेंडूत 41 धावांची जलद खेळी केली. तर लॉरा वोल्वार्ड 32 धावा करून नाबाद राहिली. गुजरातकडून जॉर्जिया वेअरहॅमनं 2 बळी घेतले.

