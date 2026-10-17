आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 761 विकेट घेणाऱ्या खेळाडूला संघासोबत जोडलं; IPL 2027 पूर्वी दिल्ली कॅपिटल्सचा मोठा डाव
आयपीएल 2027 च्या आधी, दिल्ली कॅपिटल्सनं माजी भारतीय क्रिकेटपटू सौरव गांगुलीची मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली आहे.
Published : October 17, 2026 at 12:50 PM IST
नवी दिल्ली IPL 2027 : आयपीएल 2027 च्या आधी, दिल्ली कॅपिटल्सनं माजी भारतीय क्रिकेटपटू सौरव गांगुलीची मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती केली आहे. गांगुलीच्या आगमनामुळं आगामी आयपीएल हंगामासाठी दिल्ली कॅपिटल्स संघात मोठे बदल होणार आहेत. नुकतंच युवराज सिंगची फलंदाजी प्रशिक्षकपदी नियुक्ती झाली होती आणि आता श्रीलंकेचा माजी वेगवान गोलंदाज चमिंडा वास याची नवीन वेगवान गोलंदाजी प्रशिक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. 52 वर्षीय चमिंडा या पदावर मुनाफ पटेलची जागा घेईल. दिल्ली फ्रँचायझीनं आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे ही घोषणा केली.
चमिंडा वासनं डेक्कन चार्जर्ससोबत जिंकलं आयपीएल : चमिंडा वासची गणना जगातील सर्वोत्तम डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजांमध्ये केली जाते. तो आयपीएलच्या सुरुवातीच्या काळात (2008 ते 2010) डेक्कन चार्जर्स संघाचा भाग होता आणि त्यानं 13 सामन्यांमध्ये 18 बळी घेतले होते. तो ॲडम गिलक्रिस्टच्या नेतृत्वाखालील त्याच डेक्कन चार्जर्स संघाचा भाग होता, ज्यांनी 2009 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत खेळल्या गेलेल्या आयपीएलच्या दुसऱ्या हंगामाच्या अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरला हरवून आपलं पहिलं आयपीएल विजेतेपद पटकावलं.
World Cup winner and Sri lanka's best ever 🔥 Welcome to Tiger Territory, coach 💙❤️ https://t.co/SuVQ9rGHuO— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 17, 2026
चमिंडा वासचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 761 बळी : 1994 ते 2009 या 15 वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत, चमिंडा वासनं श्रीलंकेसाठी एकूण 111 कसोटी, 322 वनडे आणि 6 टी-20 सामने खेळले. या दरम्यान त्यानं आपल्या गोलंदाजीतील कौशल्य दाखवत कसोटीत 355, वनडे सामन्यांमध्ये 400 आणि टी-20 सामन्यांमध्ये 6 बळी घेतले. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर एकूण 761 बळी आहेत. त्यानं फलंदाजीतही योगदान दिलं असून, कसोटीत 3089 आणि वनडे सामन्यांमध्ये 2025 धावा केल्या आहेत. कसोटी क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर एक शानदार शतक आणि 13 अर्धशतकंही आहेत.
आयपीएलमध्ये पहिल्यांदाच प्रशिक्षक म्हणून काम करणार चमिंडा वास : चमिंडा वासला प्रशिक्षणाचा मोठा अनुभव आहे. यापूर्वी त्यानं श्रीलंकन राष्ट्रीय संघासोबतही प्रशिक्षक म्हणून काम केलं आहे. मात्र, आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्ससोबतची ही त्याची पहिलीच प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती आहे. आपल्या प्रशिक्षण कारकिर्दीत त्यानं आतापर्यंत तीन वेगवेगळ्या संघांसोबत ही जबाबदारी सांभाळली आहे. वासनं सर्वप्रथम न्यूझीलंड संघासोबत एका छोट्या करारावर प्रशिक्षणाला सुरुवात केली. यानंतर, तो 2013 ते 2015 या काळात पुन्हा श्रीलंकन संघात सामील झाला. त्यानंतर 2016 च्या टी-20 विश्वचषकासाठी त्याला आयर्लंडचं गोलंदाजी प्रशिक्षक बनवण्यात आलं. यासह 2026 च्या लंका प्रीमियर लीग (LPL) मध्ये तो कँडी रॉयल्स संघाचा मुख्य प्रशिक्षक होता.
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