IPL 2026: पहिल्या हंगामापासून खेळणाऱ्या दोन संघांनी अद्यापही जिंकली नाही ट्रॉफी; दिग्गजांचा भरणा असूनही अपयश

दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्स आयपीएलच्या पहिल्या हंगामापासून खेळत आहेत, पण त्यांना अद्यापही जेतेपद पटकावता आलेलं नाही.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 25, 2026 at 12:33 PM IST

मुंबई IPL 2026 : आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स या दोन्ही संघांनी प्रत्येकी पाच वेळा लीग जिंकली आहे. त्यानंतर कोलकाता नाईट रायडर्सचा क्रमांक लागतो, ज्यांनी तीन वेळा विजेतेपद पटकावलं आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरुनं कधीही ट्रॉफी जिंकली नव्हती, पण गेल्या वर्षी आरसीबीनंही विजेतेपद पटकावलं. यामुळं दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्सचे चाहते अधिकच अस्वस्थ झाले. पंजाब किंग्सचे चाहते विशेषतः निराश झाले असावेत, कारण ते अंतिम सामन्यात हरले होते. या दोन्ही संघांना आतापर्यंत एकदाही स्पर्धा जिंकता आलेली नाही.

दिग्गज खेळाडू संघात असूनही संघ अपयशी : दिल्लीबद्दल बोलायचं झाल्यास, गेल्या काही वर्षांत त्यांच्याकडे खेळाडूंची कमतरता होती असं नाही. आयपीएलच्या सुरुवातीच्या हंगामात दिल्लीला सर्वात धोकादायक संघ मानलं जात होतं. त्यांनी मैदानावर आपली ताकद दाखवली, पण 2008 आणि 2009 च्या उपांत्य फेरीतील सर्वात महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला. वीरेंद्र सेहवाग, गौतम गंभीर, एबी डिव्हिलियर्स, डेव्हिड वॉर्नर, ऋषभ पंत, अमित मिश्रा, शिखर धवन आणि इतर अनेक मोठे खेळाडू त्यांच्यासोबत होते, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. 2011 नंतर, आयपीएलचं स्वरुप बदलून प्लेऑफ झालं आणि पुढील अनेक वर्षे त्यांना लीगमध्ये संघर्ष करावा लागला.

नाव बदललं मात्र फायदा नाही : 2018 मध्ये, त्यांनी आपलं नाव दिल्ली डेअरडेव्हिल्सवरुन बदलून दिल्ली कॅपिटल्स केलं आणि 2020 च्या अंतिम सामन्यासह सलग तीन वर्षे प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवलं, मात्र त्यांना जेतेपद जिंकता आलं नाही. दुसरीकडे, पंजाबनं 2014 (जेव्हा ते किंग्स इलेव्हन पंजाब होते) आणि 2025 मध्ये अंतिम सामना खेळला आहे. 2014 मध्ये, वृद्धिमान साहाच्या शतकानंतर, ते कोलकाता नाईट रायडर्सला हरवण्यासाठी प्रबळ दावेदार होते, पण मनीष पांडेच्या शानदार कामगिरीमुळं त्यांना विजय मिळवता आला नाही. तर गेल्या वर्षी, जेव्हा आरसीबीनं अहमदाबादच्या चांगल्या खेळपट्टीवर फक्त 190 धावा केल्या, तेव्हा त्यांच्या चाहत्यांनी जल्लोष सुरु केला. पण काही तासांनंतर, त्यांचा संघ सहा धावांनी पराभूत झाला.

पंजाब संघातही स्टार खेळाडू : गेल्या वर्षी, जेव्हा पंजाब प्लेऑफमध्ये पोहोचला, तेव्हा 11 वर्षांनंतरचा तो त्यांचा पहिलाच प्लेऑफमधील सहभाग होता. दिल्लीप्रमाणेच, पंजाबकडेही युवराज सिंग, ख्रिस गेल, केएल राहुल, सेहवाग, डेव्हिड मिलर आणि ग्लेन मॅक्सवेलसारखे प्रमुख खेळाडू होऊन गेले, पण दुर्दैवानं, त्यांच्याकडे एकही ट्रॉफी नाही. 2026 मधील 10 आयपीएल संघांपैकी, फक्त दिल्ली कॅपिटल्स, पंजाब किंग्स आणि लखनऊ सुपर जायंट्स यांनीच लीग जिंकलेली नाही. लखनऊ संघ तर फक्त काही वर्षांपूर्वीच स्थापन झाला असून, त्यांनी 2022 मध्ये पदार्पण केलं आहे. मात्र दिल्ली आणि पंजाब पहिल्या हंगामापासून खेळत असून त्यांना जेतेपद मिळवता आलेलं नाही.

