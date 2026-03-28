ETV Bharat / sports

गतविजेत्या RCB चा विजयी श्रीगणेशा; पहिल्याच सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादचा 'सूर्यास्त'

IPL 2026 चा सलामीचा सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) यांच्यात खेळवण्यात आला. यात RCB नं विजय मिळवला.

गतविजेत्या RCB चा विजयी श्रीगणेशा (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 28, 2026 at 11:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बंगळुरु RCB Beat SRH : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 चा सलामीचा सामना आज (28 मार्च) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु (RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) यांच्यात खेळवण्यात आला. दोन्ही संघांमधील हा सामना बंगळुरु येथील एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर झाला. या सामन्यात गतविजेत्या RCB नं हैदराबादचा 6 विकेटनं पराभव करत यंदाच्या हंगामाची विजयी सुरुवात केली आहे. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना सनरायझर्स हैदराबादनं 20 षटकांत 9 बाद 201 धावा केल्या होत्या, प्रत्युत्तरात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुनं देवदत्त पडिक्कल आणि विराट कोहलीच्या अर्धशतकी खेळीच्या बळावर 15.4 षटकांत 4 बाद 203 धावा करत आरामात विजय मिळवला.

किशनची दमदार खेळी : या सामन्यात आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदारनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर सनरायझर्स हैदराबादनं प्रथम फलंदाजी करत शानदार कामगिरी केली आणि निर्धारित 20 षटकांत 9 गडी गमावून 201 धावा केल्या. प्रारंभी हैदराबादची सुरुवात खराब झाली, त्यांनी 29 धावांवर तीन गडी गमावले. मात्र यानंतर कर्णधार इशान किशननं एका टोकाकडून शानदार 80 धावा करत डावाला आकार दिला. त्यानं हेनरिक क्लासेन (31) सोबत चौथ्या विकेटसाठी 97 धावांची भागीदारी केली. त्यांच्याशिवाय अनिकेत वर्मानंही 43 धावांचं योगदान दिलं. या सामन्यात आरसीबीच्या गोलंदाजीच्या कामगिरीबद्दल बोलायचं झाल्यास, जेकब डफी आणि रोमारियो शेफर्ड यांनी प्रत्येकी 3 बळी घेत महत्त्वाची भूमिका बजावली. तर भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंग आणि सुयश शर्मा यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला.

देवदत्त पडिक्कल, विराटचं दमदार अर्धशतक : धावांचा पाठलाग करताना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरची सुरुवात खराब झाली आणि फिल सॉल्ट स्वस्तात बाद झाला. त्यानंतर, इम्पॅक्ट खेळाडू म्हणून मैदानात उतरलेल्या देवदत्त पडिक्कल आणि विराट कोहलीनं दुसऱ्या विकेटसाठी 101 धावांची भागीदारी करुन आरसीबीला सावरलं. देवदत्तने अवघ्या 26 चेंडूंमध्ये सात चौकार आणि चार षटकारांसह 61 धावा केल्या. देवदत्तनं 21 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. यानंतर हर्ष दुबेच्या गोलंदाजीवर हेनरिक क्लासेननं त्याचा झेल घेतला. यानंतर कर्णधार रजत पाटीदारनं कोहलीच्या साथीनं आक्रमक फलंदाजी करत संघाला विजयाच्या समीप नेलं, मात्र आक्रमक फटका मारण्याच्या नादात तो 12 चेंडूत 31 धावांवर बाद झाला. यानंतर आलेला जितेश शर्माही शून्यावर बाद झाला. इथुन पुढं विराट कोहलीनं टीम डेविडच्या साथीनं संघाला विजय मिळवून दिला.

TAGGED:

DEFENDING CHAMPION
RCB STARTS IPL 2026 WITH WIN
RCB BEAT SRH IN 1ST MATCH
IPL2026
RCB BEAT SRH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.