0 धावा देत घेतल्या 3 विकेट; दिप्ती बनली जगातील अव्वल गोलंदाज
महिला आशिया कप 2026 चा तिसरा सामना भारत आणि थायलंड यांच्यात खेळला गेला. हा सामना टीम इंडियाची स्टार फिरकी गोलंदाज दीप्ती शर्मासाठी अविस्मरणीय ठरला.
Published : August 31, 2026 at 10:42 AM IST
दुबई Deepti Sharma : महिला आशिया कप 2026 चा तिसरा सामना भारत आणि थायलंड यांच्यात खेळला गेला. हा सामना टीम इंडियाची स्टार फिरकी गोलंदाज दीप्ती शर्मासाठी अविस्मरणीय ठरला. हा दीप्तीच्या कारकिर्दीतील 150 वा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना होता. या सामन्यात तिनं एक नवीन विक्रम रचला. यासह, ती आता महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक बळी घेणारी गोलंदाज बनली आहे. याबाबतीत, तिनं थायलंडची फिरकी गोलंदाज थिपाचा पुथावोंगचा विक्रम मोडला. थायलंडविरुद्धच्या सामन्यात दीप्तीनं 7 चेंडूंमध्ये 3 बळी घेतले.
1⃣7⃣1⃣* and counting!— BCCI Women (@BCCIWomen) August 30, 2026
An incredible feat in her 150th T20I 🫡
Congratulations, Deepti Sharma 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/Tgf2CJnHta#TeamIndia | #WomensAsiaCup | #INDvTHAI pic.twitter.com/8B8BCvkHww
महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील सर्वाधिक बळी घेणारी गोलंदाज : महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील सर्वाधिक बळी घेणाऱ्या गोलंदाजांचा विचार केल्यास, दीप्ती शर्मानं 150 सामन्यांमध्ये 171 बळी घेतले असून ती या यादीत अव्वल स्थानी आहे. थायलंडची थिपाचा पुथावोंग दुसऱ्या स्थानावर आहे. तिनं आतापर्यंत 109 सामन्यांमध्ये 170 बळी घेतले आहेत. रवांडाची हेन्रिएट इशिम्वे 134 सामन्यांमध्ये 164 बळींसह यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. इंग्लंडच्या सोफी एक्लेस्टोननं आतापर्यंत 113 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 154 बळी घेतले असून ती चौथ्या क्रमांकावर आहे.
🚨 THE HISTORIC MOMENT 🇮🇳— Johns. (@CricCrazyJohns) August 31, 2026
- Deepti Sharma becomes the leading wicket taker in Women's T20I history.
Deepti should be celebrated more & more in world cricket. pic.twitter.com/gzhLeLYxHH
दीप्ती शर्मानं एकही धाव न देता घेतले 3 बळी : आशिया कप सुरु होण्यापूर्वी, दीप्ती आणि थिपाचा 168 बळींसह संयुक्तपणे पहिल्या क्रमांकावर होत्या. त्यानंतर थिपाचानं हाँगकाँगविरुद्धच्या तिच्या पहिल्याच सामन्यात 1 बळी घेऊन दीप्तीला मागे टाकत अव्वल स्थान पटकावलं. त्यानंतर तिनं भारताविरुद्धच्या सामन्यात आणखी 1 बळी घेत आपल्या बळींची संख्या 170 वर नेली. मात्र, दीप्ती शर्मानं थायलंडविरुद्धच्या सामन्यात 3 बळी घेऊन थिपाचाला मागे टाकलं. तिनं या सामन्यात 1.1 षटकं गोलंदाजी करत एकही धाव न देता तीन बळी घेतले.
भारतीय महिला संघाचा मोठा विजय : भारतीय महिला आणि थायलंड महिला यांच्यात झालेल्या सामन्यात भारतीय संघानं 94 धावांनी मोठा विजय नोंदवला. भारतीय संघानं आपल्या आशिया कप मोहिमेची सुरुवात विजयाने केली. प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं 20 षटकांत 9 गडी गमावून 159 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, थायलंड महिला संघ 16.1 षटकांत 65 धावांवर सर्वबाद झाला. या सामन्यात शफाली वर्मानं 36 चेंडूंमध्ये 64 धावा केल्या, ज्यामुळं तिला सामनावीर पुरस्कार मिळाला.
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