स्टार भारतीय क्रिकेटपटूला दुसऱ्यांदा मिळाला ICC चा खास अवार्ड; आफ्रिकन खेळाडूनंही मारली बाजी
ऑक्टोबर महिन्यासाठीचा आयसीसी 'प्लेअर ऑफ द मंथ' पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.
Published : November 13, 2026 at 7:08 PM IST
दुबई ICC Player Of The Month Award : भारतीय अष्टपैलू खेळाडू दीप्ती शर्मा आणि दक्षिण आफ्रिकेचा मार्को जॅनसेन यांना ऑक्टोबर महिन्यासाठीचा आयसीसी 'प्लेअर ऑफ द मंथ' पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. दीप्ती शर्माला हा सन्मान दुसऱ्यांदा मिळाला आहे; यापूर्वी तिला डिसेंबर 2023 मध्ये हा पुरस्कार मिळाला होता. झिम्बाब्वेविरुद्ध भारताच्या मायदेशात झालेल्या व्हाईट-बॉल मालिकेत फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमधील तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल दीप्ती शर्माला हा पुरस्कार मिळाला.
India all-rounder’s stellar run across two formats earns her the ICC Women’s Player of the Month award for October 🎖️ https://t.co/IryF9lUK0L— ICC (@ICC) November 13, 2026
झिम्बाब्वेविरुद्ध दीप्तीची शानदार कामगिरी : आयसीसी महिला चॅम्पियनशिप वनडे मालिकेत, दीप्ती शर्मानं तिच्या एकमेव फलंदाजीच्या डावात नाबाद 106 धावा केल्या. याशिवाय तिनं 3.42 च्या उत्कृष्ट इकॉनॉमी रेटनं पाच बळीही घेतले, ज्यामुळं भारताला 3-0 नं मालिका क्लीन स्वीप करण्यास मदत झाली. तिनं टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतही आपला फॉर्म कायम ठेवला. तिच्या एकमेव डावात, तिनं 37 चेंडूंमध्ये 49 धावा केल्या आणि तिच्या ऑफ-स्पिन गोलंदाजीनं दोन बळी घेतले.
काय म्हणाली दिप्ती? : पुरस्कार जिंकल्यानंतर, दीप्तीनं आपला आनंद व्यक्त केला आणि भारताच्या कामगिरीचं कौतुक केलं. ती म्हणाली, "आयसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जिंकल्याचा मला खूप आनंद झाला आहे. झिम्बाब्वेविरुद्धची मालिका आमच्यासाठी शानदार होती आणि मला संघाच्या कामगिरीचा, विशेषतः तरुण खेळाडूंचा अभिमान आहे." दीप्तीनं आपलं शतक हा एक विशेष क्षण असल्याचं वर्णन केलं, जो विजयातील तिच्या योगदानामुळं अधिक अर्थपूर्ण ठरला. तिनं हा पुरस्कार जगभरातील आपल्या समर्थकांना समर्पित केला आणि मतदान समिती, चाहते, संघसहकारी आणि प्रशिक्षकांचे आभार मानले.
South Africa’s premier all-rounder walks away with the October ICC Men’s Player of the Month award after a stunning show against Australia in the #WTC27 Test series 🎖️ https://t.co/5PjJOxhoDL— ICC (@ICC) November 13, 2026
ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध मार्को जॅनसेनची चमकदार कामगिरी : पुरुष क्रिकेटमध्ये, दक्षिण आफ्रिकेच्या मार्को जॅनसेननं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या हाय-व्होल्टेज कसोटी मालिकेत फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये प्रभावी कामगिरी केली. त्यानं फलंदाजीत 198 धावा केल्या आणि आपल्या डावखुऱ्या वेगवान गोलंदाजीनं 13 बळी घेतले. 26 वर्षीय जॅनसेनची सर्वात प्रभावी कामगिरी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या आयसीसी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप मालिकेतील दुसऱ्या कसोटीत पाहायला मिळाली. या सामन्यात, त्यानं 85 धावा केल्या आणि त्यानंतर 33 धावांत 5 बळी आणि 34 धावांत 1 बळी घेत दक्षिण आफ्रिकेला एक जबरदस्त विजय मिळवून दिला.
आयसीसी क्रमवारीत पोहोचला अव्वल स्थानी : त्याच्या कामगिरीमुळं तो आयसीसी कसोटी गोलंदाजी आणि अष्टपैलू खेळाडूंच्या क्रमवारीत अव्वल स्थानी पोहोचला. 2024 मध्ये कागिसो रबाडानंतर अव्वल स्थान पटकावणारा जॅनसन हा पहिला दक्षिण आफ्रिकन गोलंदाज ठरला. तसंच, ऑगस्ट 2014 मध्ये व्हर्नन फिलँडर यांच्यानंतर कसोटी अष्टपैलू खेळाडूंच्या क्रमवारीत अव्वल स्थानी पोहोचणारा तो देशातील पहिला खेळाडू आहे. विशेष म्हणजे दीप्ती शर्मानं बांगलादेशच्या शोभना मोस्तारी आणि ऑस्ट्रेलियाच्या अॅनाबेल सदरलँड यांना मागे टाकत हा सन्मान मिळवला, तर जॅनसननं पाकिस्तानच्या अराफत मिन्हास आणि वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाई होप यांना मागे टाकलं.
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