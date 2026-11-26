पिचच्या बाजूला उभ्या असलेल्या फलंदाजाला गोलंदाजानं केलं बोल्ड! क्रिकेटच्या अनोख्या नियमाची सर्वत्र चर्चा; पाहा व्हिडिओ
ऑस्ट्रेलियामध्ये खेळल्या जाणाऱ्या महिला फ्रँचायझी-आधारित टी-20 क्रिकेट लीग, 'विमेन्स बिग बॅश लीग' दरम्यान, मेलबर्न रेनेगेड्स आणि ब्रिस्बेन हीट यांच्यातील एका सामन्यानं चाहत्यांना चकित केलं.
Published : November 26, 2026 at 1:06 PM IST
मेलबर्न Deandra Dottin : ऑस्ट्रेलियामध्ये खेळल्या जाणाऱ्या महिला फ्रँचायझी-आधारित टी-20 क्रिकेट लीग, 'विमेन्स बिग बॅश लीग' दरम्यान, मेलबर्न रेनेगेड्स आणि ब्रिस्बेन हीट यांच्यातील एका सामन्यानं चाहत्यांना चकित केलं. लीग टप्प्यातील हा सामना मेलबर्नमधील जंक्शन ओव्हल स्टेडियमवर खेळला गेला. मेलबर्न रेनेगेड्ससमोर 138 धावांचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, त्यांनी 97 धावांवर आपली चौथी विकेट गमावली. वेस्ट इंडिजची अष्टपैलू खेळाडू डिएंड्रा डॉटिन फलंदाजीसाठी येणार होती, पण तिला क्रीजवर पोहोचायला उशीर झाला. त्यानंतर मैदानातील पंचांनी गोलंदाज सारा ग्लेनला फ्री बॉल नियमांतर्गत गोलंदाजी करण्याची परवानगी दिली आणि तिनं यष्टींवर चेंडू मारला, ज्यामुळं डिएंड्रा डॉटिन एकही चेंडू न खेळता गोल्डन डकवर बाद झाली.
DOTTIN TIMED OUT! 🤯 Have you EVER seen anything like this?! #WBBL12 https://t.co/IfR7RYIJWI— Brisbane Heat (@HeatBBL) November 25, 2026
टाइम आऊटच्या ऐवजी या नियमाचा वापर : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये, जेव्हा एखादा फलंदाज वेळेवर फलंदाजीसाठी खेळपट्टीवर येतो, तेव्हा विरोधी संघ टाइम आऊटसाठी अपील करु शकतो आणि त्यानंतर मैदानातील पंचांना फलंदाजाला बाद किंवा नाबाद घोषित करण्याचा अधिकार असतो. डब्ल्यूबीबीएलमध्ये, या नियमाऐवजी फ्री बॉलचा नियम लागू करण्यात आला, ज्यानुसार, जर फलंदाजाला क्रीजवर पोहोचायला उशीर झाला, तर मैदानातील पंच फलंदाजाला एकही चेंडू न खेळता गोलंदाजाला गोलंदाजी करण्याची परवानगी देतात. या नियमानुसार, जर गोलंदाजानं यष्टीवर चेंडू मारला, तर फलंदाज एकही चेंडू न खेळता बाद होतो. मात्र, जर गोलंदाजाला यष्टीवर चेंडू मारता आला नाही, तर फलंदाज फलंदाजी सुरु ठेवू शकतो. या परिस्थितीत, सारा ग्लेननं डिएंड्रा डॉटिनविरुद्ध यष्टीवर चेंडू मारला, ज्यामुळं तिला एकही चेंडू न खेळता पॅव्हेलियनमध्ये परतावं लागलं.
मेलबर्न रेनेगेड्सचा शेवटच्या चेंडूवर विजय : सामन्याबद्दल बोलायचं झाल्यास मेलबर्न रेनेगेड्सनं ब्रिस्बेन हीटविरुद्धचा सामना शेवटच्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर तीन गडी राखून जिंकला. या सामन्यात टेस फ्लिंटॉफनं 30 आणि जॉर्जिया वेहरहाइमनं महत्त्वपूर्ण 29 धावा केल्या. डब्ल्यूबीबीएल 2026 हंगामातील नऊ लीग सामन्यांमधील मेलबर्न रेनेगेड्स महिला संघाचा हा चौथा विजय आहे. यापूर्वी त्यांनी चारपैकी चार सामने गमावले आहेत. ते सध्या नऊ गुणांसह गुणतालिकेत चौथ्या स्थानावर आहेत.
हेही वाचा :