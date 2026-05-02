क्रिकेटच्या मैदानात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची फटकेबाजी; एकही चेंडू मिस न करता केली फलंदाजी, पाहा व्हिडिओ

राजकारणाच्या रिंगणात विरोधकांना धोबीपछाड देणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र दिनी क्रिकेटच्या मैदानात तुफान फटकेबाजी करत क्रीडाप्रेमींची मनं जिंकली.

DCM Eknath Shinde
क्रिकेटच्या मैदानात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची फटकेबाजी (DCM Eknath Shinde X Handle)
Published : May 2, 2026 at 10:40 AM IST

ठाणे DCM Eknath Shinde : राजकारणाच्या रिंगणात विरोधकांना धोबीपछाड देणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र दिनी क्रिकेटच्या मैदानात तुफान फटकेबाजी करत क्रीडाप्रेमींची मनं जिंकली. निमित्त होतं नगरसेवक विकास रेपाळे यांच्या महाराष्ट्र माझा सेवा संस्थेतर्फे आयोजित ठाणे प्रीमियर लिगच्या 'उमुख्यमंत्री चषका'चं उद्घाटन. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अनेकदा क्रिकेट खेळताना आपण पाहिले असतील. मात्र, आज एकनाथ शिंदे यांनी एकही चेंडू मिस न करता चौफेर फटकेबाजी केली.

क्रिकेटच्या मैदानात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची फटकेबाजी (ETV Bharat Reporter)

ठाणे प्रीमियर लीगचं उद्घाटन : महाराष्ट्र माझा सेवा संस्थेतर्फे युनियन क्रिकेट क्लबच्या सहकार्यानं तसंच मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या संलग्नतेने 1 ते 8 मे दरम्यान ठाणे प्रीमियर लीग 2026 (TPL) चं आयोजन दादोजी कोंडदेव प्रेक्षागृह इथं करण्यात आलं आहे. या स्पर्धेचं उद्घाटन राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते संपन्न झालं. यावेळी त्यांनी उत्कृष्ट फलंदाजी करत चौकार आणि षटकार ठोकले. यावेळी ठाण्यातील रणजी खेळाडू चिन्मय सुतार, साईराज पाटील आणि अखिल हेरवाडकर यांचा एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

आयपीएलचे खेळाडू ठाणेकरांना पाहता येणार : लेदर क्रिकेट खेळणाऱ्या ठाणे जिल्ह्यातील खेळाडूंना हक्काचं व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणारी टीपीएल नावानं प्रसिद्ध असणारी ही क्रिकेट स्पर्धा गेल्या 14 वर्षांपासून ठाण्यात रंगत आहे. आयपीएल आणि रणजी करंडक स्पर्धेतून खेळलेले क्रिकेटपटू लीगमध्ये खेळतांना ठाणेकरांना पाहता येणार आहे. तसंच या स्पर्धेदरम्यान ठाणे जिल्ह्यातील गुणवंत तसंच गरजू असलेल्या खेळाडूंचा सन्मान करण्यात येणार असून त्यांना क्रिकेट साहित्याचं वाटप करण्यात येणार असल्याचं आयोजकांनी सांगितलं आहे.

हेही वाचा :

  1. 9 दिवसांत दुसऱ्यांदा भिडणार CSKvsMI; दोन्ही संघांसाठी 'करो या मरो' सामना
  2. सर्वात मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करत दिल्लीची 'राजधानी एक्सप्रेस' विजयी रुळावर; 225 धावा करुनही राजस्थानचा पराभव
  3. 14 वर्षीय टेनिसपटूनं तिच्या जन्मापूर्वी प्रस्थापित झालेला सानिया मिर्झाचा विक्रम मोडला; केली दमदार कामगिरी

