विश्वविजेत्या खेळाडूकडून गंभीर गुन्ह्याची कबूली, न्यायालया सुनावणार शिक्षा; तुरुंगवासाची शक्यता
ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू डेव्हिड वॉर्नर पुन्हा एकदा एका मोठ्या वादात सापडला असून, यावेळी त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे.
Published : July 22, 2026 at 2:09 PM IST
David Warner : ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू डेव्हिड वॉर्नर पुन्हा एकदा एका मोठ्या वादात सापडला असून, यावेळी त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाल्यानंतर फ्रँचायझी टी-20 लीगमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतलेला वॉर्नर, 2026 च्या पाकिस्तान सुपर लीग हंगामात खेळत असताना इस्टरच्या सुट्टीत ऑस्ट्रेलियाला परतला होता. गाडी चालवत असताना पोलिसांनी त्याला थांबवलं आणि तो मद्यधुंद अवस्थेत आढळला. वॉर्नरनं आता या प्रकरणात आपला गुन्हा कबूल केला आहे, ज्यामुळं त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. न्यायालय 18 ऑगस्ट रोजी त्याला शिक्षा सुनावणार आहे.
🚨 David Warner Admits to Drink-Driving Charge again 🚨— manzur shaban (@Manzurshaban123) July 22, 2026
- David Warner has admitted to a drink-driving charge following an incident in April 2026.
- Warner's blood alcohol concentration was reportedly 0.104, more than twice the legal limit in New South Wales.
- He has… pic.twitter.com/UsKCV4ylhi
वॉर्नरच्या रक्तातील अल्कोहोलचं प्रमाण मर्यादेपेक्षा दुप्पट : ईएसपीएन क्रिकइन्फोनं दिलेल्या वृत्तानुसार, पीएसएल 2026 च्या मध्यावधी सुट्टीत डेव्हिड वॉर्नर इस्टरसाठी घरी परतला होता आणि गाडी चालवत असताना पोलिसांनी त्याला थांबवलं. क्रिकइन्फोच्या वृत्तानुसार, वॉर्नरला 21 जुलै रोजी वेव्हरली स्थानिक न्यायालयात हजर राहण्याची आवश्यकता नव्हती, परंतु त्याचे वकील बॉबी हिल यांनी सांगितलं की, फलंदाजानं इस्टरच्या रविवारी मध्यम प्रमाणात मद्यपान करुन गाडी चालवल्याचा गुन्हा कबूल केला आहे. हिल यांनी सांगितलं की दोन्ही पक्ष तथ्यांवर चर्चा करत आहेत. 5 एप्रिल रोजी सिडनीच्या पूर्वेकडील भागात रस्त्यावर झालेल्या चाचणीत वॉर्नर मद्यपान करुन गाडी चालवताना पॉझिटिव्ह आढळला. जेव्हा त्याला दुसऱ्या चाचणीसाठी मारुब्रा पोलीस स्टेशनमध्ये नेण्यात आलं, तेव्हा वॉर्नरच्या रक्तातील अल्कोहोलचं प्रमाण 0.104 होतं, जे कायदेशीर मर्यादेपेक्षा दुप्पट होतं. वॉर्नरला आता 18 ऑगस्ट रोजी शिक्षा सुनावण्यात येईल. त्याला किमान सहा महिन्यांची वाहन चालवण्यावर बंदी तसंच 2200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्सपर्यंतचा दंड आणि कमाल नऊ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
सिडनी थंडरच्या कर्णधारपद गमावावं लागणार : मद्यपान करुन गाडी चालवल्याचा गुन्हा कबूल केल्यामुळं, डेव्हिड वॉर्नर बिग बॅश लीगमध्ये सिडनी थंडरचं कर्णधारपद गमावू शकतो. त्याच्या अटकेनंतर, क्रिकेट न्यू साउथ वेल्सचे मुख्य कार्यकारी ली जारमन म्हणाले, "हे आरोप निश्चितच चिंताजनक आहेत आणि आम्ही ते खूप गांभीर्यानं घेत आहोत. क्रिकेट न्यू साउथ वेल्समध्ये आम्ही सुरक्षित वाहन चालवण्याचं समर्थन करतो, मद्यपान करुन गाडी चालवण्याचं नाही." चेंडू छेडछाड प्रकरणात त्याच्या भूमिकेमुळं 2018 मध्ये त्याच्यावर लादलेली नेतृत्वबंदी उठवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, 2024 मध्ये वॉर्नर सिडनी थंडरचा कर्णधार म्हणून पुन्हा निवडला गेला होता.
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