101 चौकार-षटकारांचा पाऊस, पिता-पुत्राच्या जोडीनं 40 षटकांतच ठोकल्या 500 पार धावा; मैदानावर दिसला अनोखा नजारा
Published : March 15, 2026 at 12:36 PM IST
ॲडलेड Father Son Partnership : कधीकधी क्रिकेटच्या मैदानावर असे क्षण येतात जे इतिहास घडवतात. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये, अनेक भावांच्या जोड्या एकत्र खेळून प्रसिद्धीझोतात आल्या आहेत. वडील-मुलाची जोडी देखील एकत्र खेळली आहे. मात्र, ऑस्ट्रेलियामध्ये एक असा पराक्रम घडला आहे ज्यानं संपूर्ण क्रिकेट जगताला आश्चर्यचकित केलं आहे. दक्षिण ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट क्लब सामन्यात, वडील-मुलाची जोडी केवळ एकत्र मैदानावर उतरली नाही तर त्यांनी ऐतिहासिक भागीदारीसह मैदान सोडलं.
वडील-मुलाच्या जोडीची उल्लेखनीय कामगिरी : वास्तविक, दक्षिण ऑस्ट्रेलियातील ॲडलेड येथील कोरोमंडेल क्रिकेट क्लबकडून खेळताना, डॅरेन चीक आणि त्याचा मुलगा सॅम चीक यांनी उत्कृष्ट फलंदाजी केली. मॉर्फेटविले पार्कविरुद्ध खेळताना, या बाप-लेकाच्या जोडीनं 40 षटकांच्या सामन्यात 590 धावांची नाबाद भागीदारी केली, जी केवळ क्लब स्तरावरच नाही तर दक्षिण ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटमध्येही एक मोठा विक्रम मानली जाते. दोघांनी डावाची सुरुवात केली आणि 40 षटकांच्या संपूर्ण डावात संघ विकेटशिवाय राहिला. यादरम्यान, सॅम चीकनं नाबाद 402 धावा केल्या. तर त्याचे वडील डॅरेन चीक यांनीही नाबाद 175 धावा केल्या.
गोलंदाजांची जबरदस्त धुलाई : या डावात 50 चौकार आणि 51 षटकार होते, ज्यातून फलंदाजांनी गोलंदाजांवर किती दबाव टाकला हे दिसून येते. सॅम चीकची 402 धावांची खेळी विशेषतः उल्लेखनीय होती, कारण त्यानं त्याच्या खेळीत 30 चौकार आणि 42 षटकार मारले. 40 षटकांच्या क्रिकेटमधील हा विश्वविक्रम मानला जातो. सॅमनं 132 चेंडूत हा स्कोअर गाठला, तर डॅरेननं 108 चेंडूंचा सामना केला.
पिता-पुत्राची जोडी सोशल मीडियावर व्हायरल : ही जोडी सोशल मीडियावर झपाट्यानं व्हायरल झाली आहे. इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवरील लोक याला 'न भूतो न भविष्यती भागीदारी' म्हणत आहेत. क्लबच्या फेसबुक पेजवर लाईव्ह अपडेट्स आणि फोटो देखील शेअर करण्यात आले होते, जिथं चाहत्यांनी त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला. 40 षटकांच्या सामन्यात इतक्या धावा करणं सोपं नाही, परंतु इथं दोन्ही फलंदाजांनी प्रत्येक चेंडूवर धावा केल्या. आता प्रत्येकजण या भागीदारीचं खूप कौतुक करत आहे.
