गोविंदा आला रे! मुंबई-ठाण्यात दहीहंडीचा थरार, लाखोंच्या बक्षीसांची लयलूट; सेलिब्रिटींची मांदियाळी, महिला गोविंदा पथकांचाही जल्लोष
'आला रे गोविंदा आला'च्या जयघोषात आज मुंबई, ठाण्यासह राज्यभरात दहीहंडी उत्सवाचा जल्लोष रंगणार आहे. यात महिला गोविंदा पथकांसाठी स्वतंत्र पारितोषिकं पाहायला मिळणार आहे.
Published : September 5, 2026 at 9:29 AM IST
मुंबई Dahihandi 2026 : 'आला रे गोविंदा आला'च्या जयघोषात आज मुंबई, ठाण्यासह राज्यभरात दहीहंडी उत्सवाचा जल्लोष रंगणार आहे. गोविंदा पथकांकडून उंचच-उंच थर रचण्याची तयारी सुरु असतानाच विविध दहीहंडी आयोजकांनी लाखो रुपयांची बक्षिसं जाहीर केली आहेत. ठाण्यात तब्बल 71 लाख रुपयांच्या बक्षिसांची लयलूट होणार असून मुंबईतील काही प्रमुख हंड्यांमध्येही 11 लाखांपासून लाखो रुपयांपर्यंतची बक्षिसं ठेवण्यात आली आहेत. यात महिला गोविंदा पथकांसाठी स्वतंत्र पारितोषिकं, सेलिब्रिटींची उपस्थिती आणि सामाजिक संदेश देणाऱ्या हंड्यांचं आकर्षणही यंदा पाहायला मिळणार आहे.
ठाण्यात 71 लाखांची 'सेलिब्रिटी हंडी' : ठाण्यातील स्वामी प्रतिष्ठान दहीहंडी महोत्सव 2026 यंदा विशेष चर्चेत आहे. कारण या प्रतिष्ठाणच्या वतीनं गोविंदा पथकांसाठी तब्बल 71 लाख रुपयांची बक्षिसं वितरित केली जाणार आहेत. भाजपा आमदार शिवाजी पाटील यांच्या पुढाकारानं होणाऱ्या या उत्सवात मुख्यमंत्री तसंच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह मनोरंजनसृष्टीतील कलाकारांची उपस्थिती आकर्षण ठरणार आहे. याशिवाय मोठ्या संख्येनं गोविंदा पथकं सहभागी होणार असल्यानं या 'सेलिब्रिटी हंडी'कडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
टेंभी नाक्याची मानाची हंडी : ठाण्यातील टेंभी नाका दहीहंडी हीदेखील मानाची हंडी म्हणून ओळखली जाते. यंदा मुंबई आणि ठाण्यातील गोविंदा पथकांसाठी स्वतंत्र हंड्या ठेवण्यात आल्या आहेत. विजेत्या पथकांना प्रत्येकी 1 लाख 51 हजार रुपयांचं रोख पारितोषिक आणि सन्मानचिन्ह दिलं जाणार आहे. महिलांच्या गोविंदा पथकासाठीही 1 लाख रुपयांचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं आहे.
11 थरांसाठी 21 लाखांचं आव्हान : शिवसेनेचे आमदार रवींद्र फाटक यांच्या संकल्प प्रतिष्ठानतर्फे ठाण्यात दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दहीहंडी उत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. यंदा 11 थरांचा विश्वविक्रम रचण्याचा संकल्प करण्यात आला असून, 11 थरांसाठी तब्बल 21 लाख रुपयांचं बक्षीस ठेवण्यात आलं आहे. या उत्सवात 'हास्य जत्रा'मधील कलाकारांचीही उपस्थिती पाहायला मिळणार आहे.
घाटकोपरमध्ये 11 लाख 11 हजार 316 रुपयांची 'शिक्षक सन्मान हंडी' : घाटकोपर पूर्व इथं शिवसेना नगरसेवक किरण लांडगे यांच्या वतीनं 11 लाख 11 हजार 316 रुपयांची 'शिक्षक सन्मान हंडी' आयोजित करण्यात आली आहे. शिक्षक दिनानिमित्त ही हंडी आयोजित करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाला आयशा खान, द्विंदु शर्मा, अमृता खानविलकर, आफताब शिवदासानी, रॅपर सांबाता, सोनल चव्हाण, हुसेन मन्सुरी, रेहमान खान, पार्थ भालेराव आणि रितेश देशमुख यांच्यासह विविध कलाकार उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.
अमृतनगरमध्ये 'GEN-Z' प्रेरित दहीहंडी : याशिवाय घाटकोपरमधील मनसेचे विभाग अध्यक्ष गणेश चुक्कल यांच्या अमृतनगर येथील दहीहंडीला यंदा वेगळं स्वरुप देण्यात आलं आहे. GEN-Zच्या क्रांतीला सलामी देणारी हंडी अशी या दहीहंडीची संकल्पना आहे. 2025 च्या दहीहंडी उत्सवात याच ठिकाणी जय जवान गोविंदा पथकानं 10 थर रचून विश्वविक्रम केला होता. त्यामुळं अमृतनगरच्या दहीहंडीनं जगाचं लक्ष वेधलं होतं. यंदा शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी कारभाराविरोधात GEN-Z च्या तरुणांनी उभ्या केलेल्या लढ्याला सलाम म्हणून ही हंडी त्यांना अर्पण करण्यात आली आहे. या दहीहंडीला यंदाही मोठा प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत 980 हून अधिक मंडळांनी नोंदणी केली आहे. भारतीय क्रिकेटपटू सूर्यकुमार यादव, अभिनेते रितेश देशमुख आणि जेनेलिया देशमुख, 'हास्यजत्रा'मधील प्रियदर्शनी इंदलकर, रोहित माने, प्रतीक्षा कोते, सुप्रसिद्ध गायक आदर्श शिंदे, क्रे टेक्स तसंच जपानी परदेशी नागरिकही कार्यक्रमाला विशेष उपस्थिती लावणार आहेत. त्यामुळं अमृतनगरचं सर्कल यंदाही गर्दीनं हाऊसफुल होण्याची शक्यता आहे.
मागाठाण्यात मराठीचा जागर : शिवसेना आमदार प्रकाश सुर्वे यांच्या वतीनं मागाठाणे इथं दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दहीहंडी उत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. 'मातृभाषा मराठीचा जागर' ही संकल्पना यंदाच्या उत्सवाची विशेष ओळख आहे. यावेळी रंगारंग मनोरंजनाचे कार्यक्रम आणि सेलिब्रिटींची उपस्थितीही पाहायला मिळणार आहे.
वरळीत 'परिवर्तन दहीहंडी'; ड्रग्स फ्री महाराष्ट्राचा संकल्प : वरळीतील जांबोरी मैदानावर 'परिवर्तन दहीहंडी उत्सव 2026' आयोजित करण्यात आला आहे. माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्यमंत्री तसंच मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार आणि भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांच्या मार्गदर्शनाखाली, ॲड. संतोष पांडे यांच्या पुढाकारानं हा उत्सव होत आहे. या दहीहंडीच्या माध्यमातून नशामुक्ती अभियानाचा संदेश देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते दहीहंडी फोडण्यात येणार असून, यावेळी 'ड्रग्स फ्री महाराष्ट्र'चा संकल्प करण्यात येणार आहे.
दादरच्या आयडियलजवळ सकाळपासून उत्सव : दादरमधील आयडियल बुक डेपोजवळील गल्लीमध्ये दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सकाळी 9 वाजल्यापासून दहीहंडी उत्सवाला सुरुवात झाली आहे. इथं सेलिब्रिटी दहीहंडी आणि महिला गोविंदा पथकाकडून दहीहंडी फोडण्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मराठी मनोरंजनसृष्टीतील कलाकारांची उपस्थितीही यंदाच्या उत्सवाचं आकर्षण ठरणार आहे. यासह घाटकोपर पश्चिमेतील श्रेयस टॉकीज नाका इथं आमदार राम कदम यांच्या वतीनं दहीहंडी उत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या उत्सवात अनेक सेलिब्रिटी सहभागी होणार आहेत.
वांद्रे पश्चिमेतही सेलिब्रिटींची उपस्थिती : शिवसेनेचे इंद्रभान तिवारी यांच्या वतीनं वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात दहीहंडी उत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं असून, अभिनेत्री अमृता खानविलकर यांची उपस्थिती यंदाच्या कार्यक्रमाचे आकर्षण ठरणार आहे. मुंबई आणि ठाण्यातील या विविध दहीहंड्यांमुळं यंदा गोविंदा पथकांसमोर लाखोंच्या बक्षिसांसह उंच थर रचण्याचं आव्हान असणार आहे. पारंपरिक उत्साह, महिला गोविंदा पथकांचा सहभाग, सेलिब्रिटींची उपस्थिती आणि सामाजिक संदेश अशा विविध रंगांनी मुंबई-ठाण्यातील दहीहंडीचा उत्सव रंगणार आहे.
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