जॉली स्पोर्ट्स क्लबच्या महिला गोविंदांनी फोडली दादरमधील मानाची पहिली दहीहंडी; रचला पाच थरांचा मानवी मनोरा
दादरच्या आयडियल बुक डेपो परिसरात दरवर्षी रंगणाऱ्या दहीहंडीच्या उत्साहाला यंदाही सुरुवात झाली. यात जॉली स्पोर्ट्स क्लबच्या महिला गोविंदा पथकानं पहिली दहीहंडी फोडली.
Published : September 5, 2026 at 10:08 AM IST
मुंबई Dahihandi 2026 : ढोल-ताशांचा गजर, 'गोविंदा रे गोपाळा'चा जयघोष आणि दहीहंडी फोडण्यासाठी सज्ज झालेले गोविंदा पथक... दादरच्या आयडियल बुक डेपो परिसरात दरवर्षी रंगणाऱ्या दहीहंडीच्या उत्साहाला यंदाही सुरुवात झाली. या ठिकाणी जॉली स्पोर्ट्स क्लबच्या महिला गोविंदा पथकानं पाच थरांचा मानवी मनोरा रचत यंदाची पहिली दहीहंडी फोडली. विशेष म्हणजे, कोणतीही पडझड न होता अत्यंत सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध पद्धतीनं महिला गोविंदांनी थर रचून काही क्षणांतच हंडी फोडली. यानंतर दहा वाजता इथं पावनखिंडीची छोटीशी नाटिकाही दाखवण्यात आली.
पथकातील महिलांमध्ये चांगला समन्वय : जॉली स्पोर्ट्स क्लबच्या अध्यक्ष प्रतिभा सावंत यांनी सांगितलं की, "गेल्या 20 वर्षांपासून त्यांचं महिला गोविंदा पथक कार्यरत आहे. आयडियल दादर इथं हे पथक नेहमीच दहीहंडी फोडायला येतं. वर्षानुवर्षांच्या सरावातून पथकातील महिलांमध्ये चांगला समन्वय निर्माण झाला असून यंदाही त्याचा प्रत्यय आला. पाच थर रचताना प्रत्येक गोविंदानं आपली जबाबदारी अचूकपणे पार पाडली आणि हंडी फोडल्यानंतर तितक्याच शिस्तीने सर्वजणी खाली उतरल्या."
पाच थरांच्या सलामीनं उत्सवाला दमदार सुरुवात : आयडियल दादर परिसरातील दहीहंडी म्हटली की, मुंबईतील गोविंदा पथकांमध्ये एक वेगळाच उत्साह पाहायला मिळतो. सकाळपासूनच परिसरात गोविंदांची लगबग, ढोल-ताशांचा आवाज आणि हंडी फोडण्यासाठीची तयारी सुरु असते. यंदाही या परिसरात दहीहंडीचा उत्साह दिसून येत आला. महिला गोविंदांच्या पाच थरांच्या सलामीनं या उत्सवाला दमदार सुरुवात झाली. या दहीहंडीचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे गोविंदा पथकांमधील परस्पर सहकार्याची भावना. जॉली स्पोर्ट्स क्लबच्या महिला पथकानं थर रचताना त्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि मनोरा व्यवस्थित खाली उतरवण्यासाठी इतर दोन दहीहंडी पथकांतील महिला गोविंदाही खाली मदतीसाठी उपस्थित होते. त्यामुळं थर रचण्यापासून ते खाली उतरण्यापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुरक्षितपणे पार पडली.
महिला गोविंदा पथकानं दिला संदेश : दहीहंडी म्हटली की उंच थर, पडझड आणि थरार हे चित्र डोळ्यांसमोर उभं राहतं. मात्र, यंदा आयडियल दादरमध्ये 'थरारासोबत सुरक्षितता' हा संदेशही या महिला गोविंदा पथकानं दिला. नियोजन, सराव, शिस्त आणि एकमेकांना दिलेली साथ यामुळं पाच थरांचा मानवी मनोरा कोणतीही अनुचित घटना न घडता यशस्वीपणे पूर्ण झाला. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही आयडियल दादर परिसरात दिवसभर दहीहंडीचा जल्लोष पाहायला मिळणार असून, विविध गोविंदा पथकं हंडी फोडण्यासाठी इथं दाखल होणार आहेत. त्यामुळं ढोल-ताशांचा निनाद आणि 'गोविंदा आला रे!'च्या घोषणांनी दादरचा परिसर दिवसभर दुमदुमणार आहे.
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