कला संजीवनीची अनोखी दहीहंडी; दिव्यांग गोविंदांचा नऊ वर्षांपासून उत्सवात सहभाग
डोळ्यांनी दिसत नसलं तरी जिद्द, आत्मविश्वास आणि संघभावनेच्या जोरावर दिव्यांग गोविंदा गेल्या नऊ वर्षांपासून मुंबई आणि उपनगरांतील दहीहंडी उत्सवात सहभागी होत आहेत.
Published : September 5, 2026 at 12:32 PM IST
मुंबई Dahihandi 2026 : दहीहंडी म्हटलं की गोविंदांचा जल्लोष, थरावर थर रचून हंडी फोडण्याची धडपड आणि 'गोविंदा आला रे'चा गजर. मात्र वसईच्या कला संजीवनी गोविंदा पथकाची दहीहंडी यापेक्षा वेगळी आहे. डोळ्यांनी दिसत नसलं तरी जिद्द, आत्मविश्वास आणि संघभावनेच्या जोरावर हे गोविंदा गेल्या नऊ वर्षांपासून मुंबई आणि उपनगरांतील दहीहंडी उत्सवात सहभागी होत आहेत.
दिव्यांग गोविंदांमध्ये वेगळाच उत्साह : दिव्यांग असणं म्हणजे काहीतरी कमी असणं, हा समज या गोविंदांनी आपल्या कामातून मोडून काढला आहे. सराव असो किंवा प्रत्यक्ष दहीहंडीचा उत्सव, हे गोविंदा इतरांप्रमाणेच उत्साहानं यात सहभागी होतात. यंदाही त्यांच्या सहभागानं दहीहंडी उत्सवात वेगळाच उत्साह पाहायला मिळाला. विशेष म्हणजे या पथकातील अनेक गोविंदा केवळ दहीहंडीपुरते मर्यादित नाहीत. तर त्यांनी जुडो, कबड्डी यांसारख्या विविध क्रीडा प्रकारांत राज्याचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. त्यामुळं दहीहंडीच्या माध्यमातून ते केवळ आपली जिद्द दाखवत नाहीत, तर दिव्यांग व्यक्तींमध्येही किती मोठी क्षमता आहे, हे समाजासमोर आणत आहेत.
खासदारांनी दिलं मोठं बक्षीस : 1 सप्टेंबर रोजी भांडुप पश्चिम येथील भांडुप व्हिलेज रोडवर आयोजित गोविंदा सराव शिबिरातही कला संजीवनीच्या गोविंदांनी सहभाग घेतला. त्यांच्या जिद्दीचं उपस्थितांनी कौतुक केलं. शिवाय खासदार संजय दिना पाटील यांनी या पथकाला 1 लाख 11 हजार रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम देत त्यांच्या प्रयत्नांना पाठबळ दिलं. दहीहंडीच्या माध्यमातून या गोविंदांचा एक साधा पण महत्त्वाचा संदेश आहे. 'समाजात वावरताना एखादी दिव्यांग व्यक्ती दिसली, तर तिच्याकडे दुर्लक्ष करु नका. शक्य असेल तशी मदत करा.' स्वतःच्या अडचणींवर मात करुन हे गोविंदा इतरांसाठी प्रेरणा बनले आहेत. नऊ वर्षांपासून दहीहंडी उत्सवात सहभागी होताना त्यांनी अनेकांना एक गोष्ट दाखवून दिली आहे. डोळ्यांना दिसत नसलं तरी स्वप्नं पाहता येतात आणि ती पूर्ण करण्यासाठी जिद्द असेल तर कोणतीही अडचण मोठी नाही.
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