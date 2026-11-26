FIDE World Championship: दुसऱ्या सामन्यातही गुकेश आणि सिंदारोव्ह यांची बरोबरी
भारताचा गतविजेता डी. गुकेश आणि त्याचा उझबेक प्रतिस्पर्धी जावोखिर सिंदारोव्ह यांच्यातील विश्व बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धेचा दुसरा सामना बुधवारी झटपट बरोबरीत संपला.
Published : November 26, 2026 at 10:13 AM IST
मुंबई FIDE World Championship : भारताचा गतविजेता डी. गुकेश आणि त्याचा उझबेक प्रतिस्पर्धी जावोखिर सिंदारोव्ह यांच्यातील विश्व बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धेचा दुसरा सामना बुधवारी झटपट बरोबरीत संपला. 20 चालींच्या या काळात दोन्ही खेळाडूंनी अनावश्यक जोखीम टाळली. तत्पुर्वी दोन्ही खेळाडूंमधील पहिला सामनाही बरोबरीत संपला होता. दोन सामन्यांनंतर, दोन्ही खेळाडू प्रत्येकी 1 गुणावर बरोबरीत आहेत. अजिंक्यपदासाठी चौदा सामने खेळले जातील. जो खेळाडू प्रथम 7.5 गुण मिळवेल तो विश्वविजेता बनेल. 14 सामन्यांनंतरही गुण बरोबरीत राहिल्यास, विजेता टायब्रेकरमध्ये ठरवला जाईल.
गुकेशची 'लंडन सिस्टीम'नं सुरुवात : पांढऱ्या सोंगट्यांनी खेळणाऱ्या गुकेशनं 'लंडन सिस्टीम'नं सुरुवात केली. दोन्ही खेळाडू आपल्या सुरुवातीच्या चालींमध्ये अत्यंत सावध होते. सिंदारोव्हनं सातव्या चालीवर आपली राणी काढली आणि दहाव्या चालीपर्यंत राजाच्या बाजूला कॅसलिंग केलं. पहिल्या सामन्याच्या सुरुवातीच्या चालींमध्ये बराच वेळ बचावात्मक खेळणाऱ्या गुकेशनं दुसऱ्या सामन्यातही बराच वेळ वाया घालवला. त्याचा वेळ सुमारे 55 मिनिटांपर्यंत कमी झाला होता, तर सिंदारोव्हकडे सुमारे एक तास आणि 26 मिनिटं शिल्लक होती.
The final moments of Game 2 of the Salesforce FIDE World Championship 2026. ♟️ A quick draw between 🇮🇳 Gukesh D and 🇺🇿 Javokhir Sindarov. #GukeshSindarov https://t.co/A2ANBgRB3i— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 25, 2026
भारतीय खेळाडूनं पहिल्या चालीचा फायदा घेऊन लवकर आघाडी घेण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अयशस्वी ठरला. हे दोन्ही खेळाडू गुरुवारी पुन्हा आमनेसामने येतील. पहिल्या दोन गेमनंतर दोघांकडे प्रत्येकी एक गुण आहे आणि ते सामन्यात आघाडी मिळवण्याचा प्रयत्न करतील.
लंडन सिस्टीम निवडण्याबद्दल आणि सामना लवकर बरोबरीत सोडवण्यास सहमती देण्याबद्दल विचारलं असता, गुकेश म्हणाला, "ही एक चांगली ओपनिंग सिस्टीम आहे. दोन्ही सोंगट्यांसोबत प्रयोग करण्यासाठी आणि नवनवीन चाली शोधण्यासाठी भरपूर वाव आहे. त्यामुळं, मला वाटत नाही की एक ओपनिंग दुसऱ्यापेक्षा चांगली आहे. लंडन सिस्टीमनं सामना सुरु करणं हा एक चांगला निर्णय होता."
हेही वाचा :