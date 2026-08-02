ग्लासगोच्या राष्ट्रकुल खेळांचा आज शेवटचा दिवस, भारताला पदक जिंकण्याची संधी; अहमदाबादला मिळणार खास सन्मान
ग्लासगो इथं सुरु असलेल्या 2026 राष्ट्रकुल खेळांचा रविवारी (2 ऑगस्ट) समारोप होणार आहे.
Published : August 2, 2026 at 10:38 AM IST
CWG 2026 : ग्लासगो इथं सुरु असलेल्या 2026 राष्ट्रकुल खेळांचा रविवारी (2 ऑगस्ट) समारोप होणार आहे. भारतीय संघासाठी हा स्पर्धेचा अंतिम दिवस असून, पदकांची संख्या 40 पर्यंत वाढवण्याची ही एक सुवर्णसंधी आहे. शनिवारी, भारतीय बॉक्सर्सनी उत्कृष्ट कामगिरी करत 10 पदकं जिंकली, ज्यामुळं भारताची एकूण पदकसंख्या 39 झाली. आता अंतिम दिवशी ज्युडो आणि ट्रॅक सायकलिंगमधील भारतीय खेळाडूंवर सर्वांच्या नजरा असतील.
Day 10 | The Final Chapter 🏆— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 2, 2026
One last day to make it count.
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तीन ज्युडोपटू पदकं जिंकण्याची शक्यता : भारत महिलांच्या 78 किलो गटात ईशरुप नारंग, पुरुषांच्या 100 किलो गटात अवतार सिंग आणि पुरुषांच्या 100+ किलो गटात स्पर्धा करेल. भारतानं ज्युडोमध्ये आधीच चार पदकं जिंकली आहेत. जर हे तिन्ही खेळाडू यशस्वी झाले, तर भारताची एकूण पदकसंख्या 40 चा टप्पा ओलांडू शकते. या तिन्ही खेळाडूंच्या प्राथमिक लढती दुपारी होतील. जर ते जिंकले, तर ते उपांत्यपूर्व फेरी, उपांत्य फेरी आणि त्यानंतर पदकाच्या लढतींमध्ये प्रवेश करतील. ज्युडोची उपांत्य फेरी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:30 वाजता सुरु होईल.
ट्रॅक सायकलिंगमध्येही पदक जिंकण्याची शक्यता : व्हेलोड्रोममधील दिवसाची सुरुवात दिनेश कुमार आणि हर्षवीर सिंग सेखोनच्या पुरुषांच्या 40 किमी पॉइंट्स रेसच्या पहिल्या फेरीतील स्पर्धेनं होईल. त्यानंतर रोनाल्डो सिंग लैतोंजाम पुरुषांच्या 1000 मीटर टाइम ट्रायलच्या अंतिम फेरीत पदकासाठी आव्हान देईल. तर पॅरासायकलिंगमध्ये, लिशा दास महिलांच्या C4-C5 1000 मीटर टाइम ट्रायलच्या अंतिम फेरीत स्पर्धा करेल. जर दिनेश कुमार आणि हर्षवीर सिंग सेखोन पात्र ठरले, तर ते रात्री 40 किमी पॉइंट्स रेसच्या अंतिम फेरीतही खेळतील.
Ahmedabad to officially receive the #CommonwealthGames2026 flag and the Host Baton during the closing ceremony of the 2026 Commonwealth Games in #Glasgow.— All India Radio News (@airnewsalerts) August 2, 2026
The symbolic handover will mark Ahmedabad's official transition into its role as host of the 2030 #CommonwealthGames, which… pic.twitter.com/Kp312ztQ1Y
2030 च्या राष्ट्रकुल खेळांच्या यजमानपदाची सुरुवात करणार अहमदाबाद : स्पर्धेच्या समारोप सोहळ्यात एक ऐतिहासिक क्षणही पाहायला मिळेल. ग्लासगो 2026 च्या समारोप सोहळ्यादरम्यान राष्ट्रकुल खेळांचा ध्वज आणि यजमानपदाचं बॅटन अधिकृतपणे अहमदाबादकडे सुपूर्द केलं जाईल. यासह भारतात 2030 च्या राष्ट्रकुल खेळांच्या यजमानपदाच्या प्रवासाला अधिकृतपणे सुरुवात होईल.
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