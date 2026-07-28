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CWG 2026: मराठमोळ्या सर्वेशची ऐतिहासिक उडी! ग्लासगोमध्ये जिंकलं 'सिलव्हर मेडल'; 'अशी' कामगिरी करणारा पहिलाच भारतीय

भारताचा स्टार उंच उडीपटू मराठमोळ्या सर्वेश कुशारेनं 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत इतिहास रचला.

Sarvesh Kushare
मराठमोळ्या सर्वेशची ऐतिहासिक उडी! (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 28, 2026 at 7:29 AM IST

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Sarvesh Kushare : भारताचा स्टार उंच उडीपटू मराठमोळ्या सर्वेश कुशारेनं 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत इतिहास रचला. या 31 वर्षीय खेळाडूनं पुरुषांच्या उंच उडीत 2.25 मीटरची उडी मारुन रौप्यपदक जिंकलं आणि या स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकणारा तो पहिला भारतीय ठरला. त्याचं सुवर्णपदक थोडक्यात हुकलं, पण त्याच्या कामगिरीनं भारतीय ॲथलेटिक्सच्या इतिहासात एक नवीन अध्याय जोडला.

सुवर्णपदक हुकलं, पण इतिहास घडवला : अंतिम फेरीत, सर्वेश कुशारे आणि जमैकाचा रोमेन बेकफोर्ड या दोघांनीही 2.25 मीटरची उंची पार केली. त्यानंतर, दोघांनाही 2.28 मीटरची उंची पार करता आली नाही. विजेता 'काउंटबॅक' पद्धतीनं ठरवण्यात आला. बेकफोर्डनं आपल्या पहिल्याच प्रयत्नात 2.25 मीटरची उंची पार केली, तर सर्वेशला तीच उंची पार करण्यासाठी तीन प्रयत्न लागले. परिणामी, जमैकाच्या खेळाडूनं सुवर्णपदक आणि सर्वेशने रौप्यपदक जिंकलं. इंग्लंडच्या जॅक किमानीनं 2.20 मीटरच्या उडीसह कांस्यपदक जिंकलं.

सर्वेशनं तेजस्विनच्या कांस्यपदकाला टाकलं मागे : यापूर्वी, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत उंच उडीमधील भारताची सर्वोत्तम कामगिरी तेजस्विन शंकरच्या नावावर होती, ज्यानं 2022 च्या बर्मिंगहॅम गेम्समध्ये कांस्यपदक जिंकलं होतं. सर्वेशनं ग्लासगोमध्ये रौप्यपदक जिंकून तो विक्रम मोडला आणि या स्पर्धेतील भारताचा सर्वात यशस्वी खेळाडू ठरला.

शेतकऱ्याच्या मुलाचा सुवर्ण प्रवास : राज्यातील नाशिक जिल्ह्यातील देवगावचा रहिवासी असलेल्या सर्वेश कुशारेचा प्रवास संघर्षमय राहिला आहे. त्याचे वडील कांद्याचे शेतकरी होते आणि लहानपणी सर्वेशला सराव करता यावा म्हणून ते मक्याची टरफले, कापूस आणि शेतीतील कचरा वापरून शेतात तात्पुरते खड्डे तयार करत असत. मर्यादित संसाधनं असूनही, सर्वेशनं चिकाटी दाखवली आणि आज त्याच संघर्षाचं फळ त्याला राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ऐतिहासिक रौप्यपदक मिळवून देण्यात मिळालं.

पाचव्या दिवशी भारतानं जिंकली सहा पदकं : ग्लासगो इथं 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा पाचवा दिवस भारतीय खेळाडूंसाठी उल्लेखनीय ठरला. भारतानं एकूण सहा पदकं जिंकली. शर्मिला धनखरनं राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील भारताचं दुसरं सुवर्णपदक जिंकलं. तिनं 9.81 मीटर अंतरावर गोळाफेक करुन या वर्षातील सर्वोत्तम कामगिरी केली आणि इतिहास रचला.

पाचव्या दिवशी भारतासाठी कोणी पदकं जिंकली? -

  • शर्मिला धनखर, सुवर्णपदक - महिला पॅरा शॉट पुट F57
  • ज्ञानेश्वरी यादव, रौप्यपदक - महिला 53 किलो वेटलिफ्टिंग
  • वल्लुरी अजय बाबू, रौप्यपदक - पुरुष 79 किलो वेटलिफ्टिंग
  • सर्वेश अनिल कुशारे, रौप्यपदक - पुरुष उंच उडी
  • बिंद्याराणी देवी, कांस्यपदक - महिला 58 किलो वेटलिफ्टिंग
  • शिल्पा के शायला, कांस्यपदक - महिला पॅरा शॉट पुट F57

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