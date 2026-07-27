CWG 2026: राजा मुथुपांडीनं जिंकलं रौप्यपदक; चौथ्या दिवस भारतासाठी ठरला धमाकेदार
भारताच्या राजा मुथुपांडीनं 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत वेटलिफ्टिंगमध्ये (65 किलो गट) रौप्यपदक जिंकून उल्लेखनीय पुनरागमन केलं.
Published : July 27, 2026 at 9:28 AM IST
Raja Muthupandi : भारताच्या राजा मुथुपांडीनं 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत वेटलिफ्टिंगमध्ये (65 किलो गट) रौप्यपदक जिंकून उल्लेखनीय पुनरागमन केलं. या स्पर्धेतील भारताचं हे चौथं पदक असून, भारतीय वेटलिफ्टिंग संघाची प्रभावी कामगिरी कायम राहिली आहे. या 26 वर्षीय खेळाडूनं एकूण 286 किलो (स्नॅचमध्ये 126 किलो आणि क्लीन अँड जर्कमध्ये 160 किलो) वजन उचलून दुसरं स्थान पटकावलं. दरम्यान, मलेशियाच्या अझनील बिन बिदिन मोहम्मदनं विक्रमी 299 किलो वजन उचलून सुवर्णपदक जिंकलं, जे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील त्याचं सलग तिसरं सुवर्णपदक आहे.
Proud Moment for Indian Weightlifting!— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 27, 2026
Many congratulations to Raja Muthupandi for clinching Silver in Men's 65kg Weightlifting. #Cheer4Bharat #CWG2026 pic.twitter.com/qjldVR9ja5
मुथुपांडीनं स्नॅच फेरीत उचललं 126 किलो वजन : राजा मुथुपांडीनं आपल्या मोहिमेची दमदार सुरुवात केली. त्यानं आपल्या दुसऱ्या प्रयत्नात 126 किलो वजन उचलून स्नॅच फेरीत आघाडी घेतली. त्यानंतर त्यानं क्लीन अँड जर्क फेरीत आपल्या दुसऱ्या प्रयत्नात 160 किलो वजन यशस्वीरित्या उचललं. एकूण 286 किलो वजन उचलून त्यानं ग्लासगोमध्ये भारतासाठी आणखी एक पदक निश्चित केलं. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की 2019 मध्ये झालेल्या कोपराच्या गंभीर दुखापतीमुळे त्याची कारकीर्द जवळजवळ संपुष्टात आली होती, ज्यामुळं तो 2022 च्या बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होऊ शकला नाही.
Another lift. Another medal. 🥈— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 26, 2026
Raja Muthupandi muscles his way to Commonwealth Games silver in the Men's 65kg event. 🏋️♂️
Watch the Commonwealth Games 2026 TODAY, 2 PM onwards, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV
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राजा मुथुपांडीनं 2025 च्या जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये 299 किलो वजन उचललं : 65 किलो वजनी गटाचा समावेश झाल्यानंतर, राजा मुथुपांडी भारतीय संघात परतला आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्यानं चांगली कामगिरी केली. त्यानं 2025 च्या जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये एकूण 299 किलो वजन उचलून कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी केली आणि नववं स्थान पटकावलं. आता, 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील त्याच्या रौप्य पदकामुळं वेटलिफ्टिंगमधील भारताच्या एकूण पदकांची संख्या चार झाली आहे. भारतानं आतापर्यंत या स्पर्धेत एक सुवर्ण, दोन रौप्य आणि एक कांस्य पदक जिंकले आहेत.
VIDEO | Indian weightlifter Raja Muthupandi said he was pleased to win a silver medal on his Commonwealth Games debut but admitted he was not completely satisfied after missing out on the gold in the men's 65kg category on Sunday.— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026
The Tamil Nadu lifter secured silver with a… pic.twitter.com/0gmruybHck
भारतानं चौथ्या दिवशी जिंकली तीन पदकं : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या चौथ्या दिवशी भारतीय खेळाडूंनी उत्कृष्ट कामगिरी करत तीन पदकं जिंकली. मुथुपांडी स्पर्धेपूर्वी, ऑलिम्पिक पदक विजेत्या मीराबाई चानूनं महिलांच्या 48 किलो वजनी गटात सलग तिसरं सुवर्णपदक जिंकलं, तर चानंबम ऋषिकांत सिंगनं पुरुषांच्या 60 किलो वजनी गटात रौप्यपदक पटकावलं. त्यांच्या आधी, स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी झंडू कुमारनं पॉवरलिफ्टिंगमध्ये भारतासाठी कांस्यपदक जिंकलं होतं. भारत आता पदकतालिकेत सातव्या स्थानावर पोहोचला आहे. ऑस्ट्रेलिया 12 सुवर्णपदकांसह 24 पदकं जिंकत पहिल्या स्थानावर कायम आहे.
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