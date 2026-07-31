CWG 2026: पीएचडीचं शिक्षण आणि मातृत्वाची जबाबदारी सांभाळत जिंकलं देशासाठी पदक; ग्लासगोत सीमाची कमाल
भारताच्या सीमा कलिरमननं गुरुवारी रात्री उशिरा स्कॉटस्टाउन स्टेडियमवर झालेल्या 2026 राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील महिलांच्या थाळीफेक अंतिम फेरीत कांस्यपदक जिंकलं.
Published : July 31, 2026 at 9:57 AM IST
ग्लासगो CWG 2026 : भारताच्या सीमा कलिरमननं गुरुवारी रात्री उशिरा स्कॉटस्टाउन स्टेडियमवर झालेल्या 2026 राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील महिलांच्या थाळीफेक अंतिम फेरीत कांस्यपदक जिंकलं. जमैकाच्या सामंथा हॉलनं सुवर्णपदक, तर कॅनडाच्या ज्युलिया टंक्सनं रौप्यपदक पटकावलं. सीमा कलिरमननं 58.65 मीटरच्या सर्वोत्तम थ्रोसह तिसरं स्थान मिळवले. तिनं आपल्या तिसऱ्या प्रयत्नात पदकावर आपलं नाव कोरलं.
RICH LEGACY CONTINUES! 🫡— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 30, 2026
Seema Kaliramna adds a bronze medal to India's kitty with a fine performance in the women's discus throw, an event that has given the nation enough to celebrate over the years at the Commonwealth Games. She manages a best throw of 58.65m.
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पीएचडीचं शिक्षण सुरु : सीमा कलिरमनचं पदक ही भारतीय ॲथलेटिक्समधील सर्वात प्रेरणादायी कथांपैकी एक आहे. हरियाणाची रहिवासी असलेली ही 27 वर्षीय खेळाडू केवळ एक यशस्वी खेळाडूच नाही, तर भिवानी येथील चौधरी बन्सीलाल विद्यापीठातून शारीरिक शिक्षण विषयात पीएचडीचे शिक्षणही घेत आहे. आपलं शिक्षण आणि खेळ यांचा समतोल साधताना, ती आपल्या मातृत्वाच्या जबाबदाऱ्याही सांभाळते. तिचा मुलगा, रुद्र सध्या फक्त तीन वर्षाचा आहे. मुलाच्या जन्मामुळं सीमाला दोन हंगाम खेळापासून दूर राहावं लागलं. मात्र, रुद्रच्या जन्मानंतर अवघ्या 11 महिन्यांतच तिनं स्पर्धात्मक प्रशिक्षण पुन्हा सुरु केलं. मात्र गरोदरपणानंतर आपली ताकद आणि तंत्र पुन्हा मिळवण्यासाठी, तसंच आपली लय परत मिळवण्यासाठी तिला खूप संघर्ष करावा लागला.
Congratulations to NCOE Patiala athlete Seema on winning the Bronze Medal in the Women's Discus Throw event at the Commonwealth Games.#Cheer4Bharat #CWG2026 pic.twitter.com/xVuj31sEmu— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 30, 2026
सीमाचा तिसऱ्या प्रयत्नात 58.65 मीटरचा थ्रो : भारतीय महिला खेळाडू सीमा कलिरमनाची 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सुरुवात खराब झाली, तिचा पहिला थ्रो शॉटपुट क्षेत्राच्या फ्रेमला लागला. त्यानंतर सीमानं दुसऱ्या प्रयत्नात 57.32 मीटरचा थ्रो करुन पुनरागमन केलं आणि तिसरं स्थान पटकावलं. तिच्या अंतिम आणि तिसऱ्या प्रयत्नात, सीमा कलिरमनानं 58.65 मीटरचा थ्रो करुन आपल्या कामगिरीत सुधारणा केली, तिसरं स्थान मिळवलं आणि या स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकलं. जमैकाच्या सामंथा हॉलनं 61.66 मीटरच्या थ्रोसह सुवर्णपदक जिंकलं, तर कॅनडाच्या ज्युलिया टंक्सनं 60.67 मीटरच्या थ्रोसह रौप्यपदक पटकावलं.
पहिल्याच राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पदक जिंकल्याचा आनंद : कांस्यपदक जिंकल्यानंतर, सीमा कलिरमनानं एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या निवेदनात म्हटलं, "मी खूप आनंदी आहे. ही माझी पहिलीच राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा आहे आणि मी कांस्यपदक जिंकलं आहे. येथील थंडीमुळं मला वारंवार वॉर्म-अप करावं लागलं. मी चौधरी बन्सी लाल विद्यापीठात पीएचडी करत आहे. माझे मार्गदर्शक, डॉ. सुरेश कुमार मलिक, खूप सहकार्य करतात आणि सर्व काही सुरळीत चाललं आहे." हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, भारतानं 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत खेळाडू आणि पॅरा-ॲथलीट मिळून एकूण आठ पदकं आधीच जिंकली आहेत.
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