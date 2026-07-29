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CWG 2026: फक्त 12 हजार लोकसंख्या असलेल्या देशानं जिंकली 33 पदकं! 17 वर्षीय खेळाडूनं रचला इतिहास

ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत, पॅसिफिक महासागरातील एक लहान बेट राष्ट्र असलेल्या नौरुनं पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की खेळातील यश हे लोकसंख्या किंवा संसाधनांवर अवलंबून नसतं.

Commonwealth Medals
फक्त 12 हजार लोकसंख्या असलेल्या देशानं जिंकली 33 पदकं! (Getty IMages)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 29, 2026 at 3:55 PM IST

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Commonwealth Medals : 2026 च्या ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत, पॅसिफिक महासागरातील एक लहान बेट राष्ट्र असलेल्या नौरुनं पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की खेळातील यश हे लोकसंख्या किंवा संसाधनांवर अवलंबून नसतं. सुमारे 12,000 लोकसंख्या असलेल्या या देशातील 17 वर्षीय वेटलिफ्टर, फॅमिली क्रिस्टी नॉटेनं, महिलांच्या 63 किलो वजनी गटात कांस्यपदक जिंकून इतिहास रचला. तिच्या या कामगिरीमुळं नौरुला चालू स्पर्धेत केवळ दुसरं पदकच मिळालं नाही, तर राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात देशाच्या एकूण पदकांची संख्या 33 वर पोहोचली.

14 सदस्यीय संघ स्पर्धेत सहभागी : एकूण 216 किलो वजन उचलणाऱ्या फॅमिली क्रिस्टी नॉटेनं स्पर्धेत तिसरं स्थान पटकावलं. या तरुण खेळाडूनं दबावाखाली उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि पदक मिळवून आपल्या देशाला सन्मान मिळवून दिला. हे यश विशेष आहे कारण ती केवळ 17 वर्षांची आहे आणि तिनं आपल्या कारकिर्दीच्या इतक्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठं यश मिळवलं आहे. नौरुचा 14 सदस्यीय संघ ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये सहभागी होत आहे. देशाचे खेळाडू ॲथलेटिक्स, बॉक्सिंग, ज्युडो आणि वेटलिफ्टिंग यांसारख्या स्पर्धांमध्ये भाग घेतात. मात्र, वेटलिफ्टिंगमधील उत्कृष्ट कामगिरी ही नौरुची सर्वात मोठी ओळख ठरली आहे. फॅमिली क्रिस्टीसाठी हे कांस्यपदक याच परंपरेचा एक भाग ठरले.

सर्वात लहान देशांपैकी एक : नौरु जगातील सर्वात लहान देशांपैकी एक मानला जातो. 2002 च्या जनगणनेनुसार, त्याची लोकसंख्या केवळ 9,872 होती आणि आजही ही संख्या 12,000 पेक्षा कमी असल्याचा अंदाज आहे. एवढी कमी लोकसंख्या असूनही, या देशानं क्रीडाविश्वात आपलं वेगळेपण सिद्ध केलं आहे. मर्यादित संसाधनं आणि खेळाडूंची संख्या कमी असूनही, नौरुनं आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सातत्यानं आपला ठसा उमटवला आहे. नौरुनं 1990 मध्ये पहिल्यांदा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भाग घेतला. तेव्हापासून, देशानं प्रत्येक राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत किमान एक पदक जिंकलं आहे. विशेष म्हणजे, पहिल्या चार राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांमध्ये नौरुनं किमान एक सुवर्णपदक जिंकलं. कोणत्याही लहान देशासाठी हा विक्रम खूप विशेष मानला जातो.

विशेष म्हणजे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत नौरुनं जिंकलेली सर्व 33 पदकं केवळ वेटलिफ्टिंगमधूनच मिळाली आहेत. याचा अर्थ असा की, या लहानशा देशानं आपली संपूर्ण क्रीडा ओळख एकाच खेळावर उभारली आहे. हे यश दाखवून देतं की, योग्य नियोजन, समर्पण आणि प्रतिभेला संधी मिळाल्यास, मर्यादित संसाधनं असूनही जागतिक यश मिळवता येते. क्रिस्टी नॉटचं यश हे खेळाडूंच्या भावी पिढ्यांसाठी एक प्रेरणास्थान आहे. तिनं हे सिद्ध केलं आहे की, वय आणि देशाचा आकार हे खेळाडूची क्षमता ठरवत नाहीत. या 17 वर्षीय वेटलिफ्टरच्या कामगिरीनं हा संदेश दिला आहे की, कठोर परिश्रम, शिस्त आणि आत्मविश्वासानं जगातील सर्वात मोठ्या क्रीडा मंचांवरही इतिहास घडवता येतो. ग्लासगोमध्ये जिंकलेल्या या कांस्यपदकानं नौरुच्या क्रीडा इतिहासात आणखी एका सुवर्ण अध्यायाची भर घातली आहे.

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